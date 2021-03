Derfor gruer han seg til å se Kompani Lauritzen

Lørdag kveld er seersuksessen Kompani Lauritzen tilbake på TV 2 med 14 nye og ferske rekrutter, som alle skal kjempe om å bli fullverdige kompanijegere og finalister.

En av årets deltakere er skuespiller Edward Schultheiss. 44-åringen er for de aller fleste et svært kjent ansikt, og mange husker han fra NRK-suksessen «Himmelblå» fra 2008.

UTENFOR KOMFORTSONEN: Edward Schultheiss gruer seg til å se Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

Schultheiss fra Drammen har flere norske filmer og serier på merittlisten, og nylig var han å se i Netflix' populære juleserie «Hjem til jul».

Han er med andre ord vant til manus og regi – noe som ikke finnes i vokabularet til verken crewet eller befalet ved Setnesmoen leir.

– Ord som «kutt», «vi tar det en gang til» og «takk, den scenen har vi», det er det jeg er vant til. Men, her var det ikke sånn det funka, forklarer Schultheiss til TV 2.

Se de første bildene fra nye Kompani Lauritzen i videovinduet øverst i saken.

ÅRETS DELTAKERE: 14 ferske rekrutter skal kjempe om å bli fullverdige kompanijegere. Foto: Matti Bernitz

– Jævlig utenfor komfortsonen

Selv om han for 27 år siden var i oppklaringseskadronen i brigaden i Nord-Norge, har 44-åringen aldri vært så utenfor komfortsonen som i Kompani Lauritzen.

– Det er et helt nytt landskap for meg. Reality er et konsept jeg overhodet ikke er kjent med. Jeg gruer meg veldig til å se det på TV, og det er så jævlig utenfor komfortsonen min. Jeg har aldri vært så spent på å se et resultat som det jeg er nå, sier han og fortsetter:

– Jeg har heller aldri trent i hele mitt liv, så jeg regner med at seerne ser at jeg ikke er en supersoldat. Så sant de ikke er veldig flinke i klippen, sier han og ler.

Schultheiss, som har et etternavn Dag Otto Lauritzen sliter med å uttale, måtte gå mange runder med seg selv før han takket ja til deltakelsen.

– Overbevisningen kom fra Dag Otto da han sa at målet var at vi skulle finne en bedre versjon av oss selv. Så dette var litt for å teste meg selv.

Skjult skade

Skuespilleren slet mye med smerter, og sier til TV 2 at gamle ryggskader gjorde livet på Setnesmoen ekstra tungt.

– For mange år siden hadde jeg fire prolapser på én og samme gang. Det var så vondt at ryggen føltes brukket. Jeg måtte på opptrening og tre uker på rehabilitering. Det merket jeg godt på Kompani Lauritzen.

Tunge sekker og bratte skråninger gjorde ikke Schultheiss' rygg en tjeneste.

– Det er mange skavanker som ikke kommer frem. Jeg er en gammel mann som har vondt over alt. En sliten, gammel kropp med kulemage, humrer han.

Ekstreme forhold

Selv om drammenseren er en av de få som faktisk likte den harde køyesengen, ble det lite søvn på kompanirekrutt nummer 63.

– Jeg sov tre kvarter på fem-seks dager. Jeg fikk så utrolig lite søvn at jeg så ut som en narkoman da jeg kikka meg i speilet.

PROLAPS: En gammel ryggskade gjorde oppholdet på Setnesmoen ekstra vond. Foto: Matti Bernitz

44-åringen, som til daglig jobber som ambulansesjåfør ved Ullevål universitetssykehus, hyller befalet på Setnesmoen og sier det var en ære å bli spurt om å delta i det populære TV-programmet.

– De som hadde tidligere erfaring fra forsvaret var en helt nydelig cast. De fineste folka man kan komme borti både yrkesmessig og profesjonelt. Det var helt topp, sier han, og fortsetter:

– Jeg føler meg beæret over å ha blitt spurt. Alle sier: «Å fy, du er heldig». Så jeg er kjempestolt av å ha fått vært med.

Schultheiss har mange planer fremover, og har nylig fått både nytt management og ny agent.

– Jeg jobber med et nytt TV-konsept. Akkurat nå har jeg en god del baller i luften. Jeg gleder meg veldig til å sette i gang med nye ting, avslutter skuespilleren.