Per Heimly etter 71-exiten: — Det føltes litt som barneskolen igjen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Fotograf Per Heimly fant seg ikke helt til rette med de andre deltakerne i «71 grader nord», og kjente på gamle følelser av å være en «outsider».

— Jeg har jo alltid vært en underdog.

Det sier Per Heimly (49) til God kveld Norge.

I søndagens episode av «71 grader nord — Norges tøffeste kjendis», er det Heimly som til slutt må forlate konkurransen.

Og det etter flere situasjoner hvor det er tydelig at han sliter litt med kommunikasjonen i laget.

— Det hadde vært en marerittetappe. Laget mitt måtte drasse meg med opp i lia, og det ble litt irritasjon. Folk var lei av meg, sier Heimly.

— Fire gaseller og én flodhest

Han beskriver det som at fire gaseller er på tur med en flodhest som gjør så godt han kan.

— Man blir så fysisk og psykisk nedbrutt, og så måtte laget vente på meg i tillegg. Det er klart det bygger seg opp en misnøye, sier Heimly.

I episoden får man se at lagkameratene Adrian Sellevoll (23) og Fay Wildhagen (27) etterlyser mer takknemlighet fra Per.

I ettertid forstår Heimly at de var frustrerte.

— Jeg skjønner at jeg kan mistolkes og virke utakknemlig når jeg ikke sier så mye. Jeg var mye sliten og hadde behov for å være litt for meg selv når vi kom til camp. Man går oppå hverandre hele dagen og sover i samme telt. Jeg måtte ha litt Per-tid også, forklarer han.

Falt mellom to stoler

Når han ser klippet av diskusjonen i ettertid, innrømmer han at han synes litt synd på seg selv.

— Man blir litt tom og lei seg. Jeg var i en kjempeskvis, og jeg blir nesten litt rørt av å se på det selv. Litt stakkars meg, liksom, smiler Heimly.

Han beskriver videre Fay Wildhagen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen som bestevenninnene, og Adrian Sellevoll og Steffen Iversen som "to som tøyset og tullet på veien".

— Og så var det meg da, han som kom pustende og pesende og som falt litt mellom to stoler, noe jeg alltid har gjort i livet mitt, forteller Heimly.

Bærer ingen nag

Heimly understreker at han ikke angrer på deltakelsen, og at han har kontakt med flere av deltakerne i dag. Det er ingen dårlig stemning.

Likevel innrømmer han at han kjente på noen vonde tanker underveis.

— Jeg fikk litt følelsen av at det var sånn barneskoleopplegg, at ingen ville leke med meg, forteller Heimly.

Men han har også gode minner fra opplevelsen — selv etter det han beskriver som en «marerittetappe».

— Jeg hadde en natt under åpen himmel, hvor alle mine knuste glassbiter fra min sjel krøp tilbake igjen, sier han poetisk.

— Jeg var veldig rolig og harmonisk, og da tenkte jeg at det er ingen krise om jeg ryker nå, for nå er jeg så sliten.