Manchester United tangerte Premier League-rekorden - vant 9-0 (!) på Old Trafford

Manchester United-Southampton 9-0

Januar er blitt til februar, og Manchester United er tilbake på vinnersporet igjen i Premier League.

Det er de etter en utklassingsseier hjemme mot Southampton tirsdag, der Ole Gunnar Solskjærs målkåte gjeng cruiset til seier med det som til slutt ble tangering av scoringsrekorden i Premier League.

Fire scoringer før hvilen var nemlig nok til å begrave alt som var av spenning, og med fem nye etter pause gav ikke vertene seg før det stod 9-0 i målprotokollen. Mer har aldri noen vunnet i Premier League-æraen.

Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Jan Bednarek (selvmål), Edinson Cavani, Anthony Martial (to), Scott McTominay, Bruno Fernandes og Daniel James var målscorerne for de titteljagende fra Manchester.

– Det er helt absurde tall. Vi må beundre Manchester United og synes veldig synd på Southampton, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt etter kampslutt.

Fakta: PL-historiens største seire Manchester United-Ipswich 9-0, 1994/95





Southampton-Leicester 0-9, 2019/20





Manchester United-Southampton 9-0, 2020/21

Southampton-utvisning satte standarden

Kvelden kunne knapt startet verre for gjestene, da unggutten Alexandre Jankewitz - i sin første Premier League-kamp fra start - leverte det som må være en av PL-historiens mest åpenbare søknader til direkte utvisning.

1.17 stod det på kampuret da den sveitsiske 19-åringen fullstendig feilberegnet, kom inn med strakt ben i en andreballssituasjon og endte opp med å stemple Scott McTominay høyt oppe på låret. Dommer Mike Dean var sporenstreks oppe med det røde kortet.

– Han kommer altfor sent inn. Strak fot. Total misting. En overtenning som jeg knapt har sett maken til. Det er soleklart rødt. Heldigvis gikk det bra med McTominay, lød dommen fra TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Thorstvedt: – Jeg synes synd på ham, men ...

Statistikkleverandøren Opta kunne for øvrig meddele at Southampton-unggutten - som for øvrig skal ha levert søknad om å forlate klubben forrige uke på grunn av manglende sjanser på førstelaget - var den første spilleren som ble utvist i løpet av de første to minuttene av en Premier League-kamp siden Gareth McAuley for WBA mot Manchester City i mars 2015.

– Det er selvfølgelig grusomt. Jeg synes litt synd på ham, for han er 19 år og når du er 19 år så gjør du dumme ting, men det får være måte på. Dette her er veldig, veldig dumt. Han leverte inn overgangssøknad for en uke siden fordi han mente han ikke fikk nok sjanser til å vise seg fram på A-laget, og det er mulig det tar bittelitt tid før han får en ny mulighet, sa Erik Thorstvedt i TV 2-studio i pausen.

Back til back og 1-0 til United

Til tross for numerisk overtall og stor overvekt av ballinnehav, måtte de røde djevlene allikevel vente et kvarter før de skapte sin virkelig store sjanse. Men da sjansen først kom, endte det imidlertid også på beste vis for Ole Gunnar Solskjærs lag.

Et flott overlegg fra Luke Shaw på venstre fant veien over hele gjestenes forsvar, og på bakerste stolpe var Aaron Wan-Bissaka plutselig umarkert. Backen hadde få problemer med å bredside 1-0 i nettet bak Alex McCarthy, og dermed var hjemmelaget foran etter 17 minutter på Old Trafford.

– Det handlet om å få det første målet. Du har sett så mange eksempler på ti mann som stenger butikken og klarer uavgjort. Det handlet om å holde tempoet oppe og få det første målet, sa Solskjær etter kamp.

Reprisene viste at det var Danny Ings, for anledningen trukket ned i en venstre kontrolle etter den tidlige utvisningen, som ikke hadde klart å følge sin mann i boksen.

Rashford doblet etter nytt flott angrep

Scoringen åpnet slusene, og da 24 minutter var spilt ble ledelsen doblet. Nok en gang leverte Solskjærs lag praktfotball nedover langs venstresiden, og denne gang var det Mason Greenwood sin tur til å spille tilrettelegger-rollen.

Inne i boksen ventet Marcus Rashford, som med en rask avslutning på første touch satte 2-0 i nettmaskene bak en nok en gang utspilt Alex McCarthy.

– Det er etter læreboka. Hasenhüttl fortviler. Det har han stort sett gjort i hele dag, forståelig nok, men her var det vrient å stå imot, kommenterte Myhre.

Selvmål sørget for kveldens tredje

Med to kjappe i fleisen og en mann mindre på banen ble det hele en monumental oppgave for de skadeskutte gjestene fra sørkysten, og selv om James Ward-Prowse tvang fram det ypperste i David de Gea med et flott frispark, var hjemmeseiren i realiteten aldri truet.

I stedet kom mål nummer tre for hjemmelaget etter 33 minutter, og selv om det var en blåkledd spiller som var sist på ballen var det langt ifra noen grunn til å juble for gjestene.

Jan Bednarek var nemlig nødt til å strekke seg etter et flott innlegg fra Rashford, men polakkens lange fot klarte kun å ekspedere ballen i eget nett. 3-0 på «Drømmenes teater», på det som var i ferd med å utvikle seg til å bli en real marerittkveld for dem med hjertet i Southampton.

– Ekstremt skadeplaget, ti mann og under 0-3. Da er det vrient å hente noen ekstra krefter til å stå i mot, analyserte Petter Myhre.

Cavani med strålende hodestøt

Allerede før 40 minutter var spilt skulle også den fjerde sitte i nettet bak en utspilt McCarthy denne tirsdagskvelden. Nok en gang spilte Shaw tilrettelegger-rollen, og slo et flott innlegg fra sin venstreside.

Inne i boksen ventet matadoren Edinson Cavani, som med et nådeløst hodestøt i det nærmeste hjørnet - en virkelig klasseavslutning- sørget for 4-0-ledelse for vertene.

Like etter kunne de sågar også fått sjansen fra straffemerket før hvilen, men etter repriser og innsats på VAR-rommet ble situasjonen der Kayne Ramsey la Edinson Cavani i bakken i stedet vurdert til å ha skjedd utenfor boksen. Dermed slapp gjestene med fire baklengs før hvilen.

– For Southampton må tankene fly tilbake i tid til da de for et drøyt år siden møtte Leicester og tapte 0-9, oppsummerte TV 2s programleder Jan-Henrik Børslid halvveis.

Southampton trodde de reduserte - VAR ville det annerledes

Ole Gunnar Solskjær bestemte seg for å la to av 1. omgangs store aktører, Luke Shaw og Edinson Cavani, få hvile etter pause. Både Anthony Martial og Donny van de Beek var på banen da lagene skiftet banehalvdel.

Martial var også nære ved å score kampens femte nesten med en gang, men ikke like nære som Che Adams.

Southampton-spissen trodde han hadde lurt seg inn på riktig side av offsidegrensen og satte ballen i stolpen og inn bak David de Gea. Intet flagg kom fra assistentdommer, men da VAR-grafikken begynte å rulle så skjønte nok både Adams og Hasenhüttl og resten av sørkystkrigerne hva som var i ferd med å skje. Resultatet av piksler og streker var nemlig annullering, og dermed ble det heller ikke et tidlig trøstemål å glede seg over for bortelaget.

– Det er rett og slett bare en av de kveldene for Southampton dette her, konkluderte TV 2-kommentator Espen Ween.

To kjappe scoringer økte målfesten

Dermed skulle Martial allikevel få æren av å sette tirsdagskveldens femte scoring på Old Trafford. Bruno Fernandes viste fram hovmesterblikket og chippet en lekker ball over gjestenes bakerste menn da 69 minutter var spilt.

Resten av jobben gjorde franskmannen selv, og det på mesterlig vis. Mottaket på bryset, touchen som la til rette, styrken som holdt forsvareren borte og avslutningen som ble satt høyt bak en sjanseløs McCarthy var av høy klasse, og med det var det 5-0 på tavlen.

Kun to minutter senere smalt det så på ny, da Scott McTominay bestemte seg for å være med på leken. Åpenbart upåvirket av den tidlige stemplingen ville skotten vise at også han har krutt i støvlene, og dunket inn 6-0 fra distanse etter en andreball.

Straffespark og ny Southampton-utvisning

Åtte minutter før slutt markerte Mike Dean for straffespark for andre gang i kampen da Anthony Martial gikk i bakken i en duell med Bednarek.

Nok en gang hadde dog VAR sitt å si til kamplederen, og beordret ham til sidelinjen for å vurdere situasjonen på nytt. For hadde polakken gjort nok til å bli dømt for å stanse franskmannen?

Reprisene gav ikke noe entydig svar, og Dean brukte tid ved monitoren før han etter et par minutters vurderings- og betenkningstid kom tilbake til en spent gjeng med spillere.

Fasit ble rødt kort og straffespark, noe som virket overraskende på de fleste av aktørene ute på gresset. En fortvilet Southampton-forsvarer måtte dermed forlate banen.

– Jeg kan skjønne Bednareks kroppsspråk her. Den er blytung å svelge. Han gjør alt han kan for å komme seg unna, kommenterte Ween.

– Når de først bestemmer seg for å gi straffespark, må de også gi det røde kortet, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter kampslutt.

TV-bildene fanget opp Bednarek på vei ut av banen, der det var tydelig at han gav uttrykk for at Martial selv hadde sagt til ham at det ikke skulle vært straffespark.

– Det er gjerne naivt, men jeg tenker at det er en fantastisk anledning for Martial å gå til dommeren og si «du, dette her er feil. Den skal du bare drite i». Det hadde gitt ham så mye cred og goodwill, og det er mye lettere å gjøre det hvis det står 0-0 og det står og vipper. Jeg tenker at hvis dette stemmer, så burde Martial faktisk sagt det, sa Erik Thorstvedt etter kampslutt.

Fra ellevemetersmerket var uansett Bruno Fernandes iskald, og 7-0 var et faktum under flomlysene på Old Trafford med tre minutter igjen på klokken.

Martial satte nummer åtte, James sørget for rekord

Like etter satt den åttende, og plutselig skilte bare ett mål fra scoringsrekorden i Premier League for de røde djevlene. Anthony Martial var nok en gang målscorer, da han dunket 8-0 i nettmaskene fra kloss hold.

– For en grusom kveld for Southampton, sa Ween.

Rekorden for største seier i Premier League var før denne kampen delt mellom to klubber, nemlig Manchester Uniteds 9-0-seier over Ipswich i 1994/95-sesongen og Leicesters 9-0-seier over nettopp Southampton forrige sesong.

– Det finnes ingen skala for å måle hvor smertefullt det er å tape med ni igjen. Det er grusomt. Vi stod opp etter den første, og vi vil gjøre det igjen, sa Hasenhüttl etter kampslutt.

Østerrikeren bekreftet også at han skånet en del av sine unggutter fra opplevelsen av å bli utspilt i sin Premier League-debut, og derfor ikke byttet mot slutten av kampen.

– Det er en grusom opplevelse som unggutt å være med på. Du får arr på sjelen, sa Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

For i det siste av de tre overtidsminuttene skulle også en ny tangering bli et faktum. Daniel James pirket inn de røde djevlenes niende, og med det hadde Ralph Hasenhüttl for andre gang på to sesonger bokført et resultat som ingen har gjort verre i Premier League-historien.

– Vi har ventet på at de skulle vise magien. De nøt det, og det var noen gode prestasjoner, skrøt Solskjær av de offensive spillerne sine etter kampslutt.

United opp på samme poengsum som City

De tre poengene betyr at de røde djevlene klatrer til 44 poeng og nå er a poeng med Manchester City. De lyseblå byrivalene til Solskjærs lag har imidlertid to kamper færre spilt, men scoringene kan komme godt med om ting skal avgjøres på målforskjell når det nærmer seg mai.

City spiller borte mot Burnley onsdag kveld. Da skal også Premier League-treer Liverpool - i øyeblikket fire poeng bak United med en kamp mindre spilt - ut mot Brighton på Anfield.

Nye viktige kamper kommer allerede til helgen, når United møter Everton på Old Trafford og City skal til Anfield for å møte Premier League-treer Liverpool.

