«Svarer» på kritikken

GOD KVELD NORGE (TV 2): Hollywood-skuespiller Demi Moore fikk fansen til å gispe da hun gikk på catwalken under Fendis motevisning i Paris forrige uke.

Demi Moore åpnet Fendis moteshow som fant sted i Paris i forrige uke. Skuespilleren var ikledd et helsvart antrekk, bestående av en skulderløs jakke og bukser, fra luksusmerket Fendi.

Spekulerer

Men det var ikke klesplaggene tilskuerne og fansen hang seg opp i, men ansiktet hennes, nærmere bestemt kinnbena.

I ettertid har flere spekulert på om skuespilleren har lagt seg under kniven og viser til at hun har fått mer definerte kinnben. Det skriver blant annet The Sun og Daily Mail.

På Twitter har flere fans uttrykket sin mening om Moores utseende.

Damn! What the fuck happened to Demi Moore's face!!! https://t.co/F59BJvz3NG — Dunsa123456 (@dunsa123456) January 28, 2021

– Hva faen har skjedd med Demi Moores fjes? skriver en bruker

– Demi Moores ansikt er så skummelt, og jeg klarer ikke slutte å se på det, skriver en annen, mens en tredje er sikker på at hun har lagt seg under kniven.

Det florerer også en rekke memes hvor folk sammenligner Moore med diverse vesener.

Svarer

Moore gjestet YouTube-programmet «No Filter with Naomi» som ledes av modellen Naomi Campbell. Her ser man tydelig at ansiktet er tilbake til normalt og hun forteller om sin opplevelse på catwalken.

– Det føltes spesielt for meg, veldig magisk. Sier hun.

Fire leger fortalte til OK Magazine at Moore kunne ha gått litt for langt med injiserende fillers, mens Ryan Neinstein, som jobber som plastisk kirurg mener at skuespilleren kun «sugde» inn kinnene sine.

Stolt

Moore har medvirket i flere berømte filmer, deriblant «Striptease», «G.I. Jane» og «Indecent Proposal».

Hun var gift med Bruce Willis (65) fra 1987 til 2000 og Sammen fikk eksparet de tre døtrene Rumer (32), Scout (29) og Tallulah (26).

I selvbiografien «Inside Out» som hun skrev i 2019, forteller hun at var stolt av skilsmissen fra Willis.

- Det var ikke lett i begynnelsen, men vi klarte å flytte hjertet av forholdet, det hjertet som skapte vår familie, til noe nytt – som ga jentene et kjærlig, støttende miljø med begge foreldrene, skrev hun.

Fra 2005 til 2013 var Moore gift med skuespilleren Ashton Kutcher (42).