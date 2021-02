Tuchel sammenlignes allerede med Chelseas forrige virkelige suksesstrener

Se Tottenham - Chelsea torsdag fra kl. 20.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Chelsea-trenerkarusellen har svingt på ny, og denne gang er det tyske Thomas Tuchel som har overtatt ansvaret i Vest-London.

Den tidligere PSG-sjefen har bokført fire poeng på sine to første kamper i Premier League, og vil med seier i bortekampen mot Tottenham klatre forbi byrivalene på tabellen.

Hjemmelaget og José Mourinho har nemlig tapt begge sine to siste ligakamper, og nå knyttes det stor spenning til hvordan de to rutinerte ringrevene setter opp sine lag på Tottenham Hotspur Stadium.

– Denne kampen her har alle ingredienser. Ingen av lagene har egentlig råd til å tape, men kanskje har de råd til en uavgjort. Jeg klarer faktisk ikke å utrope en favoritt. Det er klin åpent, sier Kasper Wikestad.

Lanserer potensielt drømmescenario for Mourinho

TV 2-profilens kommentarer faller i den ferske episoden av Premier League-podkasten denne uken. Der påpekes det også at det er et formsvakt Spurs som står på motsatt side, men at den faktoren ikke må bli noen hvilepute.

– Jeg tror jo, og håper for Chelseas del, at Tuchel har gjort hjemmeleksen sin. Men hvis han prøver å kjøre en match hvor de skal «ta alt» til Tottenham, så tror jeg det passer Mourinho veldig bra. Spesielt etter de to kampene som Tottenham har levert nå tror jeg det nesten kan være drømmescenarioet for Mourinho. Men jeg tror det blir to managere og to lag som utligner hverandre, og hvis det blir en vinner så er det litt tilfeldigheter som spiller inn, sier Wikestad.

o Tottenham har vunnet kun tre av sine siste 13 Premier League-kamper der Harry Kane ikke har spilt (3-4-6). Dette inkluderer en rekke på 0-1-3 på de siste fire. En av disse var 1-2-tapet mot Chelsea på Stamford Bridge i februar i fjor.

Mourinho er selv en av Chelsea-historiens største legender, og vant tre ligatitler i løpet av sine to perioder som sjef for klubben. Den siste av dem kom i 2014/15-sesongen.

Det er også den nest siste av alle Chelseas ligatitler, og det for et lag som har satt mål av seg om å være helt i toppen av Premier League hver eneste sesong. Siden Mourinho forlot klubben sist, er det imidlertid kun under mestersesongen med Antonio Conte ved roret i 2016/17 at de har vært på det nivået som kreves.

MØTER SPURS IGJEN: Thomas Tuchel dirigerte sine Borussia Dortmund-tropper til avansemant mot Tottenham i Europaligaens åttedelsfinale i 2016. Foto: Uwespeck / BILDBYRÅN

Chelseas seks siste sesonger:

2014/15: Ligamester under José Mourinho

2015/16: 10. plass, Mourinho sparket i desember

2016/17: Ligamester under Antonio Conte

2017/18: 5. plass, Conte sparket etter sesongen

2018/19: 3. plass under Maurizio Sarri, som forlot klubben etters sesongen

2019/20: 4. plass under Frank Lampard

2020/21: Lampard sparket i januar, Tuchel nylig overtatt

Tydelige likheter fra sist de ble mester

Nå mener Wikestad at nettopp Contes suksessformler fra 2016/17-sesongen er det som ser ut til å ha fått Chelsea på rett kjøl igjen. Den gang la italieneren om formasjonen, hentet Marcos Alonso for å spille venstre vingback, omskolerte Victor Moses fra angriper til høyre vingback og satset på rutine i viktige posisjoner.

I Tuchels første seier i Premier League i helgen var det nettopp Alonso og veteranen Cesar Azpilicueta som scoret målene, mens vingbackene og den velkjente 3-4-3-varianten også kunne spores.

– Dette er jo Antonio Conte tilbake igjen på Stamford Bridge. Umiddelbart rett inn med samme system, slenge en eller annen ving som har fått litt få sjanser inn som back i stedet i Callum Hudson-Odoi og tilbake med pensjonistene, beskriver Wikestad.

SUKSESSFAKTOR: Marcos Alonso var en av nøkkelspillerne i Antonio Contes Chelsea-suksess. Foto: Frank Augstein/AP

Alonso inne igjen i varmen

Nettopp det at Alonso er inne igjen i varmen kan gjerne sees på som den mest radikale av endringer. Spanjolens forrige kamp var 3-3-miseren mot WBA 26. september.

– Han har vært «persona non grata» siden 1. omgang på The Hawthorns tidlig i høst, da de lå under 0-3 og han var misfornøyd med å bli byttet ut. Om ikke Lampard sa det offentlig, så kom det ganske tydelig fram at «den mannen spiller ikke for meg så lenge jeg er manager her». Nå er det rett inn, og han ser ut som gamle Marcos Alonso igjen i 3-4-3, sier programleder Espen Ween i TV 2s podkast.

Alonso har også gode minner mot Tottenham, ettersom tre av hans totalt 21 Premier League-scoringer har kommet mot nettopp byrivalen fra nord i byen. Mannen med den presise venstrefoten scoret to vakre mål i en Wembley-seier i 2017, og fant også veien til nettet sist det ble en vinner mellom disse to i 2-1-seieren til Chelsea på Stamford Bridge i februar i fjor.

Er det håp for Bale?

For Spurs-fansen blir torsdagens kamp en real test på om laget har evnen til å heve seg etter det som har vært to meget svake opptredener i de siste rundene. 1-3-tapet mot Liverpool kunne isolert sett trolig José Mourinho og teamet hans levd med, men da det ble fulgt opp av en smått pinlig opptreden i 0-1-tapet for Brighton søndag, åpnet pandoras eske seg på ny i retning den kontroversielle portugiseren.

Et nytt tap mot gamleklubben, som tok innersvingen på ham to ganger forrige sesong og som han ikke har slått på sine seks siste forsøk, vil trolig skape ny uro og spekulasjoner om Mourinho er ferdig i gamet. Da var det nok urovekkende å se hvordan en spiller som Gareth Bale fremstod da han endelig fikk sjansen fra start i helgen.

Waliserens 1. omgang i Brighton ble beskrevet som «forferdelig» og «sjokkerende dårlig» av TV 2-ekspert Trevor Morley, og i denne ukens Premier League-podkast forsøker Wikestad å sette ord på hvorfor forfallet tilsynelatende har vært så enormt.

– Han var jo mye fart, mye styrke og det var mye disse fysiske egenskapene sine fra sist han var i England som gjorde ham til den spilleren han var i Real Madrid. Og ikke nødvendigvis at han var en teknisk virtuos. Akkurat de egenskapene tæres veldig av alder. For spillere som Bale, så er det klart at disse tingene spiller en rolle. Det ser ut som om den aldringen har kommet nå, og det er synd for ham, sier kommentatoren.

