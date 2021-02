Boksetreningen med Ole «Lukkøye» Klemetsen hjelper ham med å bearbeide traumene

STAVANGER (TV 2): Rami Alturjeman kan ikke få takket Ole «Lukkøye» Klemetsen nok for det han beskriver som uvurderlig hjelp. Men bokselegenden insisterer på at det er den syriske flyktningen som har hjulpet ham.

– Alt. Ole har betydd alt for meg. Han er familien min, sier Rami Alturjeman til TV 2, og ser bort på Ole Klemetsen, bokselegenden og tidligere tittelholder i IBC Light Heavyweight, WBC Light Heavyweight, EBU Light Heavyweight og IBA Light Heavyweight.

Rami Alturjeman kom som syrisk asylsøker til Stavanger under flyktningkrisen i november 2015.

Tilfeldigheter gjorde at han dukket opp på Ole Klemetsens boksestudio, som lå omtrent rett over gaten ved det store asylmottaket på Forus i Stavanger.

– Han sa at det var en flyktning fra Syria, men at denne personen ikke hadde penger og kunne betale for seg Ole Klemetsen om sitt første møte med Rami

– Plutselig en dag for rundt fem år siden så kom en bekjent av meg inn med Rami i bokseklubben min. Han spurte om Rami kunne få trene hos meg. Selvfølgelig, svarte jeg. Alle kan være med å trene her, forteller Ole «Lukkøye» Klemetsen til TV 2, og fortsetter historien fra deres første møte:

– Han sa at det var en flyktning fra Syria, men at denne personen ikke hadde penger og ikke kunne betale for seg, men håpet at han kunne få trene likevel, sier «Lukkøye», før han tar en liten pause og forteller videre:

– I utgangspunktet så får du aldri noe gratis her i verden. Jeg sa til ham at om han vil fortsette å trene, og synes det er kjekt, så kan han gjøre noen tjenester for oss på treningssenteret. Det var han veldig glad for. Han ble veldig aktiv på senteret og var med og vasket og ryddet og hjalp til, og jeg trente ham i boksing i en lengre periode, sier bokselegenden om det som skulle bli starten på et nært vennskap mellom de to, og som tidligere også er omtalt av NRK Rogaland.

FULLTREFFER: Rami får inn en fulltreffer på Klemetsen på trening. Foto: Sturla Johannessen, TV 2 Sporten.

Mistet alt

Da Ole Klemetsen først møtte Rami, ante han ingenting om hva hans nye treningskamerat hadde forlatt i Syria, de vonde opplevelsene syreren hadde med seg i bagasjen fra hjemlandet og de tre årene på flukt.

Før krigen brøt ut i mars 2011, levde Rami et godt liv i Syria. Han hadde en god og trygg jobb som forsikringsagent i det private selskapet familien hadde bygget opp. Der hadde han jobbet siden 2008. Noen år før det hadde han tatt utdannelse innen økonomi i Paris.

BADEBY: Bilde fra badestranden i Latakia, Ramis hjemby. Før krigen. Foto: Wikipedia.

Inntekten i jobben som forsikringsagent var solid. Han hadde egen leilighet og bil i hjembyen Latakia, en badeby ved kysten av Middelhavet med sol og varme hele året, og som turister både fra Kypros, Hellas og Tyrkia besøkte hyppig på grunn av de storslåtte og kritthvite sandstrendene.

Da krigen brøt ut, mistet han alt.

Latakia ligger ikke langt fra Bashar al-Assads hjemby Qardaha, og bomberegnet jevnet også området hvor han bodde med jorden.

– Sentrum av Latakia står fremdeles. Men områdene rundt byen, det er helt ødelagt. Det er kaos. Krigen startet i mars 2011, og jeg levde ett år under krig. Det som har skjedd i Syria, er en katastrofe, sier Rami.

Dramatisk flukt

SOLGTE FORSIKRING: Rami jobbet som forsikringsagent før krigen brøt ut i Syria. Dette bildet er et av få han har igjen fra tiden i Syria. Foto: PRIVAT.

Sammen med sin familie tok de valget om å flykte fra krigshandlingene. De måtte imidlertid splitte seg opp, moren, faren og Ramis to søsken.



Faren er den eneste som nå er igjen i Syria, mens resten av familien ifølge Rami er «spredd til alle kanter».

For Rami ble flukten dramatisk. Han gjemte en neve dollar i strømpene og startet ferden mot en sikrere fremtid. Pengene ble imidlertid raskt beslaglagt på en av grenseovergangene. Det samme gjorde klokken han hadde fått av sin far, og som han hadde på seg da flukten fra Syria startet.

– Jeg flyktet fra Syria i mars 2012. Alt jeg eide ble igjen. Jeg reiste i klærne jeg hadde på meg, og en klokke jeg hadde fått i gave fra min far på armen. Jeg kom meg først til Tyrkia, der jeg var fem-seks måneder. Etterpå var jeg i Jordan i ett år, så kom jeg meg til Hviterussland og så til Russland. Jeg hadde ikke jobb, ikke papirer, ikke penger. Jeg var på rømmen hele tiden, forteller han.

Skuddsår

SKUDDSÅR: Rami viser frem skuddsår han pådro seg i Syria. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

Mye av det han opplevde i løpet av sine tre år på flukt og året han levde under krig synes han det er for vondt å snakke om. Han viser blant annet frem et skuddsår han pådro seg i Syria før han forlot hjemlandet, men som han ikke ønsker å utdype historien bak av frykt for sikkerheten til familiemedlemmer som fremdeles befinner seg i Syria.

– Det var en veldig vanskelig tid. Du vet ikke hvordan det vil gå til slutt. I den perioden tenkte jeg bare at «jeg tapte». Jeg så ikke for meg en fremtid. Jeg tenkte at jeg ikke hadde en fremtid, og ville bare si farvel, sier han.

Etter tre år på flukt fikk han muligheten til å komme til Norge gjennom å krysse grensen fra Russland.

– Jeg hadde ikke noen planer om å komme til Norge. Men for meg ble det redningen. I land som Jordan, eller Russland, for en person som meg, du har ingen basisrettigheter, sier han.

– Det var midt i blinken for ham å komme hit og få slå på en sekk, på meg og på andre Ole Klemetsen om kameraten Rami

– Han får slått fra seg aggresjon og frustrasjon

Ole Klemetsen mener boksetreningen har hjulpet syreren å bearbeide de vonde opplevelsene.

– Det var midt i blinken for ham å komme hit og få slå på en sekk, på meg og på andre. Han får slått fra seg litt aggresjon og frustrasjon. Her får han lov å slå fra seg, og få seg en på trynet selv i ny og ne. Men du kan se at han har det gøy med boksing, og trives med det, poengterer bokselegenden.

De eneste idrettsstjernene fra Norge vi fra Syria har hørt om, er Tore André Flo og Ole Solskjær. Rami M. Alturjemans svar på om han visste hvem Ole Klemetsen var

– Kan han nå langt i boksing?

– Njaa… Talentet er jo der. Men skal du bli god i boksing må du gjøre det hver dag, og det er ikke alle som liker å få seg en på trynet hver dag. Nå er han i god gang med å trene vekter, og vi håper at han melde seg på en fitness-konkurranse om ikke altfor lenge. Da han først kom hit på senteret, var han tynn og spinkel, påpeker han.

Rami hadde ingen anelse om at det var en av Norges største boksere gjennom tidene han sparret med da de møttes i bokseringen de første gangene på trening.

– Nei, nei, nei. De eneste idrettsstjernene fra Norge vi fra Syria har hørt om, er Tore André Flo og Ole Solskjær. Solskjær var en superstjerne i Syria. Han var Manchester United-spiller og vant alt. Det var bare de to jeg hadde hørt om som drev idrett i Norge. Men fra Sverige hadde vi hørt om Zlatan og Ikea, svarer Rami.

– Så jeg ble svært overrasket da jeg hørte at Ole var en stor, stor kjendis her i Norge, gliser han.

FOKUS: Rami har fullt fokus på boksetreningen med Ole Klemetsen. Her får han instrukser fra treneren. Foto: Sturla Johannessen, TV 2 Sporten.

På tur til fjells

Klemetsen, som i løpet av sin profesjonelle boksekarriere noterte seg for 45 seiere og seks tap, har utviklet et nært vennskap med Rami. Den tidligere verdensmesteren har i tillegg til å trene ham i boksing tatt sin gode venn med opp til fjellene i Sirdalen, og gitt kameraten muligheten til å stå på ski ved flere anledninger.

– «Wow». Det var min første reaksjon da jeg stod på ski. Byen jeg er fra, Latakia, er jo en strandby. Der svømmer folk hele tiden. De kan ikke gå på ski, forteller Rami om opplevelsene på ski i den norske fjellheimen.

PÅ SKI: Rami på ski i Sirdalen for noen år tilbake. Foto: PRIVAT

– Jeg måtte jo være litt «jævlig» med ham første gang han prøvde langrenn. Jeg dro ham med opp på en skikkelig topptur og trødde på ham ski på beina. Det var gøy. Det ble mye knall og fall, ler «Lukkøye».

Han lover å ta med kameraten på flere skiturer i årene som kommer.

– Rami er en fantastisk mann. Det er en fryd å ha blitt kjent med ham. Fremtiden skal bli bra, ja. Vi har mange år fremover hvor vi skal gjøre mye gøy sammen. Vi kommer i hvert fall til å gå masse på ski igjen, fastslår han.

Rami Alturjeman kan ikke få takket Ole Klemetsen nok for at bokselegenden tok ham under sine vinger, og for den hjelpen han har fått i løpet av sine fem år i Norge. Han beskriver hjelpen ganske enkelt som «uvurderlig».

– Å treffe Ole har vært som å vinne i Lotteriet for meg, sier han, og utdyper:

– Det har vært vanskelig å komme til et nytt land og vende seg til andre tradisjoner og en annen kultur. Ole har hjulpet meg med å lære språket. Han har fått meg til å starte med boksing og hjulpet meg med å få nye venner. Han har tatt meg med på restauranter i Stavanger og til Sirdalen for å stå på ski, og vi har hatt mange kjekke aktiviteter med boksingen. Han har hjulpet meg å lære å kjenne samfunnet her, og det å forstå at jeg kan skape meg et liv her, sier han.

PÅ SKI: Ole Klemetsen har tatt med vennen på ski ved flere anledninger. Foto: PRIVAT

– Vi må takke hvem som helst hver eneste dag

Klemetsen på sin side insisterer på at det er han som skal takke Rami for alt han har lært ham om livet.

– Jeg mener vi må få inn enda flere og hjelpe enda flere Ole Klemetsen

– Han er en klok og bereist mann, med et godt hjerte. Jeg merker fort om folk er kjeltringer eller gode folk. Rami er bare god. Når jeg hører noen av historiene han kommer med fra året i krig i Syria og årene på flukt, så går det rett i hjertet. Det er tøft å høre på, oppsummerer Klemetsen, og legger til:

– Så har det lært meg at vi nordmenn er så bortskjemte og har det så godt, at vi må takke hvem som helst for det hver eneste dag. Det har jeg begynt å gjøre. Jeg er utrolig takknemlig for livet slik vi har det her. Når jeg hører disse forferdelige historiene fra Syria og hvordan folk har det der så blir jeg bare trist, sukker han.

I SNØEN: Rami kommer fra en badeby, men i Norge har han fått møte snøen. Her fra Sirdalen i påsken 2018. Foto: PRIVAT

Klar oppfordring til politikerne og nye flyktninger

Den tidligere verdensmesteren i boksing, som gikk sin første kamp som proffbokser i 1992 og vant på knock out, ønsker å komme med en oppfordring til politikerne i Norge.

– Nordmenn vet ingenting om oss eller andre flyktninger når vi kommer hit. Skap et godt bilde for dem Rami M. Alturjeman

– Jeg er rimelig sikker på at mange av politikerne på Stortinget ikke har peiling på bakgrunnen til mange av dem som kommer hit som flyktninger. Samtidig skjønner jeg jo at det ikke er mulig for dem å sette seg inn i det heller, sier bokselegenden engasjert.

– Men etter at jeg har satt meg inn i Rami sin situasjon så er det ganske vanvittig hvordan systemet er og hvor ille det er, altså. Norge gjør en kjempejobb med å ta inn flyktninger og legge til rette for dem. Men det er mye som kunne vært gjort annerledes og bedre, og jeg mener vi må få inn enda flere og hjelpe enda flere, slår Klemetsen fast.

Rami vil først og fremst komme med noen råd til personer som har vært på flukt og fått oppholdstillatelse i Norge.

– Lær deg norsk, hundre prosent. Ta utdanning, enten universitet, eller fagbrev, eller noe lignende. Mange av personene som kommer til Norge fra Syria er 20 år eller yngre, og har en god sjanse til å bli gode personer for Norge over tid hvis de har studert og jobber. Nordmenn vet ingenting om oss eller andre flyktninger når vi kommer hit. Skap et godt bilde for dem, lyder oppfordringen fra Ole Klemetsens gode venn.