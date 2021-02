Slik rammer forlenget seriestans toppidretten: – Det er veldig kritisk

Seriespillene i håndball, basketball, bandy og volleyball har vært satt på pause i flere uker som følge av viruspandemien. I eliteserien i ishockey har stansen vart enda lenger som følge av smitteutbrudd i en rekke klubber.

Lørdag forlenget myndighetene sin anbefaling om stopp i kampaktiviteten i ytterligere to uker. Dermed blir det tidligst oppstart 15. februar.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, sier til NTB at han ikke fikk noen signaler i forkant av lørdagens forlengelse og at beslutningen kom like overraskende som sist.

Det jobbes intenst med å gjøre grep rundt seriespillet og sluttspillet.

– Hvis vi skal få gjennomført serien fra 15. februar, må klubbene spille annenhver dag, og det blir for tøft. Dette er et stort arbeid, og vi ser nå på sluttspillformatet og hvordan vi skal få gjennomført resten av seriespillet, men det er veldig krevende, sier Eide til NTB.

Går tom for helger

Generalsekretæren er klar på at dersom kampstansen forlenges ytterligere, ser det mørkt ut for serie-gjennomføringen. Usikkerheten rundt om det kommer nye tiltak og retningslinjer som må tas hensyn til, bidrar også til å vanskeliggjøre planleggingen.

– Vi planlegger, og så må planene endres. Denne sesongen har vært en maratonøvelse, sier Eide.

I volleyballmiljøet skaper også stansen i kampaktiviteten utfordringer. De endelige konsekvensene for seriespillet jobber man med å kartlegge.

– Vi begynner å gå tom for helger, for å si det sånn. Og de dette gjelder, bruker gjerne de samme hallene, enten det er basketball eller håndball, sier generalsekretær Kristian Gjerstadberget til NTB.

– Vi har en utfordring med å få gjennomført seriespillet fullt og helt, men vi skal gjøre så godt vi kan, tilføyer han.

Kritisk for bandy

I Norges Bandyforbund henger det store spørsmålstegn over sesongen både i bandy og innebandy.

– Dette setter både serie, sluttspillet og alt under press. Vi får tidspress. Hvis alt klaffer, tror jeg vi klarer å få gjennomført det meste i innebandy, men det er ingenting mer som kan skje. Vi tåler ikke at noen havner i karantene eller noe sånt. Da klarer vi det ikke, sier generalsekretær Tomas Jonsson til NTB.

Verre er det på bandyfronten.

– Vi har mye større problemer i bandyen. Isen blir jo normalt borte i midten av mars, så det begynner å bli veldig dårlig tid å få gjennomført den (sesongen), sier Jonsson.

Han har sendt brev til Norges idrettsforbund med forespørsel om bandyspillerne kan få unntak og komme i gang med kamper før 15. februar.

– Vi får sannsynligvis ikke gjennomført serien hvis vi ikke slipper til før denne perioden er over. Det er veldig kritisk, sier Jonsson.

Amputert basketballsesong

Norges Basketballforbund er også rammet av seriestansen. Generalsekretær Silje Særheim opplyser til NTB at forbundet for lengst har besluttet at antall kamper i grunnserien kuttes ned.

– Vi fattet et prinsippvedtak om at dersom det kom nedstengning, ville ikke utsatte kamper bli spilt på et senere tidspunkt, sier hun.

Hvem som går til sluttspillet i mars, blir dermed avgjort ut fra en utregning med utgangspunkt i utfallet av kampene som er og blir gjennomført i seriespillet.

– Så er spørsmålet om vi kan gjennomføre serie-sluttspillet slik vi på ordinært vis gjør dersom nedstengningen fortsetter. Vi er der og tenker litt framover. Hva gjør vi dersom vi ikke får begynt med sluttspillet? spør Særheim seg.

Håndball varsler store konsekvenser

For Norges Håndballforbund skaper også den forlengede kamppausen utfordringer.

– En ytterligere utsettelse av seriespillet i eliteserien og 1. divisjon får naturlig nok store konsekvenser for oss og klubbene, noe vi også har vært tydelige på overfor myndighetene, meldte generalsekretær Erik Langerud på forbundets egne nettsider da forlengelsen ble kjent lørdag.

Han varslet samtidig at det raskt ville bli igangsatt et arbeid for å se på konsekvensene av regjeringens forlengede anbefaling.

