Nakenbildene holdt på å ødelegge livet til fotballspilleren

Våren 2019 startet marerittet for fotballspiller Leigh Nicol. Nesten to år senere preger det fortsatt hverdagen hennes.

I et stort intervju med Sky Sports åpner Nicol nå opp om den vonde tiden.

– Skaden har allerede skjedd meg, men jeg snakker for neste generasjon. Jeg tenker at forebygging er det beste. Jeg kan ikke endre dette alene, men hvis jeg kan øke bevisstheten for å hindre at det skjer med andre, ønsker jeg å gjøre det, sier Leigh Nicol, som til daglig spiller i Crystal Palace.

Det er snart gått to år siden iCloud-kontoen hennes ble hacket. Intimt innhold fra hun var 18 år kom på avveie og delt på pornonettsider.

– Min rolle er kun å opplyse folk. Det er noens søstre og døtre som legges ut. Personene i disse videoene er sett på som kun objekter, sier Nicol.

Selv opplevde hun depresjon og anoreksi etter at bildene ble stjålet og delt. 25-åringen forteller om selvmordstanker, og om da legene ga beskjed om at hun var én kilo fra organsvikt.

– Jeg kan forstå hvorfor folk begår selvmord på grunn av dette, for jeg skjønner ikke hvordan jeg kom meg gjennom dette, forteller hun.

Selv om hun kjemper mot panikkangst og stygge meldinger i sosiale medier daglig, er Nicol tilbake på banen og kommet gjennom det verste.

I garderoben har hun hengt opp et bilde av et tre fra hagen sin, der hun hadde planlagt å ta sitt eget liv da det var som aller mørkest.

– Jeg smiler når jeg ser på det. Det gjør meg ikke trist, det vekker ingen vonde minner. Jeg er bare så takknemlig for at jeg klarte å komme gjennom den perioden. Bildet gir meg en fin påminnelse om at alt er mulig. Det setter ting i perspektiv, sier Leigh Nicol, og forklarer:

– Selv når det er kampdag med mye nerver, ser jeg på treet og får en påminnelse om at jeg har overvunnet så mye, så jeg er sikker på at jeg skal kunne takle denne kampen også. Kommer jeg inn i garderoben etter en svak kamp, minner treet meg på hva jeg har klart å komme gjennom. Treet står fremdeles – det vokser og vokser.

I dag takker hun vennene for at hun kom seg gjennom marerittet. Hvordan de alltid stilte opp og nektet henne å være alene. Hun fikk samtidig hjelp av Den engelske spillerforeningen. Nicol trekker også frem fotballen.

– Jeg er så takknemlig for at jeg har funnet en klubb som Palace, som lar meg være meg selv. De har støttet meg som et menneske. De har ikke brydd seg om fortiden. De har bare gitt meg muligheten til å komme i form og trene, forteller den tidligere Charlton-spilleren.

Leigh Nicol og Crystal Palace spiller på nivå to i engelsk fotball.