Advarer mot ville kupperunder i boligmarkedet

Sist måned steg boligprisene i Norge med 3,2 prosent, som er enda sterkere enn en vanlig januarmåned. I Oslo har prisene steget ni måneder på rad, og årsveksten ligger på rundt 13 prosent. Årsaken er først og fremst den lave boligrenten, men i Oslo bidrar stor etterspørsel og lite nybygging til at det i praksis er tørke i markedet for sentrale leiligheter.

Kø av kuppere

I Trondheimsveien 151 på Sinsen la ekteparet Tomas og Karoline Lihovd sin treroms leilighet ut på FINN.no sist fredag. Dagen etter begynte SMS-meldingene å tikke inn.

STRO INTERESSE: Karoline Lihovd fikk 550.000 mer en prisantydningen. Foto: Helge Meland / TV 2

– Allerede på lørdag fikk jeg en melding fra en som var interessert i å komme på en privatvisning, og så viste det seg at megler også hadde flere interessenter, sier Karoline Lihovd.

Hos Avrinder Singh Hundal i DNB Eiendom kom det raskt inn 24 påmeldinger til visning, men samtidig forsøkte mange å komme seg foran køen.

– Det var fem personer som var veldig på, og som spurte om å komme inn på leiligheten før visning, som egentlig skulle holdes uka etter, sier Singh Hundal. Folk ber jo om privatvisninger for å komme i front og snike litt i køen, og det er litt vanskelig sier han.

Langt over prisantydning

Karoline og Tomas bestemte seg for å selv ta budrunden.

– Vi snudde oss rundt og fikset en privatvisning på søndag, og budene begynte å tikke inn da rett etter, sier Karoline Lihovd. Da budene nådde fem millioner kroner, eller 550.000 kroner mer enn prisantydningen, slo de til.

– Nei, vi klarte ikke å ha is i magen og vente på en budrunde, for så så sterke mager har vi ikke, sier hun.

Ekteparet Lihovd var litt overrasket over den store interessen.

– Jeg har har hørt at det blir mer og er kupping, og spesielt her i Oslo, men at det skulle bli så mange som var interesserte og bød over hverandre, det hadde jeg ikke trodd, sier Karoline Lihovd.

– Vær forsiktige

Det er det lave tilbudet av særlig små sentrale leiligheter som har ført til kupping.

– Det er mellom ti og tretten prosent av de sentrale boligene som kuppes før visning, og det er for å hindre at det blir budrunder, sier EiendomNorges sjef Henning Lauridsen.

Den utstrakte bruken av kupping kan føre til at mange boligkjøperne hiver seg på med høye bud direkte til selger, og adm. direktør Henning Lauridsen i EiendomNorge maner nå til forsiktighet.

– Jeg vil si at man skal være forsiktig med å by for mye i en het budrunde, og man skal være forsiktig med å kuppe med en for høy pris, for det er ikke sikkert man får det igjen. Vi regner jo med at boligmarkedet vil flate ut etter hvert som renteeffekten går ut, og ikke minst når renten stige igjen, sier Lauridsen.