Biden slår en strek over Trumps strenge immigrasjonspolitikk

President Joe Biden omgjør det han omtaler som forgjengerens feilslåtte immigrasjonspolitikk og vil gjøre USA til et mer inkluderende samfunn.

Tirsdag undertegnet Biden tre presidentordrer som vil gjenåpne USA for innvandrere og gjøre det enklere for 9 millioner som alt befinner seg lovlig i landet, å få amerikansk statsborgerskap.

– Jeg lager ikke noen ny lov. Jeg eliminerer dårlig politikk, sa Biden da han skrev under på presidentordrene tirsdag.

Fortsetter å undertegne presidentordre



Til sammen har han undertegnet ni presidentordre vedrørende innvandringspolitikk siden han ble tatt i ed som USAs president for to uker siden, ifølge Associated Press.



– USA er tryggere, sterkere og mer velstående når vi har et rettferdig, ordensbasert og humant rettslig innvandringssystem, sa presidenten.

Ordrene oppfyller noen av valgløftene Biden gjorde i fjor. Visepresident Kamala Harris og Alejandro Mayorkas, minister for innenlands sikkerhet, var til stede under signeringen.

– En bortkastet og naiv strategi

Biden har varslet full gjennomgang av alle de juridiske hindrene Donald Trump innførte på området og har gjort det klart at han vil føre en langt mer inkluderende politikk enn sin republikanske forgjenger.

– Gjennomgangen vil trolig resultere i dramatisk politisk kursendring. Målet er å gjenopprette tilliten til vårt lovlige immigrasjonssystem og å fremme integrasjon av amerikanere, sa en høytstående tjenestemann i Biden-administrasjonen tidligere tirsdag.

– President Trump var helt fokusert på muren mot Mexico og gjorde ingenting for å løse de grunnleggende årsakene til at folk ankommer grensa vår i sør, la han til.

– Det var en begrenset, bortkastet og naiv strategi, og den feilet, sa tjenestemannen.

Vil gjenforene barn med foreldre

Biden lovet i valgkampen å etablere en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med å gjenforene migrantfamilier som ble skilt som følge av endringene Trump innførte i 2018.

Trumps politikk innebar at voksne som tok seg inn i USA på ulovlig vis, kunne tiltales og deporteres. Barna deres ble deretter plassert i egne mottak og leirer i USA, noe amerikanske myndigheter fikk massiv internasjonal kritikk for. Over 5000 familier ble separert.

President Donald Trump innførte en streng immigrasjonspolitikk, som etterfølgeren Joe Biden nå vil slå en strek over. Her blir en gruppe migranter tvunget tilbake over grensa til Mexico i juli 2019. Foto: Emilio Espejel / AP

Trump ble tvunget til å reversere deler av politikken, men hundrevis av barn som ble skilt fra foreldrene med tvang, sitter fortsatt innesperret i USA.

Det er foreløpig uklart om Biden-administrasjonen vil åpne for at disse barnas foreldre får opphold i USA, noe arbeidsgruppen skal ta stilling til.

Lettere å få statsborgerskap

Biden undertegnet tirsdag også en presidentordre som gjenåpner en mekanisme som ble innført av president Barack Obama, der migranter kunne søke om opphold i USA fra hjemlandet og dermed slippe å legge ut på en farefull ferd nordover, ofte i menneskesmugleres vold.

En tredje presidentordre vil fremme integrasjon av migranter som alt har lovlig opphold i USA og gjøre det enklere for dem å bli fullverdige statsborgere. Dette gjelder over 9 millioner immigranter.

Trump åpnet i august 2019 for at man kunne nekte statsborgerskap til slike immigranter dersom de mottok sosialhjelp, som for eksempel bostøtte.

Bidens nye immigrasjonspolitikk vil trolig bli hilst velkommen av venstresida i Det demokratiske partiet, som også jublet da han stanset utvidelsen av muren mot Mexico og gjenåpnet USA for statsborgere fra en rekke muslimske land.