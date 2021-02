Helt sikker på King-suksess i Everton

Se kampen i kveld kl. 20.20, på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo

Sent mandag kveld ble det klart at Joshua King endelig returnerer til Premier League for å spille for Everton. Debuten kan komme allerede onsdag kveld når de møter Leeds på Elland Road.

Landslagsspiller Ingrid Moe Wold spiller selv for Evertons damelag og synes det er veldig kult at landsmannen nå har signert for samme klubb. Hun opplever at også fansen gleder seg over å få King med på laget.

– Jeg trente jo faktisk en del med King i fjor vår. Han er en utrolig god spiller, som jeg håper lykkes i Everton, forteller Wold til TV 2.

– Hva er Kings styrke som fotballspiller?

– Han er ekstremt rask og kvikk, det fikk jeg jo erfare. Han er en målscorer, en som vet hvor målet står. Han jobber veldig hardt for å bli bedre og for å nå målene sine, så jeg er helt sikker på at han kommer til å få suksess i Everton.

Og hard jobbing vil bli viktig når King skal kjempe om angrepsplass i startelleveren mot blant andre Dominic Calvert-Lewin, som hittil har levert en god sesong for blåtrøyene.

– Calvert-Lewin er en veldig god spiller, det er det ingen tvil om. Det blir en hard og spennende kamp, men det er absolutt mulig, forsikrer Wold.

Beste ligaen i verden

En som kan sies å ha fast plass i startoppstillingen er Wold selv. Forsvarsspilleren kom til Everton etter overgangen fra Madrid i fjor sommer, og har funnet seg godt til rette både i laget og den engelske toppserien.

– Jeg trives utrolig godt. Det er et veldig fint miljø.

– Women's Super League er i mine øyne det beste ligaen i verden. Det er mange gode lag og gode spillere, så det er ekstremt kult å være en del av det og få prøvd seg mot de beste både i kamp og på trening, avslutter hun.

I skrivende stund finner vi Everton på en femteplass i Women's Super League, og en åttende plass i Premier League. Med seier mot Leeds i kveld kan King og lagkompisene avansere til en femte- eller sjetteplass.