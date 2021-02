Mener Brann må justere ambisjonene etter kunstgress-nei

– Det landet ikke på fakta og hva som er bra. Det landet på følelser. Følelsene tilsa at det skulle være gress. Det må vi forholde oss til. For oss på sport vil det være en ekstra utfordring fordi vi har elendige treningsforhold, sier Brann-trener Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

Vil ta lenger tid å bli gode

Han har akkurat ledet Brann-spillerne på trening i Vestlandshallen, like utenfor Bergen, med kunstgress som underlag. Det ville han også gjerne hatt inne på lagets storstue. Det blir imidlertid ikke noe av.

Klubbens medlemmer mobiliserte og stemte tirsdag mot styrets innstilling om at dekket på Brann stadion skal skiftes fra naturgress til kunstgress.

– Det gjør det jo vanskelig. Det er det samme folket som ønsker at vi skal spille den og den fotballen. Det er vanskelig for oss å øve på kunstgress, så skal vi utøve samme fotballen på gress. Det er ikke mulig. Tar du Bodø/Glimt ... De hadde ikke fått til å spille den fotballen på gress. Det er en annen idrett, sier Ingebrigsten.

Kjernen i ønsket om skifte av underlag er de elendige treningsforholdene på Nymark rett utenfor Brann stadion. Gressbaner som er så dårlige at de perioder ikke kan trenes på har vært et problem i lang tid for klubben.

– Det gjør noe med ambisjonene med tanke på at du ikke har treningsforhold. Det gjør noe med hva du kan utrette og hvor lang tid du bruker på å utvikle ting. Det setter oss litt tilbake med tanke på ambisjonene vi har, sier Ingebrigtsen, som har som mål å føre Brann tilbake til toppen av norsk fotball.

– Ambisjonene er der, men jeg tror det vil ta lenger tid. Før vi kan bli et stabilt topplag, må vi ha bedre treningsforhold.

Respekterer medlemmene

Midtbanekriger og bergenser Kristoffer Barmen fulgte tirsdagens ekstraordinære styremøte fra start til slutt og er imponert over engasjementet klubbens tilhenger viser.

– Det er flott å spille for en klubb som har et sånt engasjement og som betyr så mye for så mange. Jeg er dypt imponert over Bergens befolkning og Brann-supporterne over at de virkelig tør å si hva de mener, sier Barmen.

Han legger likevel ikke skjul på, i likhet med samtlige spillere og trener i klubben, at treningsforholdene er på en standard som ikke er verdig en norsk toppklubb.

– Det er ikke min avgjørelse å ta. Det er ikke spillernes avgjørelse. Vi forholder oss til det vi får servert av treningsforhold og gjør det beste ut av det. Det er ikke optimale treningsforhold utenfor Brann stadion, men vi skal klare å leve med det, sier Barmen.

– Det kunne nok blitt lettere for oss på kort sikt å legge kunstgress, men nå er det medlemmene som styrer dette. Vi i avdeling sport tenker kortsiktig, vi skal ha resultater her og nå. Mens de (medlemmene) tenker 100 år tilbake og 100 frem i tid. De har et enda større perspektiv enn enkelte i avdeling sport.

Forren fornøyd

Vegard Forren depper ikke voldsomt. Han er stor tilhenger av naturgress.

– Det er ikke noe som er bedre enn det, sier Forren.

– Vi skulle gjerne hatt optimale treningsforhold. Men det er noe helt annet å spille fotballkamper på gress enn å gå ut på en kunstgressbane hver dag og slite ut kroppen.

Han mener at majoriteten av Brann-spillerne aller helst ønsker å spille på naturgress.

– Jeg synes engasjementet rundt det har vært artig å følge meg på. Det er følelser og engasjement. Det er sånn det skal være. Du får ikke fra meg at jeg skal klage på at gress er stemt frem. Sportslig sett, sånn som treningsforholdene var i høst, var det håpløst. Vi må bare tåle å trene litt på kunstgress av og til, så får vi håpe at det blir mer fokus på å få ordning rundt treningsfasilitetene.