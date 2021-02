– Det har vært enormt mange tilbakemeldinger. Både fra familie og venner. Noen ble nok ganske overrasket da jeg plutselig dukket opp på Broom og TV2.no.

Det forteller Alfred Bell Andreassen til Broom, etter at vi overrasket han på 18 års-dagen med en prøvetur i millionbilen Aston Martin DBX.

Reportasjen ble umiddelbart en knallsuksess og har gått viralt på nettet. Bare i løpet av et par dager fikk saken over 450.000 unike lesere. Nå har tallet passert en halv million, som gjør dette til tidenes mest leste Broom-sak.

– Dette har tatt fullstendig av. Og det er fantastisk moro å se at reportasjen har engasjert såpass mange. Nå er det ikke så lenge siden jeg var 18 år og tok lappen selv. Hadde det dukket opp en Aston Martin utenfor døren min da, vet jeg ikke helt hvordan jeg hadde reagert, antagelig ganske likt som Alfred, forteller Brooms Mats Brustad, som tok initiativet til den store overraskelsen.

Broom-Mats (25) og Alfred (18) er på plass i helt nye Aston Martin DBX.

Lappen fortsatt i behold

I etterkant av den store dagen, forteller Alfred til Broom at kommentarene har vært mange.

– Responsen har vært enorm, med bare hyggelige tilbakemeldinger. På Facebook så jeg at noen trodde jeg fikk bilen til 18 års-gave av foreldrene mine. Det var jo ikke akkurat tilfellet. Men jeg er overrasket over alle som har fått med seg saken, sier Alfred, og legger til:

– Det er en dag jeg aldri kommer til å glemme. For det første var det en fantastisk følelse å endelig få lappen i seg selv. Den første turen hjem fra Fornebu var et stort øyeblikk. Jeg rekker jo så vidt å hive i meg en brødskive, før det plutselig ringer på døra et par timer senere. Der står Broom med en Aston Martin DBX. Jeg er utrolig takknemlig for den opplevelsen, smiler 18-åringen.

– Og lappen er i god behold ennå?

– Absolutt! Jeg tar det relativt pent. Nå går jo ikke min egen bil i nærheten av DBX-en jeg fikk prøve heller. Men jeg trives veldig godt i BMW-en, avslutter Alfred.

