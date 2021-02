Medaljehåp mister VM etter kneoperasjon

Tidligere i år pådro freeski-stjerne Johanne Killi (23) seg en skade under verdenscupen i Østerrike. Det skulle vise seg å være slutten for denne sesongen.

Da TV 2 snakket med freeskier Johanne Killi 19. januar, var hun på vei til MR-undersøkelse. Allerede da tenkte 23-åringen at hun kom til å miste årets X Games. Lite visste hun at skaden også skulle koste henne resten av sesongen, deriblant VM i Canada.

– Det er veldig kjedelig, konstaterer Dombås-jenta.

Freeski-stjerna har vært heldig og unngått kneskader tidligere, og hadde et håp om det denne gangen også. Slik gikk det dessverre ikke.

– MR-undersøkelsen viste at MLC, altså det indre leddbåndet, var avrevet ved leggbeinet, forklarer Killi.

SKADEAVBREKK: Freeskieren er ute i tre-fire måneder på grunn av avrevet leddbånd Foto: Marc Strauss

MCL (Medial Collateral Ligament) er en vanlig kneskade, spesielt i for idrettsutøvere. Fysioterapeut og knespesialist konkluderte med at kneet hennes var såpass ustabilt at operasjon var eneste utvei. Det betyr tre-fire måneder skadeavbrekk for skikjøreren. Men det kunne også vært verre:

– De vurderte om de skulle lage et nytt leddbånd fra hamstring hvis det viste seg å være veldig svakt. Det hadde fort blitt seks-åtte måneder på sidelinjen, så det er jeg glad jeg slapp!

Killi ble raskt operert og fikk det avrevne leddbåndet stiftet på plass i leggbeinet igjen.

Tålmodighetsprøve

Nå, ti dager etter operasjon, er kneet fortsatt stivt og vondt. Legene har gitt streng beskjed om at krykkene skal brukes i seks uker, selv om Killi helst har lyst til å kaste de nå. Rolig opptrening med fokus på strekk og bøy blir raskt en tålmodighetsprøve for en som er vant til fart og spenning.

– Jeg skal visstnok være tilbake på ski om tre-fire måneder, så jeg håper det fortsatt er igjen litt snø da, ler ungjenta.

OPPTRENING: Johanne Killi er for tiden under opptrening etter kneoperasjonen. Foto: Magnus Midttun

Målet er å være tilbake på ski så fort hun klarer, slik at hun får lagt inn mye skikjøring før verdenscup-sesongen starter igjen.

– Jeg var en av favorittene i konkurranser før jeg skadet meg, og jeg har stor tro på at jeg skal komme tilbake der jeg var, understreker hun.

Vil fremme freeskiing

Tidligere har TV 2 skrevet om hacking-marerittet Killi opplevde. Nå har hun endelig fått tilbake kontoene sine på Facebook og Instagram, og er klar til å ta steget videre i de sosiale medier.

Fredag 5. februar er det premiere på første episode i hennes nye vlog, som er laget i samarbeid med den fysikalske klinikken Torp&Co og Kristian Andersen. Der kan vi følge ungjentas jakt på OL-gull i Beijing i 2020.

– Jeg har lyst til at freeski skal bli mer kjent og få sporten ut blant mannen på gata. Det er mange som ikke vet hva vi gjør, avslutter hun.