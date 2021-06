For noen år siden fantes denne spaken på så å si samtlige biler. Gjerne plassert mellom setene. Noen biler hadde den under dashbordet. Eldre svenske biler på venstre side av forsetet og atter andre som fot-brekk som ble betjent av en pedal.

Det er håndbrekket, parkeringsbremsen, eller bare «brekket» vi snakker om. Kjært barn har mange navn.

En innretning til både glede og frustrasjon og bruken var en viktig del av kjøreopplæringen. I alle fall for de av oss som har hatt førerkort en god stund.

Var egentlig en nødbrems

En perfekt bakkestart fikk man om samspillet mellom håndbrekk, clutch og gass var fintunet. Ellers var det jo en sikkerhet for at bilen ikke skulle trille av gårde når man hadde parkert i en bakke. Bilen kunne jo hoppe ut av gir…

Ellers var en fin brekk-saldd, særlig for den yngre garde av de kjørende, noe som ga kred om noen av kompisene så den. For håndbrekket virket jo på bakhjulene. Nesten alltid.

Noen biler, som Saab og eldre Ford, hadde funksjonen på forhjulene. For noen ble det en dyrekjøpt opplevelse og erfaring. Jamfør de omtalte brekk-sladdene …

Opprinnelsen til håndbrekket var at det rett og slett skulle fungere som en nødbrems. Om bilens øvrige bremsesystem skulle svikte. Noe som ikke var helt uvanlig i bilismens barndom.

Handbrekket er på mange biler erstattet med en liten elektrisk bryter. Enkelte biler har ikke det en gang ...

Trille-skadene økte

Sakte og stille har denne spaken forsvunnet ut av mange biler de siste årene. Erstatningen er som regel en liten elektrisk bryter. Noen biler har ikke det en gang. Det hele styres automatisk og elektrisk og går automatisk på når bilen settes i P.

På godt og vondt. Vi vet ikke hvordan det er nå, men for noen år siden meldte forsikringsselskapene om økt skadeantall på grunn av manglende bruk av håndbrekk. Folk glemte det rett og slett. Antall biler som trillet av gårde på egenhånd var rekordstort. Små, uvante og bortgjemte elektriske håndbrekk-knapper var årsaken. Det var snakk om rundt 2.000 slike trille-skader årlig og skadebeløp for flere titalls millioner hvert år.

Om disse elektriske variantene er bedre enn de gamle spakene strides det om. Mange synes at man får mer følelse av å Kjøre, med stor K, når det er manuelt og man har kontroll og tar valgene selv for når det skal brukes og ikke brukes. Andre mener at jo mindre å tenke på – desto mer genialt. Der er vi ulike.

Et bedre system

Funksjonen er jo stort sett den samme. Håndbrekk med spak er helt manuelt og mekanisk. Med wire som via mekaniske overføringer påvirker bremsesko- eller bremseklosser. Helst skulle bilen kunne stå helt stille i bakker på tredje eller fjerde knepp, på biler med håndbrekk-spak.

På biler med elektrisk håndbrekk er det som regel små elektriske motorer ute ved hjulene som gjør samme jobben med å legge på bremsene.

På sistnevnte er det færre bevegelige deler. Man slipper treg eller fastfrosset håndbrekkwire og det er langt færre mekaniske komponenter som kan gå i stykker.

Stort sett har de elektriske variantene, som BMW var først ute med i 2001 på 7-serie, vist seg driftssikre og gode. De er neppe dyrere å produsere heller og de krever mindre vedlikehold. Det er nok et bedre system for de fleste av oss – tross alt.

Men den gamle, gode brekksladden – den kan man bare glemme …

