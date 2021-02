Kraftig oppgang i boligprisene i januar

Boligprisene i Norge steg med 3,2 prosent i januar. Dermed er boligprisene 8,6 prosent høyere enn for et år siden.

Boligprisene stiger som regel fra desember til januar, og korrigert for sesongvariasjoner steg prisene i januar med 0,7 prosent.

– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet fortsatte i januar, og som mange har varslet ble det en sterk prisoppgang. Spesielt sterk oppgang var det på Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Advarer

I Oslo har det vært spesielt hett, med flere boliger som blir kuppet før visning og budrunder som ender langt over prisantydning.

Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Jeg vil advare mot å kuppe boliger og strekke seg svært langt i budrunder. Historisk ser vi at det gjør risikoen for tap stor, sier Lauridsen.

Han sier boligprisutviklingen vil roe seg ned når Norges Bank setter opp renten, slik sentralbanken har varslet at de skal gjøre.

– Selv med nullrente er det et tak for hvor mye boligprisene vil kunne stige, sier Lauridsen.

Færre salg

Samtidig som boligprisene stiger, selges det færre boliger. I januar ble det solgt 6903 boliger i Norge, som er 6,4 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Det ble lagt 6570 boliger ut for salg, som er 8,9 prosent færre enn i samme måned i 2020.

– Det ble solgt markant færre boliger i januar sammenlignet med samme periode i fjor. Vi venter imidlertid at både nye boliger på markedet og antall salg vil stige de kommende månedene, sier Lauridsen.

– Må øke byggetakten

Størst økning i boligprisene de siste 12 månedene har det vært i Oslo, med en oppgang på 13 prosent. Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene, med en oppgang på 3,2 prosent.

– Kun politikk kan sikre en mer moderat boligprisutvikling. På lang sikt er det boligminister Nikolai Astrup som sitter på løsningene gjennom mer effektive byggesak- og planprosesser, sier Lauridsen, og fortsetter:

– På kort sikt er det bare Oslos byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG) og Plan- og bygningsetaten som kan forhindre at boligprisene skal stige vesentlig mer i Oslo enn resten av landet.

Han understreker at alle prosjekter som venter på byggesaksbehandling må tas tak i.

– Tilstrekkelig boligbygging er prisdempende, og vil bøte på effekten av de lavere rentene, sier Lauridsen.

Kan bli bedre etter påske

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener vi er inne i en helt ekstraordinær situasjon i boligmarkedet.

– Etter en lang periode med en sterkt rentedrevet etterspørsel, er det færre boliger i omløp enn normalt. Dette tilbudsfallet forsterkes av at færre bruktboliger frigjøres for salg, fordi det er vanskeligere å få kjøpt bolig nummer to, sier Geving.

Administrerende direktør i NEF, Carl o. Geving. Foto: CF-Wesenberg

Direktøren sier denne effekten har bidratt til sterkere prispress enn normalt i deler av landet. Etter påske tror han tilgangen på boliger vil øke etter påske, slik at effekten av lave renter også vil avta noe.

– Vi tror at markedet nasjonalt vil blir noe mer balansert i løpet av våren, sier Geving.

Han er tydelig på at det ferdigstilles altfor få nye boliger.

– Den lave renten får fullt gjennomslag i Oslo-markedet, og konkurransen om få objekter har utløst en veldig uheldig priseskalering hvor mange velger å betale en høyere pris enn de ville gjort under mer normale omstendigheter, sier Geving, og fortsetter:

– Utsiktene for Oslos tilbudsside er ikke gode og vi frykter at vi står foran en lengre periode med ubalanse og prispress som vil heve terskelen for å komme inn i hovedstadsmarkedet.