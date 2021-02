Endrer råd på sykehjem: – Det blir lov å klemme igjen

Saken oppdateres fortløpende.

Helseminister Bent Høie (H) presenterte gladnyhet på en pressekonferanse onsdag.

Fra neste uke endrer myndighetene smittevernrådene slik at det blir lettere å besøke eldre på sykehjem.

– I disse dager får de vaksinedoser nummer to, det betyr at de snart er beskyttet, sier Høie.

– Det blir lov å klemme igjen, sier han videre.

Fysisk kontakt er tillatt hvis både sykehjemsbeboeren og den besøkende er vaksinert.

– Må vurdere besøksstans

Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, de samme over tid. Det tar 1-2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse.

Dette er de nye sykehjemrådene Ansatte bør informere beboere og pårørende om at det er betydelig mindre risiko for symptomatisk covid-19 etter vaksinasjon, men at covid-19 ikke kan utelukkes helt.

Besøk trenger ikke lenger å avklares med sykehjemmet i forkant. Det bør vurderes å avklare besøk i forkant hvis det er fare for at mange kommer samtidig, slik at det blir vanskelig å overholde råd om avstand.

Rådet om at besøkende skal holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere opprettholdes. Det gjøres unntak hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert – da kan de ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, og de samme over tid.

Besøk på sykehjem kan foregå i fellesarealer. Hvis det blir vanskelig å overholde anbefalinger om avstand, bør besøk finne sted på beboerens rom.

En del av tiltakene som i dag anbefales ved høye smitterisikonivå (tiltaksnivå 3-5 i regjeringens beredskapsplan) anses ikke lenger som nødvendige. Dette gjelder blant annet råd om å begrense antall besøkende til færrest mulig, at besøk utenfor sykehjemmet begrenses og at ansatte uten symptomer skal teste seg én gang i uken.

Høie sier at han er glad for å kunne gjøre lettelser for en gruppe folk som har vært hardt rammet under pandemien.

– Sykehjemmene må fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd eller uavklarte situasjoner, selv om beboerne er vaksinert, sier Høie.

Ikke portforbud nå

På pressekonferansen sier justisminister Monica Mæland (H) sier at det ikke er aktuelt å innføre portforbud nå.

– Forslaget om portforbud har forståelig nok har generelt mange høringsinnspill og debatt, sier hun og fortsetter:

– Det er sånn at selv om vi nå har inngripende restriksjoner i samfunnet, er det ikke aktuelt å innføre et portforbud nå. Fra vår side er det likevel ment å utrede det juridiske handlingsrommet dersom situasjonen skulle bli mer alvorlig, sier Mæland.

Færre reiser inn

Etter at de nye innreisereglene trådte i kraft, har antallet tilreisende blitt nesten halvert, fra 3.000 reisende til 1.500 reisende, sier Mæland.

Hun sier at de aller fleste av dem er helsepersonell, som har unntak fra de strenge innreisereglene.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier at den strenge grensekontrollen trolig bidrar til at antallet som blir smittet i utlandet går kraftig ned.

Mæland sier videre at regjeringen jobber nå med å jobbe med å forhåpentligvis sakte, på en kontrollert måte, åpne opp igjen.

Alle skal ha en kohort

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier på pressekonferansen at foreldre, skoler og barnehager ikke må være opptatt av antallet personer som inngår i en kohort for barn.

Han sier antallet personer i en kohort er en veiledning.

– Alle barn skal ha en kohort å være i, sier han.