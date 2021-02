Slik blir Eurovision 2021

Eurovision er for mange et høydepunkt. Familier, venner og bekjente samles for å se det spektakulære showet. Hvor mange poeng får Norge? Hvem har det beste antrekket? Og hvem har modulasjon?

Nå er spørsmålet: Hvordan skal årets folkefest gjennomføres når det går av stabelen 18. mai i Rotterdam?

I begynnelsen av januar fortalte ansvarlig produsent for Eurovision, Sietse Bakker, at om fire til fem uker skulle det bli klart hvordan sangkonkurransen kommer til å bli.

Nå fire uker senere er planen klar og verdens presse ble invitert til en pressekonferanse onsdag klokken 13.00.

Fire valg

I september i fjor ble det lagt frem fire potensielle scenarioer for hvordan Eurovision kunne gjennomføres.

Scenario A:

Her gjennomføres konkurransen som normalt med en fullspekket sal med publikum, presse og andre deltakere. Det blir også aktiviteter rundt i Rotterdam inkludert Eurovillage og Euroclub.

Scenario B:

Denne versjonen kalles for en sosialt distansert Eurovision. Det vil fremdeles være publikum i salen, men et begrenset antall som sitter med avstand fra hverandre.

Scenario C:

Denne versjonen er strengere enn den forrige. Her blir det reiserestriksjoner, det er fortsatt publikum i salen, men land som ikke kan reise til Rotterdam må gjøre opptredenen i sine respektive land som da flettes inn i hovedsendingen.

Scenario D:

Eurovision er i lockdown. Konkurransen blir holdt, men uten publikum. Alle land deltar også med et forhåndsinnstilt show som blir presentert på hovedsendingen fra Ahoy Arena. Denne versjonen er ganske lik på det som ble gjort under Eurovision junior 2020.

Utelukker scenario A

I pressekonferansen kom det frem at det gjenstår tre mulige måter å gjennomføre konkurransen og at scenario A ikke lengre er på bordet.

– Det er dessverre umulig å gjennomføre eventet på samme måte som vi er vant til, forteller Executive supervisor Martin Österdahl.

– Vi håper vi kan samle mennesker i Rotterdam i mai og vi vil gjøre det vi kan i ukene som kommer for å oppnå dette. Men en situasjon i endring kommer vi til ta den tiden det trengs for å sikre at vi kan fullføre på en sikker og trygg måte, fortsetter han.

Nå jobbes det mot å fullføre med scenario B.

– Sikkerheten og helsen til alle deltakerne fra crew til artister er våre høyeste prioritet. Vi følger retningslinjene nøye og vi skal utforske de tre gjenstående scenariene, forteller Österdahl



Spille inn på forhånd

Uansett hvilket scenario som det ender opp på må alle landene forhåndsinnspille showet sitt slik at konkurransen kan fortsette om det skulle skje noen endringer i siste liten.

Selv om det velges en versjon kan denne fremdeles endres helt til selve konkurransen, fortalte Bakker i et intervju i januar.

– Vi vil ta bestemmelser i starten av februar, dette vil bli en realistisk versjon. I april vil vi bygge scenen og artistene kommer andre uken i mai. Vi kommer bare til å gjøre det når det er ansvarlig i samarbeid med myndighetene.