Får ost og vin i vinnerpremie: – De har ikke råd til å betale oss

Para-alpinist Jesper Saltvik Pedersen (21) mottok nylig en fem kilo tung Raclette-ost som premie etter et verdenscuprenn i sveitsiske Veysonnaz. Da tok den regjerende Paralympics-mesteren i storslalåm i sitteski et oppgjør på Instagram-kontoen sin, der han belyste ulikhetene.

Para-utøvere får nemlig ikke pengepremie, slik som funksjonsfriske mottar.

Han satt dermed i gang en budrunde, og den lokale investoren på Karmøy Margaret Hystad kjøpte etter hvert osten for 50.000 kroner. Haugesunds Avis omtalte saken først.

TOK ET OPPGJØR: Jesper Saltvik Pedersen la ut dette innlegget på Instagram etter han mottok Raclette-osten. Foto: Privat

– Det har vært utrolig mye oppmerksomhet. Jeg gjorde det mest for å belyse temaet, for folk har ikke vært klar over at det er så store ulikheter. De syns det er feil at jeg ikke mottar en eneste krone mens funksjonsfriske kan få 600 000 for å vinne et renn, sier Saltvik Pedersen til TV 2.

– Litt lite demokratiske

Istedenfor pengepremie får de heller et synlig bevis på gode prestasjoner i verdenscuprennene. Saltvik Pedersen forteller at han ofte mottar vin og sjokolade fra lokale produsenter.

– Da jeg var 15 år og tok min første pallplass, fikk jeg en champagneflaske. Den står fortsatt i skapet, humrer 21-åringen.

Selv om para-utøveren belyser temaet i media, er det lettere sagt enn gjort å få på plass premiepenger. Det er nemlig Den internasjonale paralympiske komité (IPC) som arrangerer verdenscupen.

– De har ikke råd til å betale utøverne. Organisasjonen er bygd opp på en spesiell måte hvor en del pamper på toppen styrer det meste. Det kan være litt lite demokratisk, sier karmøybuen.

Begrenset budsjett

IPC sier på sin side at det er prioriteringer som gjør at det ikke er råd til premiepenger.

– Vi har et begrenset budsjett og prioriterer heller å investere i para-utøvere ved å tilby utøverne flere trenings- og konkurransemuligheter, skriver digital media manager Nadia Medeiros i Den internasjonale paralympiske komité (IPC) i en e-post til TV 2.

Hun håper paraidretten får mer oppmerksomhet som kan bidra til økte inntekter som igjen kan dryppe på utøverne.

– Vi håper på mye mediedekning ettersom synlighet er avgjørende for å kunne tiltrekke seg partnere, skriver Medeiros.

Saltvik Pedersen livnærer seg av stipendet han får fra Olympiatoppen og lokale sponsorkroner. En økonomisk gullgruve er det likevel langt ifra. 21-åringen studerer statsvitenskap og bor i Oslo.

– Derfor prøver jeg å øke bevisstheten rundt forskjellene som finnes. Vi trenger oppmerksomhet slik at folk får øynene opp for oss, sier alpinisten.

Jansrud etterlyser sponsorer

TV 2 spurte Kjetil Jansrud på pressekonferansen før denne ukens alpinrenn i Garmisch om mangelen på pengepremier for para-alpinister. Han syns det er synd de må nøye seg med lokale spesialiteter som premie.

– Hadde noen betalt mange hundre millioner for rettighetene til para-alpint, så hadde det vært premiepenger. Men jeg syns absolutt at det bør tas grep, sier Jansrud.

STØTTER SALTVIK PEDERSEN: Kjetil Jansrud håper para-utøvere også kan glede seg over premiepenger i fremtiden. Foto: Stian Lysberg Solum

Han nevner at situasjonen er lik for funksjonsfriske utøvere som er på vei til å bryte igjennom på landslaget.

– Forhåpentligvis satser unge utøvere på grunn av kjærligheten til idretten. Samtidig ser de gjerne venner på samme alder få gode jobber og stabil inntekt uten å ha det selv. Jeg håper det økonomiske ikke er et skremmeskudd for de som ønsker å satse.

Nå ønsker Jansrud at ballen skal begynne å rulle for alvor.

– Jeg håper på en god debatt om hvordan man skal løse dette. Det er like gjerne et rop til sponsorer, for det er jo penger der ute, sier alpinisten til TV 2.

– Det er knallhardt

Sportssjef i Skiforbundet Claus Ryste er glad Saltvik Pedersen har satt søkelyset på premiene til para-utøverne. De må betale den paralympiske komitéen for å sende utøverne til verdenscuprennene. Likevel er det lite forbundet kan gjøre med saken.

– Vi har flere ganger tatt opp at vi må betale for å delta samt mangelen på pengepremier. Dette er et idrettspolitisk arbeid som tar tid. Det viktigste er at det blir gjort en markedsjobb, og at det blir et kommersielt produkt. Det er slik pengene kommer, forteller Ryste.

Sponsoravtaler og stipender har økt for para-utøverne i Skiforbundet. Ryste erkjenner likevel at det er økonomisk krevende å være funksjonshemmet og drive idrett.

– Det er knallhardt. Jesper har fremstått som en unik utøver med et høyt nivå som har flyttet grenser både sportslig og kommersielt. Vi har laget et godt opplegg rundt han, men vi er enig med Jesper i at dette må jobbes med, sier sportssjefen.