Sverige innfører vaksinepass til sommeren

Det kom fram under en pressekonferanse med svenske myndigheter torsdag morgen.

– Dette er nok nesten like etterlengtet som vaksinasjonen. En kvittering for at du har mottatt sprøyten, kanskje en mulighet til å reise til utlandet, sa sosialminister Lena Hallengren da hun presenterte nyheten.

Hallengren forteller at Sverige arbeider aktivt med WHO og EU for å få på plass et vaksinepass.

– Et internasjonalt samarbeid om et vaksinepass vil være veldig viktig for at vi skal kunne reise på tvers av grenser igjen, legger hun til.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman sier at målet er at sertifikatet skal være tilgjengelig til sommeren.

Fra og med i dag går det an å få et utdrag fra sin journal om at vaksineringen er utført, samtidig setter de i gang arbeidet med digital infrastruktur for vaksinepass.

Endringer i vaksineprioriteringen

Samtidig presenterte generaldirektør for Folkhälsomyndigheten, Johan Carlson endringer i prioriteringene for vaksinasjonen.

- I delrapporten som vi leverte til regjeringen i dag, gjør vi noen justeringer i tidligere anbefalinger. Nå er alle over 65 år inkludert i denne fasen.

Fase 3 inkluderer nå 60-64-åringer, og personer som er 18 år og eldre med underliggende sykdommer. Denne gruppen inkluderer personer som kan ha problemer med å følge anbefalingene. Dette inkluderer for eksempel hjemløse og personer med demens.

Fase 4 inkluderer mellom 59 og 18 år.