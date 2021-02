«Gullulv»-utsetting kostet en halv million: – Det glade vanvidd

TV 2 har bedt Miljødirektoratet svare på hvor mye penger staten har brukt for å overvåke og flytte ulven helt siden den plutselig dukket opp i reinområdene i Engerdal for et år siden.

Vi har ikke fått hele prislappen. Men bare den siste bedøvelsesjakten og flyttingen til Østfold kostet rundt 560.000 kroner, hovedsaklig for helikopter-leie og veterinærhjelp. Da ble også den nye partneren til ulven, Deisjøtispa, endel av flyttelasset.

Lønnsutgiftene for arbeidet som er gjort av Statens Naturoppsyn og mynighetene for å overvåke ulven gjennom et år og flytte den to ganger har TV 2 ikke fått tall for.

IRRITERT:Ove Mellem reagerer kraftig på pengebruken. Foto: Harald Christian Eiken/TV 2

– Feil å bruke penger på ulven

Pengebruken vekker sterke reaksjoner på bygdene.

– Nå som vi er mitt i en pademi og har bedrifter som sliter med økonomien og pengemangel, er dette det glade vanvidd, sier Ove Mellem.

Han brøyter veier i Elverumsskogene og sitter i kommunestyret for Senterpartiet.

Miljøvernminister Sveinung Rotevatn mener det er riktig å bruke penger på å forhindre at ulven blir skutt under jakt. Han var med under innfangingen av ulvene i Stor Elvdal på nyåret og fikk spørsmål om ressursbruken.

– Det er en kostnad å flytte ulv. Men når Stortinget vil ha jakt i dette området tar vi den kostnaden. For det er viktig å beskytte de to ulvene, sa Rotevatn.

Han viste til at hannulven har vandret inn fra Finland/Russland og har gener som kan bidra til å forhindre innalv, noe som er et stort problem i den sørskandinaviske ulvestammen.

– Om ulven er så viktig som han sier, spørs jo det på hvor DNA-materialet de snakker om egentlig kommer fra, sier Ove Mellem.

RIKTIG RESSURSBRUK: Miljøvernministeren mener det er svært viktig å forhindre at ulvene ikke skytes under jakt slik at de kan formere seg og forhindre innavl. Foto: Harald Christian Eiken/TV 2

Flyttet, men dro tilbake

To ganger har ulven blitt flyttet med helikopter og utsatt i nye områder. Først fra reinområdene i Engerdal til Kongsvinger. Og sist etter nyttår, fra Stor Elvdal til Østfold. Den siste flyttingen inkluderte den såkalte Deisjø-tispa, som «Norges viktigste ulv» har slått seg sammen med.

– Østfold får svi nå. Vi har svidd i mange år i Hedmark. Dette er det glade vanvidd, sier Ove Mellem.

I kommunen Våler i Østfold, der ulven skal ha blitt utsatt reageres det både på pengebruken og måten flyttingen skjedde på.

– Feil fremgangsmåte

– Det overrasker meg ikke at de bruker mye penger på ulvene. Men at kommunene rundt her først fikk mail om at ulvene ble flyttet hit, samtidig som de ble sluppet ut, er en total feil fremgangsmåte. Vi fikk ingen mulighet til å forberede befolkningen og iverksette konfliktdempende tiltak, sier ordfører Reidar Kaabbel. (Sp)

Her er svaret TV 2 har fått om ulvekostnadene fra kommunikasjonsrådgiver Dag Stian Husby i Miljødirektoratet:

– Kostnader siden 11. desember 2020 knyttet til flytting av Deisjøen-paret er foreløpig totalt anslått til rundt 560.000 kroner. Endelig fakturering gjenstår. Bistand fra veterinær og helikopterkostnader utgjør størstedelen av dette skriver han.

UTSATT I ØSTFOLD: Her labber DNA-ulven ut av buret og inn i østfoldskogene. Foto: Miljødirektoratet.

– I forbindelse med flytting i 2019 ble det brukt rundt 49.000 kroner, hovedsakelig på helikopterkostnader. I 2019 hadde vi en årlig avtale om veterinærfaglig bistand som omfatter blant annet å være ansvarlig veterinær ifm ekstraordinære uttak av jerv, samt generell rådgivning og beredskap gjennom året.

Flyttingen i 2019 innebar derfor ingen merkostnad til veterinærfaglig bistand.

I tillegg er det brukt til sammen omtrent kr 15.000 på abonnement og dataleveranse for GPS-halsbånd fra 2019 til 2021.

Ordinær lønn til Statens naturoppsyns personale kommer i tillegg, men er ikke å regne som merkostnad, skriver kommunikasjonsrådgiveren.

Han opplyser at Miljødirektoratet ikke vil gi detaljerte opplysninger om hvor ulvene befinner seg nå. Men bekrefter at de har holdt seg innenfor kommunene Sarpsborg, Våler, Skiptvet og Indre Østfold, siden 4. januar.