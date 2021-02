Smitten synker for tredje uke på rad: – En nedgang vi trenger

Det er så langt meldt 1921 smittetilfeller i uke fire, viser FHIs ukesrapport.

Det er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med uke tre og 59 prosent siden uke en, hvor det var henholdsvis 2213 og 4660 tilfeller.

– Det har vært en betydelig nedgang i smittespredning de siste tre ukene, og en tydelig nedgang i antall nye sykehusinnleggelser siste uke, skriver FHI.

Ifølge FHI har smittespredningen vært synkende i Norge siden 11. januar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,8, som viser hvor mange personer en smittet person smitter videre.

Avdelingsdirektør Line Vold sier hun er positiv til tallene, spesielt med tanke på at vi er i en tid med usikkerhet.

– Dette er er nedgang vi trenger når det er en usikkerhet med tanke på smittespredningen, vaksineringen og nye virusvarianter, sier Vold på en pressekonferanse om koronasitusjonen.

Det er fortsatt stor geografisk variasjon i forekomst av smitte rundt i landet. Oslo og Viken står for 67 prosent av tilfellene i uke tre.

– Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte sykehjemsbeboere, de eldste og utvalgte grupper av helsepersonell, skriver FHI.