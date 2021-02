Intensiverer jakten på det muterte viruset – kan få svar på analyser innen få timer

Mens det muterte viruset kan spre seg i rekordfart, tar analysene for å påvise viruset lang tid. Nå skal norske laboratorium ta i bruk en annen testmetode som vil forenkle og forkorte analysetiden betraktelig.

Flere kommuner i Norge er nedstengte som følge av utbrudd av det muterte viruset. En rekke andre venter på analyserer fra FHI, men frykter det verste.

Da smitteutbruddet ble avdekket i Nordre Follo, brukte FHI flere uker på analysene for å se om de høye antallet smittede kunne skyldes det muterte viruset.

Selv om sekvenseringen nå er trappet opp, tar analysene fortsatt flere dager. Trykket er tidsvis også så stort, at prøvene blir stående i kø.

Nå opplyser helse- og omsorgsdepartementet at Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å etablere en raskere test for den engelske virusvarianten. Denne metoden kan tas i bruk av alle de store laboratoriene i Norge, og vil gi bedre oversikt over forekomsten av det muterte viruset.

Blant sykehusene som har tatt testen i bruk er Østfold sykehus.

– Analysen som tas i etterkant for å avdekke den engelske varianten av viruset, tar 4–6 timer, opplyser Laila S. Hulleberg, som er seksjonsleder for genteknologi ved Sykehuset Østfold, til Fredrikstad Blad.

Vil analysere alle prøver

Folkehelseinstituttet gjør både helgenomsekvensering og delgenomsekvenseringen for påvisning av nye varianter av koronaviruset.

Nå etableres i tillegg en PCR-test som skal kunne utføres på alle landets mikrobiologiske laboratorier, som åpner for at det går langt raskere og enklere å påvise den britiske mutasjonen.

– Denne screeningtesten gir raskere svar, og vil gi bedre oversikt over forekomsten av den engelske mer smittsomme varianten av viruset i Norge, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Tidligere har FHI uttalt at de har hatt som målsetning å analysere ti prosent av de positive prøvene. Ekspert har vært kritiske til at målsetningen er for lav.

Nå opplyser Helse- og omsorgsdepartementet at målet er å analysere alle positive prøver for den engelske varianten ved helseforetakene.

Tas i bruk denne uken

Ifølge Fredrikstad Blad tas den nye analysemetoden i bruk allerede denne uken. Rundt 30 medarbeiderne på Kalnes-laboratoriet har fått den nye arbeidsoppgaven.

PCR-testen er analysemetoden som sykehusene allerede bruker for å påvise det opprinnelige koronaviruset.

– Instrumentene kan programmeres til å se direkte etter den engelske virusvarianten, uten at det gjøre en fullstendig analyse for å se etter andre varianter, sier Hulleberg til avisen.

Hun anslår at det tar 5,5 timer å påvise at man er smittet av korona, og så ytterligere fire til seks timer å påvise om personen er smittet av mutasjonen.

Sykehuset vil samle opp de positive prøvene fra én dag og analysere dem på nytt for den muterte varianten dagen etter.

Overvåker nye virusvarianter

FHI og Oslo universitetssykehus er i ferd med å inngå en avtale om å skalere opp helgenomsekvenseringen ytterligere.

Denne analysen er langsommere, men grundigere, og kan avsløre alle nye varianter av viruset. Den er derfor viktig for overvåkingen av alle nye virusvarianter.

Slik overvåking er viktig for å følge med på epidemien, vurdere behovet for og effekten av tiltak, og for oppfølging av vaksinasjon.

Helsedirektoratet undersøker også om noe av testkapasiteten kan utføres ved andre private laboratorier, slik at også disse kan screene etter virusvarianter.