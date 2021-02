Dette er dårlig nytt for republikanerne: – Hun er en forræder

CHEYENNE, WYOMING (TV 2): Republikanske velgere stiller seg bak Trump. Det er dårlige nyheter for de som ønsker en ny kurs for partiet.

– Jeg var i kontakt med president Trump i går. Han sender varme hilsener, han elsker dere alle, roper kongressrepresentant Matt Gaetz til de nesten tusen fremmøtte utenfor delstatsforsamlingen i Wyoming.

Gaetz ble valgt inn i Kongressen den samme novemberkvelden i 2016 som Donald Trump sjokkerte verden, og ble USAs 45. president. De neste fire årene var Gaetz en av de ivrigste pådriverne for Trumps Amerika først-politikk.

HILSER FRA TRUMP: Matt Gaetz under folkemøtet i Wyoming. Foto: Michael Ciaglo / NTB Scanpix

– Donald Trump viste oss at med strenge grensekontroller, en fokusert utenrikspolitikk, færre reguleringer, mindre innblanding fra Washington og lavere skatter så er Amerikas beste dager fortsatt foran oss, sier Gaetz fra talerstolen.

Han er fra Florida, men stjernestatusen som 38-åringen har opparbeidet seg etter flere opptredener på Fox News, og hos andre konservative medier, gjør at Gaetz blir invitert til steder som Cheyenne, flere tusen kilometer unna distriktet han representerer.

– Jeg er her for å høre hva Matt har å si, sier Jenelle Gaddis, en av de som har tatt turen til delstatsforsamlingen, til TV 2.

RASER MOT LIZ CHENEY: Fred og Gaddis mener Liz Cheney er med å ødelegger landet.

Gaetz er i Cheyenne for å drive kampanje mot Wyomings eneste medlem av Representantenes Hus, Liz Cheney. Cheney er nummer tre i Republikanernes ledergruppe i Huset, og da hun erklærte at hun ville stemme for å stille Donald Trump for riksrett for å ha oppildnet mobben som angrep Kongressen 6. januar, kunne det virke som at presidenten var i ferd med å miste grepet om partiet.

Men Cheney klarte ikke å overbevise mange partikolleger. Kun ni andre Republikanere stemte for riksrett. Hjemme i Wyoming har Cheneys stemme ført til et opprør mot henne. Nesten 70 prosent av velgerne her stemte på Trump i november, hans beste delstat under valget. 10 Republikanske lokallag har allerede stemt for å fordømme Cheney. Noen måneder etter at hun ble valgt til Kongressen for tredje gang ser hennes politiske fremtid mørk ut.

– Hun er en forræder mot de av oss som stemte på henne, sier Gaddis til TV 2.

– Forræder er et veldig sterkt ord?

– Ja, det er det, sier hun.

Fred Tindle skyter inn at han er enig med Gaddis.

– Når du ødelegger landet vårt, så er du en forræder, sier han.

Verken Tindle eller Gaddis mener Trump bærer ansvaret for angrepet på Kongressen.

– Jeg tror det han mente var at vi må kjempe for det vi står for. Men jeg tror ikke han mente at de skulle bryte seg inn i Kongressen. Det var kun noen enkelte som valgte å gjøre det, sier Gaddis.

Trumps posisjon i partiet

Trump er den første presidenten siden George HW Bush i 1992 som ikke har vunnet gjenvalg, men likevel er det lite som tyder på at partiets velgere er interessert i en ny politisk kurs. CNNs tallguru Harry Enten slår fast at hvis Trump vil ta opp kampen om å bli partiets presidentkandidat i 2024, så er han i en historisk sterk posisjon. Et flertall av Republikanske velgere ønsker at han skal nomineres på nytt ved neste valg. Bush, Jimmy Carter og Gerald Ford, de andre sittende presidentene som har tapt gjenvalg de siste 50 årene, var ikke i nærheten av å være like populære blant kjernevelgerne etter at de forlot det Hvite Hus.

Trump har holdt en lav profil siden han forlot Washington, D.C, men fra Mar-A-Lago i Florida styrer han nå en politisk organisasjon kjent som Save America. Før demonstrasjonen i Wyoming offentliggjorde de en meningsmåling som viser at Liz Cheneys oppslutning har falt dramatisk etter at hun gikk imot Trump.

Fra talerstolen sier Gaetz at Trump har bedt ham om å lese opp resultatene fra målingen til forsamlingen.

– To tredjedeler av velgere i Wyoming mener det var feil av Liz Cheney å stemme for å stille president Trump for riksrett. Nesten 60 prosent mener Liz Cheney bør fjernes fra ledergruppa til Republikanerne, sier Gaetz til stor jubel fra publikum.

En av Gaetz sine rådgivere går bort til politikeren, og gir ham en iPhone.

– Hva med litt applaus for Donald Trump jr?, spør Gaetz, og holder telefonen opp til mikrofonen så den tidligere presidentens eldste sønn kan holde en kjapp tale.

– Ut i fra de tallene som Matt leste opp, så høres det ut som at det eneste som er verre enn Liz Cheneys oppslutning i Wyoming er treffsikkerheten til faren hennes, sier Trump jr.

Liz Cheneys far er tidligere visepresident Dick Cheney, som i 2006 skjøt en jaktkamerat ved et uhell.

Ifølge nettstedet Politico vurderte Trump jr å stille opp som kandidat til Senatet fra nettopp Wyoming i 2020. De siste årene har han vært svært aktiv i politikken på farens vegne, med hyppige besøk til vippestater og partikonferanser. Trump jr sin tale i Wyoming er et tydelig tegn på at han og familien har lyst til være med på å forme partiet også i årene fremover, og det starter med å fryse ut utbrytere som Cheney.

– Man skal være en leder. Jeg har vært mye involvert de siste årene, og har ikke sett Liz Cheney være det, sier han.

Primærvalg

Før han legger på kommer Trump jr med en advarsel til forsamlingen. Hvis for mange kandidater utfordrer Cheney risikerer de å splitte velgermassen. Han oppfordrer tilhengerne til å samle seg rundt en kandidat, og tenke nøye på hvem den kandidaten skal være.

– La oss ikke bare velge den første kandidaten som stiller opp, sier Trump jr.

Den første kandidaten som har stilt opp heter Anthony Bouchard. Han er en delstatssenator fra nabofylket, og er helt åpen om at Cheneys stemme for riksrett er hans viktigste valgkampargument.

– Wyoming stemte på president Trump. Istedenfor å bli dolket i ryggen burde han ha folk som støtter ham, sier Bouchard til TV2.

Save America spurte velgerne om hvem av de to kandidatene de foretrekker, og målingen viste en klar ledelse til Bouchard, 54 prosent mot 21 prosent.

– Tallene ser bra ut for oss på dette tidspunktet. Men det er innbyggerne i Wyoming jeg er opptatt av, det er de jeg stiller til valg for, sier Bouchard.

Han er tydelig på at han vil at partiet skal fortsette å føre Amerika først-linjen til Trump. Spesielt bekymret er han for at USAs nye president Joe Biden kan finne på å rive ned muren Trump startet å bygge langs Mexico-grensen. Biden har så langt undertegnet en presidentordre som vil stanse utbyggingen, men ikke rive den.

Motdemonstranter

På andre siden av gaten står Russell Richard, en av få motdemonstranter som har møtt opp. Han holder opp et skilt der det står «Liz Cheney fortalte sannheten.»

– Liz Cheney fortalte sannheten om hva hun så i Kongressen den 6. januar 2021. Hun fortalte også sannheten ved riksrettsanklagen, sier han til TV2.

Richard har aldri stemt på Cheney før, men han sier han vil gjøre det ved neste primærvalg. Han håper at forsamlingen som har møtt opp for å høre på Gaetz representerer en liten del av partiet, men han kan ikke være sikker.

– Hva tenker du om de som er her som sier at Trump ikke har ansvaret for angrepet på Kongressen?

– Da tenker jeg at jorden ikke er flat, den er rund. Hvis du fortsetter med den tankegangen der så er det bare en retning du kan gå, og det er over kanten på den flate jorden din. Folk må akseptere virkeligheten. Jeg er ikke den første som sier at dette er en kult, sier Richard.