Marianne (30) ble så avhengig av nesespray at hun måtte opereres: – Aldri mer

– Jeg må innrømme at jeg har vært den som har ledd av andre som er avhengige og sagt «det er jo bare å slutte».

Det sier Marianne Velta, som i mange år vært avhengig av å bruke nesespray.

Mandag klokken 10 møtte hun opp på Gjøvik sykehus for å operere slimhinnene, en direkte konsekvens av det store forbruket av nesespray.

ADVARER ANDRE: Marianne Velta advarer andre mot å bruke for mye nesespray. Foto: Privat

Som følge av operasjonen sliter hun med å snakke fordi hun bare kan puste gjennom munnen og blir fort sliten.

Derfor svarer hun på TV 2s spørsmål via epost.

Velta ble først intervjuet av avisa Hadeland.

– Ikke min villeste fantasi

Hønefossingen forteller at det startet med en forkjølelse noen år tilbake. Hun dro til apoteket og kjøpte det hun mente hun trengte for å bli frisk: smertestillende, halstabletter og nesespray.

– Etter et par spray i hvert nesebor var jeg som ett nytt menneske, og jeg innså jeg kunne puste igjen midlertidig, sier hun og fortsetter:

– Men jeg hadde ikke i min villeste fantasi tenkt at jeg noen år etter skulle bli lagt i narkose på Gjøvik sykehus for å få hjelp til å få puste igjen på grunn av nettopp nesespray.

Nesespray er et reseptfritt legemiddel.

Totalt ble det solgt i underkant av 3,3 millioner pakninger med slimhinneavsvellende nesespray i 2020. Det er en nedgang på 4 prosentpoeng fra samme periode året før.

Ifølge Folkehelseinstituttet var det første gang på flere år at de ser en nedgang i salget av nesespray. Forklaringen kan være færre forkjølelser på grunn av sosial distansering og hygienetiltak.

KASTET: Marianne Velta sier at hun har kastet alle nesesprayflaskene og sier at hun aldri kommer til å bruke nesespray igjen. Foto: Privat

Prøvde å slutte

Velta sier at hun har både prøvd kortison og saltvann, og det å kutte bruken helt.

Men 30-åringen forklarer at hun opplevde en desperasjon etter å puste, hun beskriver nesespraybruken som en ond sirkel:

Nesesprayen får henne til å puste, men ved langvarig bruk blir slimhinnene hovne og resultatet blir at man føler man trenger nesespray for å puste.

– Neste gang jeg er syk skal jeg ta til takke med litt tett og rennende nese, for fra og med i dag skal nesespray ikke opp i nesa mi. Aldri mer, aldri mer!, sier Velta.

Mandag ble de midtre nesemuslingene hennes operert vekk slik at hun kunne puste igjen.

– Jeg har allerede kastet alle nesesprayene jeg hadde liggende, og jeg kan med hånden på hjertet si jeg aldri mer skal ha dette tilgjengelig, sier hun.

Advarer andre

Velta sier at legene håper og tror at hun kommer til å bli helt bra igjen. Hun håper at hun ikke har fått noen følgefeil som følge av den langvarige bruken.

Som følge av konsekvensene 30-åringen har fått av å bruke for mye nesespray, advarer hun andre mot å bli avhengig av å bruke nesespray.

Hun sier at hun selv var skeptisk til andre som mente at man ikke kunne bli avhengig.

– Jeg forstår nå hvorfor det står på pakningsvedlegget «bruk ikke mer enn ti dager», sier Velta, som mener at legemiddelet burde ha vært reseptbelagt.

Stort problem

Øre-nese-hals-lege Oscar Ohene Asante ved Øst Helse sier at han opplever det som et stort problem at svært mange er avhengig av slimhinneavsvellende nesespray.

ADVARER: Lege Oscar Asante råder sine pasienter til å ikke bruke nesespray i mer enn fire til fem dager. Foto: Øst Helse

Asante sier at hver dag behandler han omtrent ti pasienter som har problemer som trolig skyldes nesespraybruk.

– Nesespray gir en kraftig effekt der man føler at man endelig får puste igjen ved en forkjølelse. Mange sier at de ikke klarer å sove eller puste uten nesespray, og man blir til slutt avhengig av effekten, sier han til TV 2.

Asante sier at problemet oppstår hvis du fristes til å spraye nesen litt ekstra lenge, på tross av hva du får beskjed om i pakningsvedlegget, som sier maks ti dager.

Oppsøk hjelp

Da kan virkestoffene gi betennelse som gjør slimhinnen hoven – og enda hovnere enn den var i utgangspunktet.

– Da blir pasienten tett i stedet for åpen. Konserveringsmiddelet benzalkoniomklorid forsterker den negative effekten fordi den ødelegger flimmerhårene i neseslimhinne, forklarer Asante.

Neselegen sier at ikke anbefaler pasientene sine å ikke bruke nesespray i mer enn fire til fem dager.

– Så fort viruset er ute av kroppen din, så bør du stoppe å bruke nesespray, råder han.

Han råder også å gå til legen for å få hjelp dersom man ikke klarer å slutte med nesespray.