Medisinstudenten Mariana (24) varslet om seksuelt overgrep – ble hengt

Det var 28. januar at hun ble funnet drept på rommet sitt ved klinikken hun hadde praksis på i Nueva Palestina i Mexico.

Fire uker tidligere hadde hun ifølge El Pais varslet politiet om at hun var blitt utsatt for et seksuelt overgrep av en navngitt kollega, men saken ble aldri gransket.

BLE IKKE HØRT: Mariana Sánchez Dávalos ble bare 24 år gammel. Foto: Mariana Sánchez Dávalos/Facebook

Da Mariana ba universitetet om å overføre henne til en annen klinikk fordi hun var redd denne mannen, ble hun ikke hørt.

I stedet ble hun bedt om å ta en måned fri uten lønn.

Obduksjonen viser at Mariana ble kvalt til døde.

Det var ingen andre tegn på verken vold eller seksuelt misbruk.

Drapet blir nå etterforsket som et såkalt «femicide», altså som et kvinnedrap som følge av kjønnsdiskriminering.

Politiet opplyser at de mistenker en navngitt person, men at de foreløpig ikke har pågrepet noen i forbindelse med saken.

Drapstallene på kvinner øker

Bare i løpet av de første seks månedene av 2020, ble det i Mexico registrert 1844 forsettlige drap på kvinner. Dette er ifølge El Pais ti flere enn i samme periode året før.

Femicider har økt hvert eneste år siden det statlige byrået National Institute of Statistics begynte å telle for over 30 år siden.

Bare i delstaten Chiapas, hvor Mariana bodde, ble det i fjor drept 70 kvinner.

Studentene raser

Drapet på medisinstudenten har ført til rabalder blant meksikanske kvinner, skriver La Jornada.

Medisinstudentene ved universitetet Mariana gikk på, National Autonomous University of Chiapas, har opprettet en underskriftskampanje og krever bedre beskyttelse når de er ute i praksis.

#JusticiaParaMariana, altså #RettferdighetForMariana, trender på Twitter i Mexico.

When your safety is not guaranteed,

When your voice is not heard,

When your life is taken away for pursuing your dreams...something needs to change and it needs to change NOW.



We demand justice.



For her, for everyone.#JusticiaParaMariana #NiUnaMenos #NiUnaMas https://t.co/uOwIbkHrI4 — Oscar Garcia, MD (@OscarGarciaMD) January 30, 2021

«La dette nå hvert eneste verdenshjørne, at Mexico er et femicide-sted, at Chiapas er ledende når det kommer til kjønnsbasert vold, at myndighetene er blinde og at loven som skal beskytte oss, ikke gjelder studenter,» står det i et innlegg Marianas medstudenter og venner har delt på Facebook.

Marsjerte for Mariana

Studentkomiteen i delstaten Chiapas krever at lederen av medisinstudiet på universitetet, Manuel Velasco Suárez, kan svare på hva som har skjedd.

– Dette er ikke den første gang en situasjon som dette oppstår under praksisperioder eller sosialtjenesteprosesser, sier de.

Søndag marsjerte både leger, medisinstudentene, foreldre og feminister for Mariana i byen San Cristóbal de las Casas hvor de fordømte myndighetenes behandling av 24-åringen.

Mange krever svar på hvorfor politiet ikke undersøkte anmeldelsen hennes nærmere.



Marianas mor, Lourdes Dávalos Ábrego, deltok i marsjen og krevde svar på hvorfor universitetsledelsen ikke hørte på Marianas desperate bønn etter å bli overført til et annet sykehus.



Prøvde å tvinge seg inn på rommet

Marianas mor sier ifølge Reporte Indigo at hun er rasende for at ingen hørte på datteren.

Hun sier at Mariana begynte praksisen på klinikken i august i fjor, og at hun i november fortalte at en av klassekameratene hennes utsatte henne for vold og seksuell trakassering.

– Hun sa at dette plaget henne veldig, det at han kom beruset på natta og på et eller annet tidspunkt prøvde å tvinge seg inn på rommet hennes, sier hun.

Hun påstår at klinikkledelsen, som foreløpig ikke har uttalt seg om saken, visste at Mariana ble utsatt for vold og seksuell trakassering, men at de ignorerte hennes mange forespørsler om hjelp.

Lang vei å gå

Nasjonalkommisjonen for å forhindre og utrydde vold mot kvinner, Conavim, og National Institute of Women, undersøker nå saken.

Helsedepartementet i Mexico skriver i en pressemelding at de har nulltoleranse for enhver form for vold mot kvinner.

– Seksuell trakassering er uakseptabel oppførsel som ødelegger personenes integritet, og jenter, ungdommer og kvinner er de mest utsatte, sier helsesekretær Jorge Alcocer Varela.

Innenriksdepartementet har bedt myndighetene i Chiapas om å se på drapet ut fra et kjønnsperspektiv.

– Situasjonen med Mariana forteller oss at det fortsatt er en lang vei å gå før vi har bekjempet og utryddet vold. Etter at hun tok kontakt med myndighetene, ble hun igjen utsatt for vold av gjerningsmannen, sier innenrikssekretær Olga Sánchez Cordero.