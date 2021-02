3008 har vært en stor opptur for Peugeot. Den ble kåret til Årets bil i Europa da den kom i 2017 og har også levert pene salgstall her hjemme.

Der første generasjon 3008 ikke akkurat vant så mange skjønnhetskonkurranser, dro Peugeot kraftig til på designet med den andre. Bilen har sporty og skarpe linjer og ganske høy SUV-faktor, til tross for at 4x4 ikke var noe tema i starten.

Også innvendig skilte 3008 seg ut da den ble lansert. Peugeot gikk for flere særegne løsninger, samtidig som design og materialvalg nærmet seg sterkt premium.

Nå har 3008 vært på markedet noen år og har fått facelift og en ny utgave som virkelig treffer mange norske bilkjøpere på hjemmebane. Den har nemlig blitt ladbar hybrid, og i samme slengen også fått firehjulstrekk. Nå har vi sett nærmere på denne.

Testbilen har startpris på 529.000 kroner. Med en god dose ekstrautstyr på plass, ender vi på 603.300 kroner.

NB: Dette er en korttest. Det betyr at vi har testet denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med ny drivlinje. Du finner en mer grundig test av Peugeot 3008 her:

Designet har flere SUV-elementer og står seg fortsatt godt, selv om 3008 langt fra er noen ny bil lenger.

Hva er nytt:

Det er altså ikke bare én stor nyhet her. Nei, det er to! Endelig har 3008 blitt ladbar hybrid – og dessuten fått 4x4.

Det eneste som vel kunne vært enda bedre for det norske markedet var om den hadde blitt ren elbil. Enn så lenge må du gå for de mindre e-208 og e-2008 hvis du vil ha helelektrisk Peugeot.

Men tilbake til 3008: Drivlinjen består av en 1,6-liters bensinmotor som yter 200 hestekrefter. I tillegg har den en elektrisk motor foran med 110 hestekrefter og en elektrisk motor bak med 112 hestekrefter. Total systemeffekt er oppgitt til 300 hestekrefter. Det er nok til å feie bilen fra 0-100 km/t på 5,9 sekunder.

Batteripakken har en kapasitet på 13,2 kWt og lades opp på 1 time og 45 minutter, via normal-ladeinntaket på 7,4 kW.

Det offisielle rekkeviddetallet på strøm er oppgitt til 59 kilometer. Vi kan jo røpe så mye som at det ikke var mulig i vår testperiode med oppunder ti minusgrader det meste av tiden.

Vi liker mye ved 3008-interiøret. Design og brukervennlighet scorer høyt, det samme gjør materialkvaliteten. Plasseringen av rattet krever litt tilvenning. Og så synes vi det er merkelig at Peugeot gjemmer bort betjeningen av cruisekontrollen, på en egen hendel under lysbryteren.

Hvordan fungerer det?

3008 er en bil som skiller seg fra konkurrentene på flere områder. Designet står seg fortsatt svært bra, både utvendig og innvendig. Det er også noen litt dristige løsninger her, først og fremst det lille rattet som må vinkles lavt, for at du skal kunne se instrumentene over det, ikke gjennom som på de fleste andre biler. Litt uvant helt i starten, men du blir fort vant til det.

Hybrid-drivlinjen kler bilen. Det er flere kjøremodus her. Du kan låse 3008 til elektrisk kjøring eller la den "bestemme selv" i Hybrid-modus. Dessuten eget Sport-modus. Felles for alle er at du har et solid kraftoverskudd.

Hybrid4: Det betyr ladbar hybridløsning og 4x4.

Styringen er spontan og presis, den underbygges også av det lille rattet. I tillegg noterer vi et stort pluss for den 8-trinns girkassen som henger mye bedre med enn CVT-girkassene flere ladbare konkurrenter er utstyrt med.

Du får ikke en fullblods-sportsbil i Sport, men du du får absolutt en bil det går an å leke seg med. Og det til tross for at den veier inn til solide 1.840 kilo. Når du presser drivlinjen, merker du at det kan være litt forsinkelse mellom når de ulike motorene slår inn, at det "nøles" litt. Men her snakker vi flisespikkeri og ikke veldig relevant for det de fleste skal bruke denne bilen til. Understellet er ganske stramt satt opp, men fortsatt komfortabelt.

Hva med rekkevidden? Som vanlig på alt av elektrifiserte biler skjer det mye her når kuldegradene slår inn. Vi gjør en kjapp test i 7 minus og trøbler først litt med å få forvarmet bilen mens den står og lader (det gjøres nok enklest via appen), og velger derfor å sjekke uten forvarming.

Bensinmotoren er med helt i starten, men vi har ikke kjørt mange meter før vi får låse den i el-modus. Fulladet viser displayet en estimert rekkevidde på bare 24 kilometer. Velkommen til vinteren!

Men dette skal faktisk vise seg å være litt for pessimistisk. Vi legger avgårde i en testløype som inneholder en blanding av 60-, 70- og 80-soner. Først landevei, så over på mer svingete småveier. Vi har 20 grader inne i bilen, varmesetet på de første minuttene.

395 liter bagasjerom, det kan fort bli snaut for mange i denne målgruppen.

I starten går det med noen bensindråper, i tillegg til at strømforbruket er formidabelt. Så faller det ganske kjapt. Vi kjører pent og økonomisk, men noen ekstrem sparekjøring er det ikke snakk om.

Dermed strekker vi rekkevidde-utgangspunktet godt. Først etter 39,9 kilometer er batteripakken helt tom, og bensinmotoren kommer diskret inn. Snittforbruket ender på 27,9 kWt/100 kilometer. Det tenker vi må kunne sies å være godkjent under disse forholdene.

En ikke så hyggelig bi-effekt av den ladbare hybriddrivlinjen er dessverre at bagasjerommet har blitt en god del mindre. Elektrifiseringen tar nemlig plass. Bagasjeromsvolumet synker fra 520 til 395 liter. Da er vi nok helt på familiebil-grensen for mange. Under gulvet i bagasjerommet er det to små rom, der det største kan romme ladekabelen.

Tøff front, uten at det på noen måter blir utagerende. Akkurat det er nok også noe endel i målgruppen setter pris på.

Bilen for deg hvis?

Du vil ha en kjøreglad og ladbar hybrid med fine ytelser. Som dessuten ser tøff ut, både utenpå og innvendig.

Ikke bilen for deg hvis?

Du trenger stort bagasjerom og vil bruke minst mulig penger på bil. Spesielt billig er ladbare 3008 ikke.

PEUGEOT 3008 GT PHEV Motor og ytelser: Motor: 1,6-liter + to elmotorer Drivstoff: Bensin Effekt: Totalt systemeffekt 300 hk / 520 Nm Batteripakke: 13,2 kWt 0-100 km/t: 5,9 sekunder Toppfart: 235 km/t Bensinforbruk (WLTP): 0,13 liter/mil Offisiell rekkevidde strøm (WLTP): 59 kilometer Offisiell ladehastighet: 7,4 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 445 x 184 x 162 cm Bagasjerom: 395/1.285 liter Vekt: 1.840 kilo Tilhengervekt: 1.250 kilo Nyttelast: 490 kilo Bakkeklaring: 21,9 cm Pris: Fra: 529.900 kroner Testbil: 603.300 kroner

