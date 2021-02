Omfattende nedstengning i Kvam – stenger skoler, barnehager og fraråder private besøk

Kvam herad har totalt bekreftet syv smittetilfeller av koronaviruset. En av personene er bekreftet smittet av den britiske mutasjonen, melder kommunen på sine hjemmesider.

Kvam er nabokommunen til Ulvik, som har et stort pågående smitteutbrudd. I tillegg har Samnanger og Voss påvist det muterte koronaviruset.

På bakgrunn av egen og nabokommunenes smittesituasjon innfører nå kommunen svært strenge tiltak.

Fraråder besøk

Kvam herad har besluttet å holde en rekke barnehager og skoler stengt.

Det legges også ned et forbud mot private sammenkomster med mer enn ti personer.

– Det er dessuten en sterk oppfordring om å unngå alle private besøk som ikke er strengt nødvendige, skriver kommunen.

Det har blitt lagt ned et forbud mot alle innendørs arrangementer på offentlig sted, med unntak av begravelser.

Idrettshaller, svømmehaller og øvrige lokaler for tilsvarande aktiviteter stenges. Fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år er ikke tillat.

Treningssentre må holde stengt og breddeidrett for voksne er heller ikke tillatt.

Tiltakene varer i første omgang til og med mandag 8. februar.

UTBRUDD: Ulvik i Hardangerfjorden har fått bekreftet smitteutbrudd med det muterte koronaviruset fra Storbritannia. Foto: Pål Schaathun / TV 2

28 tilfeller

Nabokommunen Ulvik har også innført svært strenge tiltak. Totalt har 28 personer fått påvist koronavirus, og onsdag uttalte ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) at hele utbruddet skyldes det muterte viruset fra Storbritannia.

Folkehelseinstituttet har gitt en sterk oppfordring til Ulvik om å utvide karantenetiden fra ti til fjorten dager.

– Dette innføres nå på bakgrunn av hvor smittsomheten og smitteforløpet til viruset, opplyste ordfører Hans Petter Thorbjørnsen onsdag.

Kvam og Voss sier at de også vil forlenge karantenetiden dersom FHI gir råd om det, melder NRK.

Helsedirektoratet har imidlertid sagt at det ikke er grunn til forlenge karantenetiden nasjonalt nå.

40 i karantene i Voss

To av de smittede i Ulvik har vært elever ved skoler i Voss. Nå er omlag 40 personer satt i karantene, opplyser kommunen.

Voss forventer at flere av prøvesvarene vil være positive ettersom flere av personene har symptomer.

Ettersom smitteutbruddet i Ulvik skyldes den britiske mutasjonen, forbereder Voss seg på smitten hos dem også skyldes denne varianten.