Squash bolognese med persillesaus

Retten kan lages glutenfri og melkefri når for eksempel rismelk/soyamelk og vegansk ost benyttes.

Squash «pasta» kan byttes ut med spagetti eller tagliatelle. Begynn med å lage bolognesesaus.

Bolognesesaus

Dette trenger du:

8-10 stk champignon

1-2 løk

1-2 fedd hvitløk

5-6 dl finrevet gulrøtter, eventuelt andre rotgrønnsaker som persillerot, pastinakk, søtpotet, velg det du har tilgjengelig

Olje til steking

1 ss tørket oregano eller blandingskrydder som Provencekrydder

2-3 ts røkt paprika krydder

1 laurbærblad

2-3 ss tomatpuré

5-6 dl hermetiske knuste tomater

Ca. 1 dl grønnsakkraft/buljong (konsentrert kraft /fond fra flaske må spes ut med litt vann)

Salt, pepper

1 ts honning, eventuelt agavesirup

1 ss balsamicoeddik

Eventuelt revet parmesan eller en vegansk fast ost

Slik gjør du:

Finhakk løk og hvitløk. Skrell og riv fint opp rotgrønnsaker, rens og finhakk løk og hvitløk. Varm olivenolje på middels varme i en stekepanne med høye kanter/vid gryte. Tilsett grønnsakene, løk og hvitløk og la frese uten å bli brunt 5-6 minutter. Tilsett krydder og tomatpuré og la frese videre i 2-3 minutter. Tilsett hermetiske tomater og kraft.

Kok opp og la små koke/trekke i 20-30 minutter uten lokk. Smak til med krydder, salt, pepper og balsamicoeddik.

Hvit persillesaus (valgfritt tilbehør)

Dette trenger du:

1 ½ ss smør

2 ss hvetemel (for glutenfri jevn sausen med maisennamel rørt ut i litt væske)

4 dl melk, eventuelt melk som tåles

Ca. 1 dl hakket persille

Finrevet muskatnøtt

Salt, pepper

Slik gjør du:

Begynn med sausen. Smelt smør, rør inn hvetemel og spe med melken mens du visper godt. Vil du lage en mager saus, visp sammen hvetemel og kald melk og kok opp under omrøring. La sausen trekke 6-8 minutter. Rett før servering tilsett persille og kjør sammen til en glatt saus med en stavmikser. Smak til med salt, pepper og eventuelt revet muskatnøtt.

Strimlet squash

Skyll og strimle squash opp på en «spiralkutter»/spiralizer eller del squash i lange strimler med en ostehøvel og skjær så i tynne strimler.

Kok opp lettsaltet vann, legg i squashstrimler kok opp. Hell over i et dørslag slik at vannet renner av. Legg squash strimlene tilbake i gryten og vend inn litt olivenolje og eventuelt litt sitronsaft salt, eventuelt friske urter.

Servering: Server squash, tomatsaus, persillesaus og et godt dryss med revet parmesan, eventuelt vegansk ost.