Grubleren, hamstreren og rebellen: Her er de ulike korona-typene

– Pandemien har brakt ut det beste - og det verste i oss.

Det sier Mimi Elizabeth Lam, forsker på Universitetet i Bergen (UIB). Da pandemien brøt ut, la hun merke til hvor forskjellig alle reagerte.

– Mange fordelte skyld og drev med såkalt «shaming», som bare gjør situasjonen verre. Jeg begynte å ta notater om hvordan folk reagerer på Covid-19, hvilke verdier som er viktig for oss og hvordan folk håndterer pandemien, sier hun.

Trålte nettaviser

Lam trålte nyhetsnettsteder over hele verden. Hun så etter hvordan det folk reagerte på den globale trusselen. Forskeren har forsøkt å fange opp typiske reaksjonsmønstre og folks identiteter - slik de fremstår i mediene.

Forsker Mimi Elizabeth Lam har studert korona-personlighetene. Foto: Privat

– Etter hvert utviklet jeg sett sett med korona-personligheter som var fremtredende i starten av pandemien, sier Lam.

Lam, som er forsker ved Senter for vitenskapsteori ved UiB, sendte notatene sine frem til forskerkollegaer og venner, som igjen bidro med mer substans og innspill.

Listen med 16 korona-personligheter ble nettopp publisert i tidsskriftet «Humanities and Social Sciences Communication».

– Hvorfor har du gjort dette?

– Fordi diskusjonen er preget av så mye splid og «oss mot dem». Jeg vil at alle - både myndigheter og andre - skal ta innover seg at alle tolker og reagerer ulikt på det som skjer, sier Lam.

Slik er korona-personlighetene, ifølge Mimi Elizabeth Lam:

1. Fornekteren

Lever stort sett som før og nekter å ta pandemien innover seg. «Jeg kan ikke se det, og derfor vil jeg ikke la det styre livet mitt», tenker de om viruset.

– Donald Trump er en typisk slik karakter. For mange er det enklere å benekte pandemien enn å ta det alvorlig - for det betyr at de må forandre måten de lever på - og det vil de ikke.

Tidligere president Trump har ofte droppet munnbindet. Foto: NTB

2. Sprederen

Ønsker seg flokkimmunitet raskest mulig, og syns smitten bør gå sin gang gjennom befolkningen. Syns Sverige gjør det rette, og mener Anders Tegnell håndterer pandmien bra.

– Sprederne vil bare bli ferdig med det, de orker ikke mer smittevern og lockdown. De orker heller ikke vente til alle er vaksinert.

3. Den engstelige

Tråler alle nettsteder døgnet rundt for siste nytt - spesielt om det muterte viruset. Hvor mange kan vi egentlig ha på besøk? Kan mormor klemme barnebarna?

– Denne gruppen syns det er best å holde seg inne og ta færrest mulig sjanser. De er også stresset for om de tolker smittevernreglene riktig, og blir veldig sliten mentalt.

4. Grubleren

Bruker jeg for mye tid på mobilen? Burde jeg lese mer for barna mine? Selge bilen og heller ta sykkelen? Pandemien har tvunget oss til å reevaluere prioriteringene våre.

– Vi har fått tid til å tenke gjennom hvordan vi vil leve, spesielt når det gjelder nære ting som familie og jobb, men også globale spørsmål som klimakrisen.

5. Hamstreren

Durer rundt i butikken med haug på handlevognen og panikk i blikket. Hva om det blir lockdown?

Hamstreren gjør alt for å sikre seg dopapir. Foto: NTB

– Mine foreldre fra Kina vokste opp svært fattige, og led seg gjennom sultperioder. Da jeg vokste opp sørget de alltid for å ha nok ris - og nok toalettpapir i huset. Det har vi også sett under pandemien, som bringer frem våre mest basale biologiske behov.

6. Den uovervinnelige

Vi så de i en rekke medieoppslag i fjor: amerikanske ungdommer som danset på bordet under «Spring Break»-ferien. I Norge førte fadderuken til en smitteoppblomstring blant studenter.

Etter fadderuken, som her i Nygårdsparken i Bergen, ble det smitteutbrudd i flere studentmiljøer. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– Det er lett å dømme dem, og de er lett å karikere. Men de ville bare ha det gøy! I starten av pandemien trodde mange viruset kun var farlig for eldre, og at man ikke var smittsom når følge seg var frisk. Mange følte seg derfor trygge.

7. Rebellen

Er mer ekstrem enn den uovervinnelige - som er mer uskyldig og naiv. Rebellen gjør som de vil - og mener ingen kan bestemme over dem.

Flere Trump-velgere demonstrerte mot strenge smittevernstitak. Foto: Mike Blake / NTB

– De nekter å bruke munnbind fordi de syns det er teit - selv om helsemyndighetene anbefaler det. Mange Trump-supportere tilhører denne gruppen. De vil ikke la andre bestemme hvor mange de skal treffe eller hvor tett de skal sitte i sofaen.

8. Klandreren

Mange skyldte på alle kinesere - fordi pandemien oppsto i Wuhan i Kina. Har stort behov for å ta ut sin frustrasjon på andre. Spesielt utbredt blant personer med rasistiske holdninger.

– Jeg har selv kinesisk bakgrunn og syns dette var helt absurd. Jeg var i Australia rett før alt stengte ned, der var folk så bekymret at de sluttet å spise på kinesiske restauranter. Det hjeper lite mot Covid-19! Men når folk blir redde reagerer de ofte irrasjonelt.

9. Oppfinneren

Digitale møter på Zoom, ansiktsvisir og oksygentanker - mange nyvinninger har sett dagens lyd under pandmien. Motivasjonen har vært å skape varer og tjenester som verden trenger - og tjene penger på det.

Møter på Teams og Zoom er blitt en vane under pandemien. Foto: NTB

– Vaksinen er kroneksempelet på hva oppfinnerne har fått til. Det medisinske miljøet over hele verden har gått sammen om å utvikle vaksiner på rekordfart. Et slikt samarbeid mellom vitenskapsfolk over hele verden, har man knapt sett før.

10. Utnytteren

De er sleipere og mer kyniske enn oppfinneren. Utnytteren har utnyttet pandmien for å skaffe seg selv makt eller penger - gjerne ved å tømme markedet for viktige varer, og så selge dem videre til dobbelt pris når butikkene var tomme.

– I USA kjøpte to brødre opp 17.000 flasker med håndsprit - og prøvde å selge dem dyrt på nettet. Men de fikk så mye kjeft at de endte opp med å gi de bort til veldedighet i stedet!

11. Supporteren

De har stått på balkongene og klappet. De har spilt gitar eller holdt konsert for dem som lever isolert i bygårdene. De har gjort ensomheten og isolasjonen litt mindre uutholdelig.

I Sverige sang tenor Rickard Soderberg opera for beboerne i en blokk i Malmø. Foto: NTB

– Supporteren har synliggjort solidariteten ved å heie og klappe på alt fra helsevesenet til politiet som har patruljert gatene. De har støttet smittevernreglene - selv om det har kostet mye.

12. Den gode hjelperen

En mer aktiv gruppe enn supporteren. De har laget Facebook-grupper med korona-hjelpere, handlet for de syke og gått på apoteket for eldre og isolerte.

– De har virkelig vist det aller beste i mennesket under pandmien. Mange har stilt opp for mennesker de ikke en gang kjenner - midt i en krevende situasjon.

13. Krigeren

Helsearbeideren, lastebilsjåføren, læreren og renholderen - de er selve frontlinjen i samfunnet. De har trosset smittefare for å holde skoler, sykehus og butikker åpne - for vår trygghet.

– Sykepleierne i Italia ble selve symbolet på koronakrigerne. Dem som la ut selfier med merker i ansiktet. Det har måttet ofre mye, spesielt i land der pandemien har vært verst.

Sykepleier Lilyrose Fox i Seattle, USA, har merker i ansiktet etter den stramme beskyttelsesmasken. Foto: NTB

14. Veteranen

Har vært ute en vinternatt før. Folk i Kina, Japan og Taiwan har vært gjennom SARS og MERS de siste 20 årene. I Europa husker de aller eldste den såkalte «Spanskesyken», en voldsom influensaepidemi som brøt ut i 1918.

– Veteranene minner oss på at smitten kan komme i flere bølger - og at bølge nummer to og tre kan være verre enn den første. De vet at pandemier kan vare lenge.

15. Smitteterroristen

Bruker spytt og hoste som våpen. Utnytter folks engstelse for Covid-19 og bruker viruset for å skape frykt.

– Det er en liten gruppe mennesker som bruker Covid-19 for å skremme andre. I Canada ble politiet spyttet på av personer de skulle arrestere. Noen truer også med å hoste på andre for å smitte dem.

16. Realisten

Forskeren mener mange i Norge er korona-realister. Foto: NTB

De anerkjenner trusselen, og mener den må håndteres. Forholder seg rolig og gjør det som må til - selv om de syns det er et offer. De er pragmatiske.

– Jeg syns det norske folk kollektivt passer inn i denne beskrivelsen. Her er det spritflasker i alle butikker, mange bruker munnbind. Slik er det ikke i alle land.