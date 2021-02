Her er over 2000 innbyggere i karantene: – Vi kjenner ikke igjen smittebildet

Antall personer som kan knyttes til smitteutbruddet i Halden vokser stadig i omfang. I tillegg har utbruddet fått konsekvenser for to nabokommuner.

20. januar fikk Halden ishall grønt lys for at alle fra 20 år og nedover kunne få starte opp med treninger igjen. Bare tre dager senere ble de første smittetilfellene bekreftet, og siden har utbruddet vokst seg enormt.

– Jeg gjorde meg raskt noen tanker om at det kunne være snakk om den britiske mutasjonen. Det er skikkelig leit at det har oppstått smitte hos oss, sa smittevernansvarlig Bethina Engebretsen i ishockeyklubben Comet Bredde, og understreket at alle retningslinjer ble fulgt.

Nå er totalt 92 personer med tilknytning til ishallen smittet, fordelt på tre kommuner. I tillegg sitter over 2000 personer i karantene i Halden.

– Fra og med søndag ble også alle husstandsmedlemmene satt i karantene, så dette er veldig omfattende, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Strenge tiltak

Tirsdag snakket TV 2 med Didrik Nøkleby Svendsen (26), som spiller for ishockeylaget Comet. Han har testet positivt for korona og sitter i likhet med en rekke av lagkameratene hjemme i isolasjon.

– Nå sitter vi bare å venter på prøveresultatet om vi har det muterte britiske viruset eller ikke. Man skjønner ikke helt hvor ensom man blir, før man faktisk står opp i det selv, fortalte Svendsen.

Selv om den unge spilleren er godt trent, forteller han at han virkelig har fått kjenne på kroppen hva viruset kan gjøre med deg.

– De første to dagene gjorde alt vondt. Veldig vondt. Jeg har ikke en veldig stor leilighet, men jeg slet med å reise meg og gå over gulvet fra stuen til kjøkkenet for å hente meg noe å drikke, fortalte 26-åringen.

Nå frykter 26-åringen at sykdommen vil få konsekvenser. Se hele intervjuet med Svendsen i videoen under.

Innbyggerne som ikke er smittet eller i karantene i kommunen, må forholde seg til svært strenge smittetiltak.

Regjeringen åpnet egentlig opp for lettelser i ring en-kommunene, som Halden er en del av. Kommunen valgte likevel å videreføre en lokal forskrift som er langt strengere.

Det innebærer blant annet stans av idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter og at innbyggerne oppfordres til å unngå besøk i hjemmet.

– Skyldes mutasjonen

70 personer som er hjemmehørende i Halden har så langt fått påvist smitte i tilknytning til ishallen. Kun ett tilfelle i breddeidretten har blitt analysert og bekreftet som den britiske mutasjonen. Kommunen venter fortsatt på ytterligere åtte prøvesvar fra FHI, men er egentlig ikke i tvil.

– Ettersom vi har bekreftet en prøve på bredde, og siden vi har sett at symptomene og utbruddene startet samtidig, så forventer vi at hele utbruddet skyldes den britiske mutasjonen, sier Gjøsund.

STØRRE: Kommuneoverlege Kjersti Gjøsund forventer at smittetilfellene knyttet til ishallen vil fortsette å øke en stund til. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ukjent smittebilde

I Ulvik kommune hadde de første smittetilfellene av den britiske varianten lang inkubasjonstid. Personene fikk ikke symptomer før de var ferdig i karantene. Dette har imidlertid ikke vært tilfelle i Halden.

Kommuneoverlegen har opplevd at de fleste testet negativt på første prøve og så ofte positivt på rundt den syvende dagen.

– Samtidig har det vært ganske variabelt når personene har fått symptomer. Derfor er det litt vanskelig å slå fast om hele familien ble smittet i ishallen eller om noen ble smittet hjemme etterpå, sier kommuneoverlegen.

En ting er hun imidlertid er svært klar på at skiller mutasjonen fra den vanlige varianten av koronaviruset.

– Vi kjenner ikke igjen smittebildet. Hele familier ble smittet og det er rett og slett betydelig mer smittsomt, sier Gjøsund.

Kommuneoverlegen ser alvorlig på utbruddet i ishallen har blitt så stort, men tør å være forsiktig optimistisk ettersom det er lite smitte ellers i kommunen.

– De fleste tilfellene den siste tiden har vært nærkontakter av folk som har vært i ishallen. Det kan tyde på at vi begynner å ramme inn utbruddet, sier hun.

Venter prøvesvar

Utbruddet i Halden har fått konsekvenser for nærliggende kommuner.

Fire av personene som ble smittet i ishallen i Halden, var hjemmehørende i Sarpsborg.

– Vi mistenker 19 tilfeller av engelsk virusvariant i kommunen. Vi har sendt prøver til sekvensering til FHI og venter prøvesvar på disse, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

Kommunen innførte først de strengeste tiltakene på Østlandet. På onsdag kunne imidlertid kommunen å myke opp litt på tiltakene sammen med de andre kommunene i ring en.

– Vi har en stabil smittesituasjon i Sarpsborg med relativt lite smitte de siste to ukene. Vi har testet veldig mange nærkontaktene og alle prøvene har så langt vært negative for det muterte viruset, sier Iqbal.

– Kan endre seg fort

I Fredrikstad har 18 av innbyggerne fått påvist smitte knyttet til smitteutbruddet i ishallen. Kommunen er en del av ring to i tiltaksystemet.

– Vi har hatt fallende smittetall de siste ukene. Vi har foreløpig god oversikt av smittetilfeller knyttet utbruddet i Halden, og nærkontakter er i karantene og testes. Vi tar høyde for at disse kan være smittet med mutert. Vi tror ikke at andre smittetilfeller i kommunen som ikke knyttes til ishallen skyldes mutasjonen, sier kommuneoverlege Guro Steine Letting.

Selv om for smittetrenden i kommunen er nedgående, opplever kommuneoverlegen at innbyggerne har forståelse for tiltakene som er innført.

– Vi har inntrykk av at folk er lojale mot det som er bestemt. Det er også gledelig at vi ser en økning i antall personer som tester seg og færre tilfeller med ukjent smittevei. Vi følger situasjonen tett fra dag til dag. Er det en ting vi har lært, er det at smittesituasjonen kan endre seg fort, sier Letting.