Mann gikk gjennom isen i Halden – politiet jager vekk folk

Politiet ser seg onsdag ettermiddag nødt til å jage folk vekk fra isen etter at en mann gikk gjennom og havnet i vannet i nærheten.

I halv fire-tiden rykket politiet ut etter at en mann i 70-årene gikk gjennom isen noen hundre meter sør for Indre havn i Halden og skadet seg mot iskanten.

Mannen som gikk gjennom isen fremstår ikke kritisk skadd, og blir ivaretatt av helse på stedet.

– Vedkommende var heldig og hadde familiemedlemmer i nærheten. Han fikk hjelp til å komme seg opp, men med de temperaturforholdene som er nå skal du ikke være nedi lenge før du mister bevisstheten og temperaturen forsvinner, sier operasjonsleder Terje Marstad.

Øst politidistrikt har selv gått ut for å få folk vekk fra isen ved Indre havn i Halden onsdag ettermiddag.

– Det er en del folk, og isen er usikker. Folk tenker at det har vært en kuldeperiode og at isen er sikker, men det er saltvann og strømninger i vannet. Tykkelsen på isen endrer seg over tid uavhengig av temperaturen, sier Marstad.

#Halden #IndreHavn; vi er i gang med å jage folk vekk fra isen i indre havn ved Kongens Brygge og ut mot Sauøysundet. Halden brannvesen og politiet vurderer isen som usikker !!! — Politiet i Øst (@politietost) February 3, 2021

Mannen i 70-årene gikk gjennom isen noen hundre meter lenger sør for der folk oppholder seg, men det er vurdert utrygt i området.

– Vi bør ikke ta sjanser på å gå gjennom isen, det er ikke lurt. Og så langt vi ser er det svært få som har sikringsutstyr, selv om man ikke bør gå der i det hele tatt, sier Marstad.

I helgen gikk politiet ut flere steder og ba folk trekke vekk fra isen, etter at folk hadde gått gjennom isen både ved Sandvika i Bærum og på Sørenga i Oslo.