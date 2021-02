Tiltalt idrettsprofil: – Jeg er rystet og sjokkert

Idrettsprofilen skal ifølge tiltalen over en periode på 16 år ha vært voldelig mot sin ektefelle. Hendelsene i tiltalen er mellom i 2002 og 2018.

Kvinnen anmeldte forholdene til politiet først i 2019, etter at de hadde gått fra hverandre.

Idrettsprofilen har hele tiden hevdet sin uskyld, og stilt seg uforstående til ankalgene. Onsdag presenterte han sin versjon av saken for retten.

– Hun var kontrollerende og sjalu

– Først vil jeg si til retten at jeg er rystet og sjokkert over tiltalen og anklagene mot meg. Jeg har ikke mishandlet, voldtatt eller truet henne, var det første han sa da han inntok vitneboksen.

Tirsdag ga kvinnen sin forklaring til retten. Da beskrev hun et forhold der hun stadig vekk ble utsatt for grov vold, og var utsatt for et terrorregime der hun hele tiden ble kontrollert.

Idrettsprofilen har en helt annen versjon av historien. Han innrømmer at han kan bli sjalu, og at dette er vondt for ham, men sier han aldri følte seg bra nok for kvinnen som er fornærmet i saken.

– Jeg var usikker på meg selv, om jeg var bra nok for henne. Usikkerheten vokste underveis i ekteskapet. Den ga meg dårlig selvfølelse. Det er vondt, og kunne gjøre meg sint og lei meg.

Han kaller sin tidligere ektefelle «kontrollerende sjalu». Han hevder han sjelden fikk prate med andre kvinner, og han sier han aldri fikk være med på gutteturer eller dra på julebord med kompiser.

– Hun ville ikke at jeg skulle reise på gutteturer. Hun ville isolere meg, og ha meg for seg selv.

FORSVARER: Advokat Frode Sulland forsvarer den tiltalte idrettsprofilen. Foto: Lise Åserud/NTB

Mener det hele er hevn

Idrettsprofilen mener også han vet hvorfor han nå sitter tiltalt i en straffesak. Han tror det hele er en hevn fordi han nå har funnet kjærligheten med en annen kvinne.

– Etter at jeg gikk fra henne (den tidligere ektefellen) har jeg opplevd en konflikt jeg aldri har opplevd før. Hun aksepterer ikke at jeg gikk fra henne, og aksepterer ikke at jeg ikke kommer tilbake. Hun vil ha meg for seg selv, og hvis ikke hun får meg, så skal ingen andre få ha meg heller, sier han.

– Hun skal ta hevn.

Han sier igjen at kvinnen er kontrollerende, og at han mener hun ønsker å fortsette å kontrollere ham, også etter at de nå har gått fra hverandre.

– Jeg har kjent på en frykt og en redsel for at hun skal gjøre noe mot de som står meg nærmest, sier han.

Han sier også at han ikke har sett barna de har sammen på svært lenge, og at han synes dette er krevende. Deres datter er fornærmet i saken. Ifølge tiltalen skal idrettsprofilen ha truet henne med vold.

Han har motanmeldt anklagene for falsk forklaring, men disse sakene er henlagt under årsakskoden intet straffbart forhold.

– Hun har vendt barna mot meg. Jeg ønsker ikke å sverte henne, hun er mor til barna. Men jeg gikk fra henne fordi det ikke var noe mer kjærlighet i vårt forhold, sier han.

Anmeldte ikke - av hensyn til barna

Tirsdag forklarte den fornærmede kvinnen seg for retten. Hun beskrev et svært turbulent forhold, der hun i en periode på 16 år jevnlig ble utsatt for vold og overgrep.

Volden eskalerte ifølge henne over tid, og de siste to årene av forholdet skal voldshendelser jevnlig ha endt med voldtekter.

Kvinnen fortalte at hun flere ganger tok initiativ til å flytte konflikter til et lukket rom i huset, fordi parets barn var hjemme. Da kunne hun få det hun beskriver som «bank» av mannen.

Volden skal ha begynt tidlig på 2000-tallet. Kvinnen anmeldte ikke saken før i 2019, etter at var separert. Hun forklarer det med at hun ønsket å ta hensyn til barna.

– Jeg ville ikke at barna skulle bo på krisesenter. Jeg visste det ville bli vanskelig hvis jeg anmeldte, sa hun. Hun fortalte også at mannen alltid har vært flink med barna, og at hun synes det var tøft å anmelde faren deres for vold og overgrep.

I 2018 hadde idrettsprofilen også gått inn i et nytt forhold med en annen kvinne, og hun tenkte at ting da ville bli annerledes. Likevel skal truslene ha fortsatt.

Da forklarte kvinnen at hun fikk nok.

– Da skjønte jeg at det kom aldri til å ta slutt. Jeg følte jeg ikke hadde noe å tape, forklarte hun.

Vold- og utroskapskontrakt

Tirsdag la aktor også frem en kontrakt som idrettsprofilen og kvinnen begge signerte i 2013.

Kontrakten slår fast at idrettsprofilen sier fra seg alle felles verdier om han i fremtiden er voldelig eller utro mot den fornærmede kvinnen.

På dette tidspunktet var den fornærmede kvinnen klar over at han hadde et forhold til en annen kvinne. Hva som blir definert som utroskap er nøye beskrevet i kontrakten, og idrettsprofilen skulle ta løgndetektortest ved forespørsel.

Den fornærmede kvinnen fortalte at hun oppfattet dette som et forsøk fra idrettsprofilen på å ta seg sammen.

– Han var full av anger, og så på dette som en måte å bevise at han skulle skjerpe seg, sa kvinnen.