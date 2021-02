Slik konfronterte Fourcade ledelsen om doping – og ble løyet rett opp i ansiktet

Resch: Vi samler inn all informasjon vi har fra dopingprøver tatt utenfor Russland for vår etterforskning. Vi har sanksjonert Det russiske skiskytterforbundet (RBU) på den strengeste måten: først en bot på 50 000 USD, og deretter en bot på 100 000 USD.

Michael Slesingr (utøver, Tsjekkia): Fungerte det?

Resch: Det har ikke kommet flere positive tester etter at vi bøtela dem. Jeg forstår virkelig ikke hvorfor McLaren-etterforskningen bare handlet om Russland. Vi gjør vårt beste. (...) Det er to valg: 1) vi kan sparke ut Russland fordi det tilsynelatende er et problem og ikke ta de inn igjen i varmen før det løst, eller 2) vi kan sørge for å ha all fakta på bordet og la de forbedre seg samtidig som de er en del av sporten vår.

Tim Burke (utøver, USA): Jeg tror grunnen til at de etterforsket Russland var fordi de var flere fra de som jobbet med antidoping i Russland som kom ut og varslet om systematisk og statsstøttet doping. Ingen andre land har gjort det, så langt jeg vet. Så jeg vil påstå at det er en god grunn for at Russland ble etterforsket.

Resch: Det er mulig. Men det er ikke IBUs jobb å agere mot enkelte land. Vi er her for å handle for sportens beste.

Fourcade: Kan det å frata Russland renn på egen jord bidra til på løse problemet?

Resch: Om vi suspenderer utøvere basert på mistanker og ikke fakta, så går vi bakover.

Fourcade: Hva med å fjerne en startkvote?

Resch: Fra mitt ståsted som en advokat, så fjerner du det fra en ren utøver.

Crawford (utøver, Canada): Man straffer ikke utøverne - man legger press på forbundet for å sørge for at utøverne deres er rene.



Mange utøvere uttrykker enighet med dette standpunktet

Resch: Stjeler du i en butikk, må du i fengsel for å sone. Deretter er du fri igjen. Det samme er tilfellet med dopingutestengelser. Vi kan ha livstidutestengelser. Det er ikke noe problem, men det må stemmes over på IBU-kongressen. Vi kan ikke engang stole på at dokumentene i McLaren-rapporten er sanne. Vi måtte be WADA om forsikringer om hva som er fakta, og noen av oversettelsene er ikke engang riktige.