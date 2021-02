Navalnyj dømt til fengsel

Dommen falt i Moskva tirsdag, og blir trolig anket.

Den russiske påtalemyndigheten mener Navalnyj ikke fulgte reglene for meldeplikt forrige høst. Aleksej Navalnyj ble fraktet til Tyskland etter at han ble forgiftet under et opphold i Sibir i august 2020.

Påtalemyndigheten vil gjøre en betinget dom fra 2014 om til ubetinget fengsel i tre og et halvt år, men Navalnyj får strafferabatt for månedene han tidligere har tilbrakt i fangenskap. Han må derfor sone i to år og åtte måneder.

SISTE: Klokken 19. tirsdag skriver Utenriksdepartementet at de finner fengslingen uakseptabel.

– Russiske myndigheter må stanse sin politisk motiverte forfølgelse av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj. Bruk av rettssystemet til å kneble ham er uakseptabelt. Han må løslates med det samme, skriver UD i en uttalelse.

Det samme sier amerikanske myndigheter. Den nyinnsatte administrasjonen til Joe Biden stiller samme krav til Russland.

– Han må løslates umiddelbart og betingelsesløst, skriver de.

Utenriksminister Antony Blinken skriver at USA og deres allierte vil holde Russland ansvarlige for behandlingen av Navalnyj.

Oppfordrer til demonstrasjoner

Over 237 demonstranter er pågrepet etter at den russiske aktivisten og opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj (44) ble stilt for retten i Moskva tirsdag, ifølge organisasjonen OVD-Info, som overvåker politisk forfølgelse.

Etter fengslingskjennelsen oppfordrer Navalnyjs team tilhengerne til umiddelbart å holde nye demonstrasjoner.

Ifølge Interfax er diplomater fra en rekke europeiske land tilstede i rettssalen og følger rettsmøtet.

Utenriksdepartementet bekrefter til TV 2 at de følger saken med en representant i rettssalen.

– En representant fra den norske ambassaden er tilstede i rettsmøtet for Navalnyj i dag sammen med kolleger fra flere vestlige land. Ambassaden følger saken tett, sa Marte Lerberg Kopstad i UD til TV 2 tirsdag.

– Forsøker å skremme

Under tirsdagens rettsmøte sa Aleksej Navalnyj at «vi vet hvorfor dette skjer».

– Årsaken er hatet og frykten til mannen i bunkeren, fordi jeg fornærmet ham ved å overleve drapsforsøket som skjedde på hans ordre. Jeg fornærmet ham enda mer ved å etterforske forgiftningen. Vi beviste at Putin brukte FSB i drapsforsøket, sa Navalnyj.

Navalnyjs referanse til «mannen i bunkeren» er president Vladimir Putin og hans tilholdssted under pandemien.

Han hevdet også at rettsmøtet var et forsøk på å skremme russere fra å utfordre myndighetene.

– Det viktigste i denne prosessen er å skremme et stort antall mennesker, det er det som er tilfellet, sa Navalnyj.

– De setter én person i fengsel for å skremme millioner, sa han.

PÅGREPET: Navalnyj ble pågrepet 17. januar da han vendte tilbake til Russland og varetektsfengslet for brudd på meldeplikten. Foto: Pavel Golovkin

Store demonstrasjoner siden pågripelsen

Navalnyj ble pågrepet 17. januar da han vendte tilbake til Russland og varetektsfengslet for brudd på meldeplikten.

Pågripelsen utløste store demonstrasjoner både i Moskva og andre byer. Under søndagens demonstrasjoner ble 5.750 pågrepet, over 1.900 av dem i Moskva, og flere hevder å ha blitt mishandlet av politiet.

Den russiske advokaten Ilja Novikov, som blant annet var advokat for spiondømte Frode Berg, reagerer med en relativt enkel og tydelig kommentar etter dommen:

– Horer, skriver han på Twitter.



Putins talsmann Dmitrij Peskov kommenterte tirsdag saken mot Navalnyj og sa at han håpet at den ikke ville påvirke Russlands forhold til Europa.

– Vi håper at dette tøvet, der man knytter forholdet mellom Russland og EU til en innsatt i et fengsel, opphører, sa han.

Sterke reaksjoner



Statsminister Erna Solberg deltok tirsdag forrige uke på en digital demonstrasjon til støtte for den russiske demokratibevegelsen og Aleksej Navalnyj.

Demonstrasjonen ble arrangert av Ulf Kristersson, som er leder for Høyres svenske søsterparti Moderaterna.

– Europas stemme er sterkere når vi står sammen. Og jeg mener vi nå må stå sammen for å si følgende: vi ber om at Aleksej Navalnyj umiddelbart slippes fri, skrev Solberg på Twitter.