Fantaserer om å avslutte karrieren i Brann: – Ville vært en drøm

Etter fire år i London og Chelsea signerte Maren Mjelde en ny kontrakt med den regjerende seriemesteren i januar. Den nye avtalen med de helblå strekker seg ut 2022-sesongen, med mulighet for ett års forlengelse. 31-åringen har allerede lagt store planer for det som venter.

– Jeg har egentlig følt meg hjemme helt siden jeg kom hit, så da jeg fikk tilbudet om ny kontrakt var det ikke så vanskelig å si ja til det. Vi kjemper jo om alt i England, og så har Chelsea en veldig stor ambisjon om å vinne Champions League. Der er jeg også. Jeg har lyst til å få med meg et Champions League-trofé på veien, så det er vel en av grunnene, sier en smilende Mjelde til TV 2.

For det er liten tvil om at Champions League er det store målet til bergenseren. Mjelde og Chelsea er allerede klare for åttedelsfinale etter 8-0 sammenlagt mot Benfica. Motstanderen i neste runde trekkes 16. februar, men uansett hvilket lag som blir å finne på motsatt halvdel er ambisjonene krystallklare.

– Målet er jo å vinne, både for meg og hele klubben. Vi har vært nære. Vi var veldig nære for to år siden, og så hadde vi et år i fjor der vi ikke var med i det hele tatt, siden vi kom på tredje plass i serien, sier Mjelde og fortsetter:

– Vi kjenner at det var på tide å komme seg inn i Champions League igjen og vi føler jo at vi har noe der å gjøre. Samtidig så vet vi at de store klubbene der ute vet hvordan de skal vinne, kanskje spesielt Lyon.

Mjelde i aksjon for Chelsea. Foto: Romain Biard / BILDBYRÅN

– Bør være mulig

Og det er nettopp Ada Hegerbergs Lyon som er laget alle ønsker å slå. De franske mesterne har vunnet turneringen vanvittige fem år på rad og i 2019 ble slo de nettopp Chelsea i siste hinder før finalen.

– Vi følte på mange måter at vi var nærme, men samtidig hadde de avgjørende kvaliteter i sitt lag som vi ikke hadde. De kvalitetene har de enda, så det er absolutt ingen lett motstander, sier Mjelde, før hun påpeker at en eventuell finale fortsatt er et stykke unna.

– Nå er vi bare forbi første hinder, så det er fremdeles en lang vei dit, men jeg synes det er bra at klubben har ambisjoner om å være der. Så er det opp til oss å se om vi får det til. Med det laget vi har nå, bør det være mulig å være med og kjempe om den tittelen, slår hun fast.

– Klarer du å se for deg hvordan det ville vært å løfte det trofeet?

– Nei, jeg synes det er litt vanskelig, ler Mjelde, før hun fortsetter:

– Jeg har vært både veldig nærme, langt ifra og så litt nære igjen. Når man ser de som vinner, spesielt Lyon som har vunnet de siste fem årene, så ser jo det ufattelig kult ut å kunne løfte det aller gjeveste trofeet. Kanskje det skjer en dag.

Bestevenn og tittelutfordrer

Men det er ikke bare i Europa Chelsea har ambisjoner. Den regjerende seriemesteren ligger også godt an i Women's Super League denne sesongen. Blåtrøyene deler tabelltoppen med Mancehster United, men har én kamp mindre spilt.

– De er absolutt en av utfordrerne i år. Jeg er egentlig veldig imponert over hva de har fått til de siste årene. Men jeg mener jo at vi skal være sterke nok til å slå de, forklarer Mjelde.

Og nettopp det gjorde Chelsea for bare noen uker siden. Da de røde djevlene kom på London-besøk 17. januar, vant Mjelde og Co. 2-1 og sikret en meget viktig seier i kampen om tittelen. Men siden den gang har Manchester United forsterket seg med Mjeldes tidligere lagvenninne og bestevenn, Maria Thorisdottir.

– Maria er jo en av mine absolutt beste venner, så for min egen del er det litt kjedelig. Det er rart at hun ikke er her, hun har jo vært med meg her i 3,5 år, men jeg er veldig glad på hennes vegne, sier Mjelde.

Da TV 2 snakket Thorisdottir etter overgangen, innrømmet hun at det ville smakt godt å snyte gamle lagvenninner for tittelen.

– Jo, det er ingen hemmelighet at det hadde vært veldig spesielt. Jeg har jo gått til en ny klubb, jeg er ikke en del av Chelsea lenger og jeg ønsker jo å vinne. Å slå de hadde vært ekstremt kult, men det kommer til å bli tøft. Vi får se hvem som står igjen med pokalen til slutt, sa Thorisdottir med et smil. Mjelde på sin side ønsker 27-åringen alt godt, til en viss grad.

– Hun trengte noe nytt og når en så stor klubb som United kommer på banen, så skjønner jeg at det er fristende for hennes del. Jeg håper selvfølgelig at hun gjør det bra, men at de mister noen poeng på veien går helt fint, humrer bergenseren.

Tilbake til Bergen?

Selv om hun fortsatt har en del hun drømmer om å utrette i Chelsea, legger ikke Mjelde skjul på at hun en dag ønsker seg hjem. Det skjer derimot ikke med det første.

– Det har vært veldig viktig for meg å være i et såpass godt lag som jeg er i nå inn mot det EM-et som kommer neste år. Så kommer jo VM året etter, så det handler litt om hvilke valg jeg gjør med tanke på å være på dette nivået, sånn at jeg også presterer best mulig på landslaget, forklarer Mjelde.

31-åringen, som har en fortid i Arna-Bjørnar og røtter i Bergen, er uansett klar på at hun på et tidspunkt skal hjem, men det er på ingen måte sikkert at karrieren avsluttes på Arna Idrettspark.

– Jeg har jo alltid sagt at jeg skal hjem en dag og jeg har sett at Brann har vurdert å etablere damelag. For en bergenser er jo det å spille for Brann noe som ville vært en drøm. Så du skal ikke se bort i fra at jeg ender karrieren i Bergen, avslutter Mjelde.