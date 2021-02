Raser mot FIM: – Føler ikke jeg har gjort noe galt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenser og Ex on the Beach-deltaker Sandra Fjeldberg (20) er klaget inn til FIM.

Tirsdag la den tidligere reality-deltakeren Sandra Fjeldberg ut en skjermdump på Instagrams historiefunksjon. Bildet viste en mail hun hadde fått fra FIM.

FIM er en faginstanse som jobber for ansvarliggjøring av influensermarkedsføring, der målet er å redusere utseende- og kroppspress.

Hvem som helst som kan klage influensere inn til FIM, dersom de mener vedkomne bidrar til økt press for barn og unge voksne.

En slik klage ble sendt til FIM etter at Sandra Fjeldberg delte med sine følgere at hun hadde tatt behandlingen «trådløft».

Trådløft er en behandling der man strammer opp huden i ansiktet ved hjelp av små tråder som blir tredd under huden.

Offentlig oppvask

Det var under en spørsmålrunde at Fjeldberg ble spurt om når hun tok trådløft. På det svarte hun «Her om dagen».

I klagen til FIM skriver innsender følgende:

«Hun reklamerte i går på Instagram stories for trådløft av øyenbryn (...) Det kan dessuten fremstå som umerket reklame».

Da Fjeldberg ble oppmerksom på klagen valgte hun å svare FIM offentlig på sin Instagramprofil: «Når dere poster dette skal jeg heretter dokumentere alle kosmetiske inngrepene jeg gjør i fremtiden».

Videre skriver hun: «Har tidligere valgt å ikke svare på spørmål ang. trådløft, da jeg ikke ønsker å oppfordre folk til å gjøre det samme. (...) FIM skal få litt ekstra å skrive om så tar en offentlig spørsmålsrunde her».

– Føler ikke at jeg har gjort noe galt

Til God kveld Norge sier Fjeldberg følgende:

– Jeg føler ikke at jeg har gjort noe galt. Klagen kom av at de mente det kunne fremstå som reklame, noe det absolutt ikke var, forklarer hun og fortsetter:

– Synes det blir feil av dem å skulle være moralpoliti på hva man kan og ikke kan dele med følgerne sine.

FIM forklarer overfor God kveld Norge at de ikke har behandlet klagen enda. De påpeker at Fjeldbergs Instagramprofil er lukket, og at de derfor ikke har sett reality-deltakerens offentlige tilsvar. De venter nå på et svar direkte fra Fjeldberg.

Offentlig spørsmålsrunde

Klagen trigget Fjeldberg til å foreta en offentlig spørsmålsrunde angående trødløft på sin Instagramprofil, der følgerne kunne stille spørsmål vedrørende behandlingen.

På spørsmål om hva hun tenker om at hun ved å gjøre dette muligens påvirker følgerne sine til å ta en slik behandling svarer hun:

– Tenker at folk bør kunne ta egne valg, og dersom man ikke er i stand til det, mener jeg at man kanskje ikke burde befinne seg på en plattform som Instagram.

Videre oppfordrer hun folk som mener hun har dårlig innflytelse, til å avfølge henne.

– Jeg kan ikke alltid ta hensyn til alt og alle, sier 20-åringen.