Mann skjøt og drepte naboparet etter krangel om snømåking

Amerikanske Jeffrey Spaide (47) fikk nok av at naboene dumpet snø på hans eiendom.

Rundt klokka 09 mandag havnet amerikanske Jeffrey Spaide (47) i nok en krangel med naboparet James (50) og Lisa (48) Goy.

Spaide skulle måke oppkjørselen sin hjemme i Plains Township i Pennsylvania under den kraftige snøstormen Orlena, som mandag traff østkysten av USA med et brak.

Goy-paret måket parkeringsplassene sine på den andre siden av gata.

Spaide ble rasende da han så at paret dumpet snøen i hagen hans, og ba dem ifølge CNN om å stanse.

KAOS: En trafikkbetjent avbildet i Weehawken i New Jersey mandag etter at snøstormen rammet øsykysten. Foto: Seth Wenig/AP

Fyrte løs

Politisjef Dale Binker forteller at situasjonen eskalerte, og at Spaide gikk inn i huset sitt, hentet et håndvåpen, kom ut igjen og begynte å skyte naboene.

Deretter gikk han inn i huset igjen, hentet ei rifle, og skjøt og drepte det allerede hardt skadde paret.

Dette ble ifølge politisjef Binker avfyrt mellom 15 og 20 skudd, og det var ikke første gang Spaide og Goy-paret kranglet om snømåking.

For bare to måneder siden røk de i tottene på hverandre under en heftig diskusjon, men politiet ble ikke tilkalt den gang.

– I morges ble situasjonen forverret av en uenighet om snødeponering, sa Binker til CBS Pittsburgh mandag.

KAOS: En kvinne går over Manhattan tirsdag etter det kraftige snøfallet i New York. Foto: Spencer Platt/AP

Etterlater seg 15-åring

Livredde naboer varslet politiet, som ankom stedet kort tid etterpå.

Da politiet banket på Spaides dør, hørte de et skudd fra innsiden av huset.

Han tok sitt eget liv kort tid etter at han hadde drept naboene.

James og Lisa etterlater seg den 15 år gamle sønnen sin, som har autisme. Han har nå blitt tatt hånd om av besteforeldrene.

Politisjef Binker sier at saken er ferdig etterforsket ettersom den hovedmistenkte mannen er død.

Erklærte nødsituasjon

Snøstormen som traff USAs østkyst mandag førte til at både New York og New Jersey erklærte nødsituasjon.

Mandag ettermiddag falt det 48 centimeter snø i deler av New Jersey og Pennsylvania, mens det i New York City falt 43 centimeter.

Det var vindstyrke opp mot 80 km/t, og flere veier ble stengt, i tillegg til at over 1600 fly ble satt på bakken, vaksinesentere ble stengt og offentlig transport ble stanset.

Bare i New Jersey ble det mandag registrert hele 660 trafikkulykker.

Snøstormens første offer ble 67 år gamle Patricia Becker, som led av Alzheimers og frøs i hjel i snøkaoset etter å ha gått ut fra huset sitt hjemme i Allentown i Pennsylvania.