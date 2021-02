Innfører vaksinepass: – Starten av en gradvis gjenåpning

Danske myndigheter inviterte til en pressekonferanse klokken 08.30 onsdag, for å redegjøre for deltajene rundt et digitalt vaksinepass.

– Danmark, Europa og verden er fremdeles hardt rammet av koronapandemien. Det er likevel en del av vårt samfunn som har behov for å kunne åpne opp, sier fungerende finansminister Morten Bødskov (S).

Han opplyser at helsemyndighetene samarbeider med Dansk Industri og Dansk Erhverv om å innføre et digitalt vaksinepass.

– Vi håper dette er starten på en gradvis, rolig, gjenåpning av vårt samfunn, sier Bødskov.

– Lys i enden av tunnelen

Det digitale vaksinepasset skal være oppe og gå om en måneds tid, og skal være et bevis på at eieren av det har fått korona-vaksinen.

– Dette vaksinepasset tror jeg nok at danske borgere vil ha glede av i mange år framover. Det er nå lys i enden av tunnelen, sier Lars Sandahl Sørensen i Dansk Industri.

Bødskov sier det først vil bli innført et enkelt vaksinepass, før en ferdig løsning vil være klar om tre-fire måneder.

Åpne for kultur

Den fungerende finansministeren sier vaksinepasset i første omgang vil åpne opp for større grad av reise for næringslivet.

– Og så håper jeg dette vil skape muligheter for å åpne opp i kulturlivet, jeg tror dette er starten på slutten. Vi håper at dette kan bli med å kickstarte økonomien vår, det kommer et liv etter korona også, sier han.

WHO har vært ute og advart mot bruken av vaksinepass, da man for eksempel ikke vet hvorvidt en person som er vaksinert kan spre viruset videre eller ikke.

Dette avviser Bødskov.

– Jeg mener det er viktig at vi gjør dette. Vi, med våre teknologiske løsninger, kan utvikle dette og vise verden at dette er mulig. Likevel er det selvfølgelig viktig at vi holder smitten nede, sier Bødskov.