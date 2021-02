Slik er Norges tropp i VM i Oberstdorf

Norges skiforbund offentliggjorde onsdag troppen som drar til Oberstdorf for ski-VM.

I troppen, som setter seg på flyet til Tyskland 20. februar, er det tatt ut tolv kvinner og elleve menn. Det vil bli tatt ut en hjemmeværende reserve for herrene etter verdenscuprennene i Ulricehamn.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad noterer seg at Martin Løwstrøm Nyenget er tatt med i troppen. Han tror Nyenget blir reserve og ikke kommer til å gå noen distanser.

– Dette, pluss en hjemmeværende reserve, forteller meg at de med å ta ut full tropp, i tillegg til Sundby, sier meg at Sundby overhodet ikke er aktuell for andre distanser enn 15 kilometer friteknikk (hvor han er tittelforsvarer). Her kunne det blitt en diskusjon dersom Sundby tar medalje på 15-kilometeren, men denne diskusjonen slipper de nå, sier Skinstad.

Kvinnetroppen: Maiken Caspersen Falla



Helene Marie Fossesholm



Ragnhild Haga



Therese Johaug



Anne Kjersti Kalvå



Mathilde Skjærdalen Myhrvold



Ane Appelkvist Stenseth



Anna Svendsen



Heidi Weng



Lotta Udnes Weng



Tiril Udnes Weng

Herretroppen: Harald Østberg Amundsen

Pål Golberg

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Martin Løwstrøm Nyenget

Sjur Røthe

Håvard Solås

Erik Valnes



Sivert Wiig

En hjemmeværende reserve (tas ut etter WC Ulricehamn)

Martin Johnsrud Sundby (friplass 15 km)

Langrennssjef Espen Bjervig sier at løperne blir tatt ut til de respektive øvelsene dagen i forveien. Uttaket er basert på følgende kriterier, opplyser Bjervig i et intervju med NRK.

– Resultater fra årets verdenscup, NM og Norges Cup i prioritert rekkefølge. I tillegg velger vi å prioritere utøvere som har kapasitet til medalje fremfor utøvere med jevnt gode resultater, sier Bjervig.

Første langrennsøvelse i Oberstdorf er sprinten 25. februar.

Langrennsekspert Skinstad tror dette blir de norske utøverne som starter de ulike VM-øvelsene:

Sprint:

Maiken Caspersen Falla (tittelforsvarer)

Ane Appelkvist Stenseth

Anna Svendsen

Tiril Udnes Weng

Lotta Udnes Weng

Reserve: Mathilde Myhrvold

Johannes Høsflot Klæbo (tittelforsvarer)

Erik Valnes

Emil Iversen

Pål Golberg

Håvard Solås Taugbøl

Reserve: Sivert Wiig

15 km fellesstart med skibytte:

Therese Johaug (tittelforsvarer)

Heidi Weng

Helene Marie Fossesholm

Tiril Udnes Weng

Anne Kjerstå Kalvå

Reserve: Lotta Udnes Weng

30 km fellesstart med skibytte:

Sjur Røthe (tittelforsvarer)

Emil Iversen

Simen Hegstad Krüger

Hans Christer Holund

Johannes Høsflot Klæbo

Reserve: Pål Golberg

10 km fristil:

Therese Johaug (tittelforsvarer)

Heidi Weng

Helene Marie Fossesholm

Ragnhild Haga

Tiril Udnes Weng

Reserve: Anne Kjersti Kalvå

15 km fristil:

Martin Johnsrud Sundby (tittelforsvarer)

Hans Christer Holund

Sjur Røthe

Simen Hegstad Krüger

Harald Østberg Amundsen

Reserve: Emil Iversen

Uttaket til de tre øvelsene under baserer seg på de øvrige resultatene i VM, samt utøvernes rennprogram. Her presenteres favorittene.

Lagsprint:

Maiken Caspersen Falla

Tiril Udnes Weng

Aktuelle kandidater: Lotta Udnes Weng, Ane Appelkvist Stenseth og Helene Marie Fossesholm

Johannes Høsflot Klæbo

Erik Valnes

Aktuelle kandidater: Emil Iversen og Pål Golberg

4x5 km stafett:

Tiril Udnes Weng Therese Johaug Helene Marie Fossesholm Heidi Weng

Aktuelle kandidater: Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga og Lotta Udnes Weng

4x10 km stafett:

Emil Iversen Pål Golberg Simen Hegstad Krüger Johannes Høsflot Klæbo

Aktuelle kandidater: Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Erik Valnes

30 km klassisk:

Therese Johaug (tittelforsvarer)

Heidi Weng

Helene Marie Fossesholm

Tiril Udnes Weng

Lotta Udnes Weng

Aktuelle kandidater: Anne Kjersti Kalvå og Ragnhild Haga

50 km klassisk:

Hans Christer Holund (tittelforsvarer)

Sjur Røthe

Emil Iversen

Pål Golberg

Johannes Høsflot Klæbo

Aktuelle kandidater: Simen Hegstad Krüger, Erik Valnes