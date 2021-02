Øde om damer: – Jeg har sans for ulydighet

Han er ukens storbonde på «Farmen kjendis», og har gjennom programmet blitt en seerfavoritt. Men at befolkningen skulle trykke han til sitt bryst kom ikke som et sjokk på Øde Nerdrum.

– Det var som forventet egentlig, sier han da han gjester God kveld Norges studio.

En person i produksjonen fortalte nemlig Nerdrum under innspillingen at han kom til å bli folkets kjæledegge.

– Jeg tok hans ord på det. Jeg var veldig smigret da han sa det, men så har jeg levd med det siden, og derfor ikke blitt overrasket, forklarer kunstneren.

STORBONDE: Etter å ha slått ut Markus Bailey i slegge ble Øde denne uken storbonde. Foto: Alex Iversen

– Orker ikke mer

Han sier at han mottar enorme mengder med tilbakemeldinger, og i følge Nerdrum kan man bare ha 150 mennesker i bevisstheten om gangen.

– Det kommer hele tiden inn nye mennesker, så det blir helt kaos i min bevissthet. Men det er selvfølgelig veldig hyggelig.

I begynnelsen svarte han alle som tok kontakt, men det har han nå gitt opp. De fleste tar kontakt på Instagram, hvor det også detter inn en rekke kjærlighetserklæringer.

– For å si det rett frem så har det blitt litt mye nu. Jeg orker ikke mer, sukker han.

– Du er rett og slett for populær?

– Ja.. Vi får se om jeg klarer å ødelegge det denne uken.

PÅ UTKIKK: Øde skulle gjerne ha byttet ut lamaen med en ulydig kvinne. Foto: Alex Iversen

Liker ulydighet

Nerdrum er singel, og sier at han er åpen for å møte noen.

– Ja-ja, absolutt. Alle er jo det, de som sier at de ikke er det lyver jo, sier han.

– Hva foretrekker du i en kvinne, da?

– Jeg har litt sans for ulydighet. Et menneske som ikke er en fantasifigur, skapt i sitt eget hode, for det er en vanlig felle man kan gå i. Jeg liker faktisk at mennesker er litt vanskelige og vriene, sier Nerdrum.

– Så du vil ha en litt vanskelig partner?

– Ja, gjerne det. Eller det må ikke være vanskelig oss i mellom, men at jeg ikke har kommet inn i det på falske premisser, at jeg ikke har kommet inn i det som en drøm. At det er helt tydelig hva som er feil, med både henne og meg, forklarer 25-åringen.

Marte Bratberg spør hva som er feil med han, og Nerdrum ramser opp tre ting. Se hva i videovinduet øverst i saken. Han forklarer også hvorfor han ikke er redd for koronapandemien.