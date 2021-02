Mistet hundrevis av sykepleiere da regjeringen stengte svenskegrensen

Da regjeringen stengte grensen, og innførte noen av de strengeste innreisereglene i Europa for å holde koronaen ute, fikk det store konsekvenser for flere av landets sykehus.

Innstrammingen førte nemlig til at sykepleiere, som før kunne gå rett på jobb etter å ha fått et negativt svar på koronatesten, nå må sitte i tre dager i karantene etter at de har kommet til Norge før de kan ta koronatesten.

– Hvorfor skal de det? For å vente på symptomer? Inkubasjonstiden ved korona er fra to til 14 dager, så det gir ingen mening, sier Medisinsk fagdirektør ved Oslo universitetssykehus (OUS) Hilde Myhren.

330 udekte vakter

Ved OUS førte korona-innstrammingen til at over 330 vakter for spesialsykepleiere sto udekte forrige uke. Verst rammet ble akuttklinikken som har ansvar for intensivpasientene og operasjoner, der skulle hele 203 vakter bemannes av vikarer fra Sverige og Danmark. Men de uteble etter at regjeringen endret reglene for koronatestingen.

– Vi har 70 til 80 operasjon-, anestesi- og intensivsykepleiere som kommer inn til oss hver uke. Hver vikar har flere vakter. De har en kompetanse vi har for lite av i Norge, så vi dekker opp grunnturnusene våre med svenske og danske spesialsykepleiere, forteller Hilde Myhren.

Klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken også bekymret.

– For hver uke som går nå blir det verre og verre å dekke opp. Dette er ikke greit, sier han. Skraastad forteller at 10-20 prosent av arbeidskraften ved intensivavdelingen i Akuttklinikken er svensk eller dansk, fordi dette er kompetanse det ikke er nok av i Norge.

Kritisk til kunnskapsgrunnlaget

Mandag 25. januar trådte endringene i forskriften som regulerer hvem som skal få unntak fra karantene for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i kraft. Nå lurer Myhren på hvilke vurderinger regjeringen gjorde som tilsa at helsepersonell ikke kan testes før det har gått minst tre dager etter at de kom til landet.

– Vi er ikke selvbergede, og derfor avhengig av vikarer fra utlandet med spesialkompetanse. Vi forstår og støtter at det er behov for generelle restriksjoner for å slå ned viruset, men mener at det for samfunnskritiske funksjoner ikke er sett nok på konsekvensene før innstrammingen ble vedtatt.

Testet over 3000 vikarer

Ved OUS har det vært rutine å teste vikarer som kommer på jobb i flere måneder.

– Fra juli, da krav om testing etter §6e ble innført, har sykehuset testet over 3000 vikarer. Kun fem av disse har testet positivt, og kun en av disse møtte på jobb før svaret var klart. Men denne ene forårsaket ikke smitte i sykehuset. Vi opplever derfor at det ikke er noe er større risiko for smitte hos disse enn hos våre faste ansatte, gitt at smittesituasjonen i Oslo også har vært høy siste måneder, sier Myhren.

Treffer Akuttklinikken hardt

Skraastad er svært bekymret for tiden som kommer.

– Mye av denne arbeidskraften dekker ubekvem arbeidstid på natt og helg, så dette treffer oss verre enn selve antallet. Vi henter inn høyt kvalifiserte spesialsykepleiere fra Sverige og Danmark, og når de blir borte får vi et kjempeproblem. Det begynner litt forsiktig hvor vi kan strekke på ressursene og bruke overtid, men på sikt vil det slå inn sterkere og sterkere. Vi klarte det denne helgen fordi vi flyttet på arbeidskraft fra dagtid i uken over til helgen, men sånn kan vi ikke holde på, sier sjefen for Akuttklinikken.

Skraastad har forståelse for at man må ha en omfattende kontroll ved grensen under pandemi, men tror denne restriksjonen etter hvert vil gjøre det umulig for svensk og dansk helsepersonell å ha en deltidsjobb i Norge.

– Vi tetter igjen de små tidsvinduene de har å flytte seg på. De fleste har en jobb hjemme også, og jobber hos oss på fritiden sin. Med disse restriksjonene blir det ikke praktisk å gjennomføre det for dem, da orker de ikke mer.

Må utsette operasjoner

Løsningen for Akuttklinikken er nå å utsette operasjoner.

– På barneintensiv er det mange danske vikarer, og der har vi måttet utsette operasjoner på barn fordi vi ikke har hatt tilstrekkelig kapasitet, sier Skraastad.

Fagdirektør Hilde Myhren mener at det bør være et godt kunnskapsgrunnlag til grunn når slike endringer besluttes.

– Det har ikke vært noen høring i forkant av forskriftsendringen, og i liten grad utredet hvilke konsekvenser dette får for helsetjenesten, sier Myhren.

– Man burde ha tatt seg tid til en avsjekk med sektoren og hatt en kort høringsrunde, sier hun og tror at helsetjenesten da ville fått et unntak fra tredagersregelen.

Alvorlig ved Sykehuset i Østfold

– For oss rammer det også andre arbeidstager grupper enn sykepleiere. Det gjelder blant annet legespesialister som kommer innom og arbeider hos oss i perioder, sier Gaute Storås, HR-direktør ved Sykehuset Østfold HF.

– Her er det fortrinnsvis svenske arbeidstakere som har en annen jobb i Sverige, men tar ekstravakter her. Flere av disse må i tillegg holde seg borte fra arbeidsplassen når de returnerer tilbake til Sverige etter å ha jobbet i Norge. Summen av dette gjør at mange svensker som fyller viktige funksjoner ved sykehuset, faller fra.

Storås sier situasjonen er vanskelig, og frykter den vil bli verre.

– Den vil bli vanskeligere hvis det varer over tid, sier han og forteller at de nå jobber hardt for å få tak i vikarer.

- I verste fall så må vi ta ned på deler av driften.

Sykehuset Innlandet også rammet

Også ved Sykehuset Innlandet har de merket endringene. HR-direktør i Sykehuset Innlandet, Cecilie Dobloug Nyland skriver dette i en epost til TV 2.

"Endringen i forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) har fått ulike konsekvenser for Sykehuset Innlandet. Alle våre fem somatiske sykehus og divisjon Psykisk helsevern er, eller vil bli berørt. Det er til sammen rundt 20 leger, sykepleiere og jordmødre, som må i karantene i løpet av de neste to ukene. Så langt er bemanningsutfordringene hovedsakelig løst ved at ansatte har arbeidet ekstra og vi ser nå på muligheter for å omdisponere personell internt i foretaket for å kunne opprettholde viktige funksjoner ved enkelte sykehus. Hittil har ikke endringen i karantenebestemmelsene medført større driftsutfordringer, men vi kan ikke utelukke at vi kan komme i en situasjon der vi må redusere planlagte undersøkelser og behandling for enkelte pasientgrupper for å kunne prioritere å opprettholde viktige akuttfunksjoner."

– Kreves større planlegging av turnuser

Det har ikke lykkes TV 2 å få et intervju med helseminister Bent Høie men statssekretær Anne Grethe Erlandsen skriver dette i en epost til TV 2: