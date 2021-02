«Hvor er tiltakene for å begrense smitten her, Raymond?»

«Det er åpenbart at vi ikke har truffet helt når vi ser smitteutviklingen blant enkelte innvandrergrupper og i enkelte områder», sa byrådsleder Raymond Johansen til VG 16.april 2020 om smittesituasjonen i Oslo en måned etter den første nedstengingen i Norge.

Nå har det gått snart ett år siden den gang og bydelene med flest innvandrere, er fortsatt de som topper listen over antall smittede.

Hvor er tiltakene for å begrense smitten der, Raymond? Byrådsleder, Raymond Johansen forsvarer ofte dette med at det er høy smitte i bydeler som Stovner fordi det er et veldig tettbygd område hvor folk bor nære hverandre.

FHI derimot har understreket at tallene også kan ha en sammenheng med språkutfordringer, tillit til helsesystemet og helsekompetanse, for etterlevelse av råd og restriksjoner og i forbindelse med smittesporing.

I tillegg er store deler av minoritetsbefolkningen ute i serviceyrker hvor de er mer utsatt enn andre for å bli smittet.

Hvorfor prioriterer ikke byrådet å nå ut til de med minoritetsbakgrunn der?

Jeg selv bor på Stovner, hvor smittetrykket er meget høyt og har vært det i flere måneder.

Skolene har her, i likhet med resten av Oslo, vært på rødt nivå siden november, men allerede i september ble enkelte skoler her stengt i noen dager grunnet påvist coronasmitte blant elevene.

Stovner bydel er blant de hardest rammede av koronasmitten. Rundt 50 prosent av innbyggerne i bydelen har innvandrerbakgrunn Foto: Terje Pedersen

Noen tar ikke korona-restriksjonene på alvor her, samtidig som mange gjør det. De aller fleste spriter hendene når de går inn i matbutikker, men ikke alle bruker munnbind selv om det er anbefalt og påbudt.

Påbudet om å holde avstand blir ikke alltid holdt, men vi har blitt flinkere på dette gjennom pandemien.

Det viser at det ikke kun hjelper å skrive opp corona-informasjonen på flere språk, men at man også må ha konkrete tiltak på hvordan man skal nå ut til minoritetsmiljøene med denne informasjonen.

Dette er for så vidt ikke et forsøk på å skape stigmatisering, men heller et innstendig håp om at byrådet kan ta denne problemstillingen og utfordringen på alvor!

Etter min oppfatning er terskelen høy for at innvandrerbefolkningen i Oslo vil gå inn på sidene til Oslo kommune for å få korona-informasjonen, og om de også gjør det, er det ingen garanti for at de vil følge tiltakene.

Dette har vi sett flere eksempler på gjennom sommeren og utover høsten. De store utbruddene gjennom høsten, var jo nettopp på innvandrerbryllupene.

Mange av de som giftet seg var andre og tredjegenerasjonens innvandrere som er godt integrerte, men som likevel bestemte seg for å trosse smittevernstiltakene for å arrangere sine bryllup på en mest mulig normal måte.

Det kan være flere grunner til at noen valgte å gjøre det, men det er ingen hemmelighet at i mange av hjemlandene til disse innvandrerne, så har de lite tillit til helsevesenet sitt – og da er det grunn til å tro at de også vil ha lite tillit til det norske helsevesenet.

Da koronapandemien begynte, var ofte informasjonskanalen til de med minoritetsbakgrunn gjennom sosiale medier. Det som er ulempen ved det, er at på sosiale medier spres det altfor mye feilinformasjon, og det må man unngå!

Det er derfor viktig at byrådet legger vekt på dette når de skal nå ut til minoritetsmiljøene.

For hvis feilinformasjonen fortsetter å spre seg, vil vi miste helt kontroll på denne pandemien!

Den viktigste oppgaven byrådet har foran seg nå er at de når ut til innvandrerbefolkningen og hjelper dem med å øke kunnskapen rundt tiltakene de legger frem, i tillegg til at man samtidig prøver å øke tilliten til helsevesenet i disse minoritetsmiljøene.

De er nødt til å sørge for at man når ut med informasjon til innvandrerbefolkningen i Oslo, og spesielt i bydeler hvor smittetrykket er høyt – og det har jeg troen på at de vil klare, hvis de bare vil!

