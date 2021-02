Nakstad: – I sjeldne tilfeller kan inkubasjonstiden være opp mot 20 dager

Det er sannsynlig at inkubasjonstiden for det muterte viruset er lang. Likevel mener Helsedirektoratet at de foreløpig ikke har holdepunkter for at ti dagers karantene ikke er nok.

Totalt har 28 personer blitt bekreftet smittet i Ulvik. Onsdag bekrefter kommunen at det store utbruddet i den lille kommunen skyldes det muterte viruset fra Storbritannia.

De første smittede i Ulvik skal ha avlagt to negative tester og gjennomført karantenen på ti dager før de fikk symptomer på korona. Da tok de en ny test da, var den plutselig positiv.

Folkehelseinstituttet har nå gitt en sterk oppfordring til Ulvik om å utvide karantenetiden fra ti til fjorten dager.

– Dette innføres nå på bakgrunn av hvor smittsomheten og smitteforløpet til viruset, opplyser ordfører Hans Petter Thorbjørnsen i en pressemelding.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad støtter vurderingen til FHI og Ulvik om å forlenge karantenetiden, men mener at det ikke er noe som tilsier at dette bør gjøres nasjonalt nå.

UTBRUDD: Ulvik i Hardangerfjorden har fått bekreftet smitteutbrudd med det muterte koronaviruset fra Storbritannia. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Ble smittet etter karantenen

Til Bergens Tidende har ordfører Hans Petter Thorbjørnsen fortalt at smitteutbruddet startet med at to personer som hadde vært på utenlandsreise, ble bekreftet smittet torsdag i forrige uke.

Begge personene testet negativt før avreise fra Norge. Da de reiste tilbake til Ulvik igjen, testet de negativt for andre gang.

Deretter gjennomførte de ti dager i karantene. Det var først da de var ute av karantenen at de fikk symptomer.

– Etter karantenetiden på ti dager begynte de å utvikle symptomer, og tok en ny test som viste positiv, sier ordfører Hans Petter Thorbjørnsen til BT.

Det er sjeldent at det tar så lang tid før personer som er smittet, får symptomer. Helsedirektoratet opplyser at det er sannsynlig at inkubasjonstiden til den britiske varianten er lengre enn det vi er vant til.

ROS: Ordfører Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) roser innbyggerne for å ta smitteverntiltakene på alvor. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Opptil 20 dager

– Den nasjonale anbefalingen for karantenetid var tidligere 14 dager, men er nå 10 dager. Men kommunene kan selvsagt gjøre selvstendige vurderinger av dette i spesielle tilfeller, sier Nakstad.

Han forklarer at det enn så lenge ser det ut til at svært få personer blir smittsomme mer enn ti dager etter at de ble eksponert for viruset.

– I noen sjeldne tilfeller vet vi at inkubasjonstiden kan være opp mot 20 dager. Sannsynligvis er det egenskaper hos den smittede og ikke hos viruset som er mest avgjørende for denne variasjonen, sier han.

Helsedirektoratet mener imidlertid at inkubasjonstiden til det muterte viruset ikke er godt nok kartlagt.

– 10 dager er nok

Ifølge Helsedirektoratet har inkubasjonstiden for de virusstammene som har dominert i pandemien har vært mellom to til fjorten dager. Flest sykdomsutbrudd har likevel vært cirka fem dager etter smittetidspunktet.

– Erfaringer med den nye britiske varianten tyder på at den kan smitte lettere og raskere, ofte gjennom flere ledd i løpet av en uke. Sannsynligvis kan inkubasjonstiden også være lang, sier Nakstad.

Han mener samtidig at det er vanskelig å avgjøre om personer med sent smitteutbrudd har en reell lang inkubasjonstid eller om de kan være smittet av asymptomatiske personer som blir smittsomme etter at de er testet og derfor ikke fanges opp som smittede i statistikken.

– Dette vet vi fortsatt ikke nok om når det gjelder den britiske varianten av viruset. Enn så lenge har vi ikke holdepunkter for at 10 dagers karantene ikke er nok, sier Nakstad.

Han opplyser at de fleste enkelttilfellene med britisk variant som har oppstått i karantenetiden har ikke medført videre smitte i Norge.