Birgit Skarstein om sex med funksjonshemming

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den regjerende verdensmesterholderen forteller at sex slettes ikke er så annerledes etter at hun ble lam.

Birgit Skarstein (31) ble lam fra livet og ned da hun var 20 år gammel. Denne uka gjester hun podkasten «G-punktet». Der snakker hun om et tema hun selv skulle ønske det fantes mer informasjon om da hun ble lam; sex og funksjonshemming.

Til God kveld Norge forteller hun at hun gikk mange runder med seg selv før hun sa ja til å være med:

– Jeg er jo egentlig ganske privat, men grunnen til at jeg ville stille opp er fordi jeg synes det er viktig å ufarliggjøre tema, sier hun.

Hun husker veldig godt hvordan det var å ha så mange spørsmål det ikke fantes svar på.

– Det var så lite kunnskap der ute, forklarer hun.

Podkastvert Iselin Guttormsen (33) forteller om noe av motivasjonen bak episoden:

– Målet er å bryte fordommer og tabuer, men samtidig åpne en dør for folk i samme situasjon, men som ikke en gang tenker tanken på å snakke med legen sin eller familien sin om sex.

Sammenligner sex med «Skal vi danse»

Skarstein forteller at sex som funksjonshemmet er ganske likt som for alle andre:

– Det er ikke noe «big deal». Jeg føler at andre gjør en større greie ut av det. Det er veldig fort gjort at man ser mer ulikheter enn det som nødvendigvis er der. Alle tror det er så annerledes, men det er jo ikke det.

– Man er jo to stykker som finner ut av noe sammen. Man lærer seg hvordan hverandre fungerer.

Hun forteller at slik var det da hun var med på «Skal vi danse» også. Hun tror at hun og dansepartneren tenkte mer kreativt enn mange av de andre parene i hvordan de la opp dansene sine, nettopp fordi de var tvunget til å tenke annerledes.

– Ingen var nok mer oppe i lufta og nede på gulvet enn oss.

På den annen side påpeker hun at på lik linje med kvinner som må bli kjent med kroppen sin på ny etter en fødsel, har også hun funnet ut hva som funker og ikke funker for henne.

– Jeg har vunnet mer på å bli eldre enn jeg har tapt på å bli lam.

Føler et ansvar

Til God kveld Norge forteller Skarstein at hun følte på et stort ansvar da hun sa ja til å gjeste podkasten. Derfor tok hun en ringerunde til andre i samme situasjon, slik at hun kunne tilby nyanser i svarene sine.

– Det er lite prat om sex og funksjonshemming, så det er skummelt at denne podkastepisoden blir en av få referanser folk har, men jeg håper det kan hjelpe å bryte ned noen fordommer, sier hun.

Videre forteller hun at det var viktig for henne at praten ikke skulle være sentrert rundt henne, men heller en samtale om temaet.

FIN PRAT: Guttormsen og Skarstein etter den gode samtalen. Foto: G-punktet

– Det er litt uinteressant egentlig, hva som gjelder meg. Det som er interessant er at vi må gi hverandre en sjans og ikke trekke konklusjoner basert på antagelser.

Også Guttormsen påpeker at Skarstein blir en slags talsperson for veldig mange:

– Jeg vet at det er så ekstremt mange som lurer på disse tingene. Det sitter mange mennesker der ute som har de samme utfordringene, men som ikke klarer å se på livet og ta utfordringene på samme måte som Birgit gjør.

Orgasme

Skarstein forteller at mange som lever med ryggmargsskade sliter med å få orgasme. Samtidig påpeker hun at det er forskjell på folk, og at flere hun har snakket med sier at de ikke merker noen forskjell.

I podkasten unngår hun å svare på om hun selv kan oppnå orgasme. Til God kveld Norge forklarer hun hvorfor:

– Hvorvidt jeg kan oppnå orgasme eller ikke, er helt irrelevant for offentligheten. Noen kvinner får lett mange orgasme, andre strever med det. Det interessante er å snakke om hva man kan gjøre for å ha et godt sexliv med den kroppen man har, ikke gå i detalj på hva jeg gjør eller ikke gjør.

Får mange spørsmål

I podkasten forteller hun at det er mange som spør henne om sexlivet hennes. Spesielt da hun var yngre og var mye ute på byen, opplevde hun det som ganske uhøflig at folk hun ikke kjente spurte henne om så private ting:

– Jeg tenkte «du spør jo ingen andre her om så intime ting, hvorfor spør du meg. Du har ikke noe med det». Så det synes jeg var ganske invaderende, sier hun.

Hun forklarer at opp gjennom årene er det såpass mange som har spurt om det, at hun etter hvert har blitt vant til det. Det var en av grunnene til at hun tenkte det var fint å bidra til en samtale hvor man kunne gå litt mer i dybden og oppklare noen misforståelser for å gjøre det lettere for andre unge som lever med en funksjonshemming.