– Jeg lå på gulvet og hylgråt

Da aids-epidemien kom på 80-tallet traff det ekstra hardt det homofile miljøet. Det ble en sykdom forbundet med voldsom skam og med døden som eneste utvei. Serien «It’s a Sin» får fram mange følelser både hos Per Miljeteig som fikk hiv-diagnosen i 1985 og Morten Hegseth som ble født året etter. Serien følger en gjeng unge, homofile venner i London, i tiden der HIV/aids-epidemien ble et faktum.

Rasende forbanna

– Jeg begynte å se HIV/aids-epidemien opp mot korona-pandemien, og da ble jeg rasende forbanna, forteller Hegseth til God morgen Norge, om opplevelsen han hadde etter å ha sett TV-serien «It's a Sin».

– Korona har blitt taklet som en pandemi skal takles, med forskning, informasjon og medmenneskelighet. Men når et virus slo ned på minoriteter, som homofile, sexarbeidere og svarte, var det ingen felles dugnad. Det var ingen informasjon, ingen forskning, ingen medisiner, sier en opprørt Hegseth.

Mange sterke scener fra tv-serien førte til en sterk reaksjon hos Hegseth.

– Jeg får frysninger av å tenke på det. Jeg lå og hylgråt på gulvet.

HBO-serien «It's a Sin» er fra det homofile miljøet i London på 80-tallet Foto: HBO Nordic

«It's a Sin» følger en gjeng unge, homofile venner i London på 80-tallet. Når HIV/aids-epidemien slår ned får det store konsekvenser for det homofile miljøet. Festing blir erstattet med begravelser og i flere år rår forvirring, desinformasjon, skam og fornektelse. Følelser som Per Miljeteig kjenner seg godt igjen i.

Som en dødsdom

– Fikk du en HIV-diagnose i 1985 så var det som å få en dødsdom, sier Per Miljeteig.

– Du fikk beskjed om at du hadde blitt smittet av noe som gjorde at du om kort tid sannsynligvis ville dø. Det fantes ingen medisiner mot det og legene var åpne om at de visste ingenting.

Per Miljeteig har levd med hiv-diagnosen siden 1985. Foto: TV 2

Ifølge Miljeteig treffer «It’s a Sin» på alle de ulike følelsene som rådde den gangen.

– Jeg ble iskald og gikk inn i en sterk fornektelse. Noen ble fortvilte, noen hadde godt støtteapparat rundt seg, noen tok livet sitt, men usikkerheten om hva fremtiden ville bringe, delte vi alle.

– Det fine med denne serien er at den er så gjenkjennelig, og har klart å få med alle de sterke følelsene som er forbundet med aids, som skam og fornektelse, sier Miljeteig.

Homsepest

Per Miljeteig hadde ikke levd lenge som åpen homofil da han fikk HIV-diagnosen, og syntes det var vanskelig å bli forbundet med noe som var såpass skambelagt.

– Man brukte ord som homsepest, så for meg var det veldig viktig å ikke fortelle det til noen. Jeg var en mann i min beste alder, følte meg frisk, og hadde ingen tanker om at jeg kunne være smittet da jeg ble testet. Jeg følte meg ikke syk. Jeg agerte som om alt var ok, og demonstrerte både for meg selv og for verden at det ikke var noe galt med meg.

– Det var surrealistisk, for jeg var i 30-årene og frisk og sprek og det var ingen ting som kunne tyde på at jeg hadde en sykdom i meg, forteller han.

Levd med HIV i 35 år

Det var flere millioner som døde av aids før det kom medisiner som kunne stagge viruset. Ifølge Miljeteig er det flere årsaker til at han i dag lever godt som pensjonist og bestefar, 35 år etter at han fikk diagnosen.

– Det er blanding av gode gener, flaks og medisinsk utvikling. Jeg var heldig og holdt meg frisk til medisiner som hjalp kom. Nå er det utviklet medisiner som ikke kan fjerne viruset fra kroppen, men det stopper viruset fra å spre seg videre.

Morten Hegseth og Per Miljeteig ble begge sterkt berørt av serien «It’s a Sin» Foto: TV 2

Redd for aids

Ifølge Morten Hegseth har HIV/aids-epidemien svevd som en mørk skygge over det homofile miljøet helt fram til i dag.

– Jeg har vært livredd. Da jeg hørte Kaptein Sabeltanns hiv og hoi, så grøssa jeg, sier Hegseth.

– Jeg har hatt ordentlig skrekken. Ikke fordi det er så farlig, men fordi det fremdeles er så mye skam og stigma. Man opplever at man har gjort noe galt og syndig og derfor fortjener sykdommen litt. Så serier som «It’s a Sin» er dødsviktig, spesielt for unge folk. Det er så viktig å lære om sykdommen og se hvordan homofile har hatt det og hvordan homofile ble møtt.