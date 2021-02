Brann-medlemmene stemte for naturgress

Etter over tre timer med innspill og uenigheter endte Branns ekstraordinære styremøte med at det ikke skal legges kunstgress på Brann Stadion før årets sesong.

Tirsdag stemte Branns medlemmer for at det ikke skal legges kunstgress på Brann Stadion.

Det ble avgitt 237 stemmer. 47 av dem var blanke.

130 medlemmer stemte for at det ikke skal legges kunstgress, mens 107 medlemmer stemte for underlagsbytte.

Dermed gikk medlemmene imot Brann-styret som ønsket å legge kunstgress på Brann Stadion før årets sesong.

– Slaget er tapt for styret. Det blir ikke lagt kunstgress før sesongstart i år. Det som nå skjer er at vi må gjøre det beste ut av det som er og prøve å få kvaliteten opp, sier Branns styreleder Eivind Lunde.

– Styret er helt klare på at dette er medlemmenes mening. Vi kommer til å fortsette med ny giv med de forholdene vi har i dag. Vi takker for stort engasjement, sa styrelederen etter at slaget var tapt.

Brann-legenden Helge Karlsen sier til TV 2 etter møtet at han selv skulle ønske at det ble lagt om til kunstgress.

– Det er helt greit at de spiller på gress. Men jeg tror treningsforholdene hadde blitt mye bedre om det ble lagt kunstgress. Jeg kan leve med avgjørelsen om at de skal spille på gress. Vi har alltid hatt gode fotball her, men det hadde kanskje blitt bedre om det ble kunstgress, sier Karlsen.

Han fikk 35 landskamper for Norge og godt over 200 kamper for rødtrøyene gjennom 60- og 70-tallet.

Fadesen kan fortsatt stoppes. Ja til naturgress! @BGG_08 pic.twitter.com/ojYxlEe1km — Gress på Stadion (@Ektegress) January 30, 2021

Kontroversiell avgjørelse

6. januar skrev Bergensavisen at Brann planla å legge om til kunstgress.

Dagen etterpå kom Brann med en pressemelding hvor de bekreftet dette.

Etter at nyheten sprakk tok det ikke lang tid før mange av supporterne viste sin misnøye mot planen. Problemet deres var at årsmøtet hadde vedtatt at det er styret som tar avgjørelsene når det kommer til underlag på Brann Stadion.

Brann-styret valgte likevel å snu etter at medlemmene hadde signalisert at de ville kreve et ekstraordinært årsmøte, dersom ikke styret selv gjorde det.

Tirsdag var medlemmene samlet til et ekstraordinært årsmøte. Totalt 284 personer var stemmeberettigede.

En av de som skulle avgi sin stemme var Thomas André Madsen fra supportergruppen Bergens Glade Gutter (BGG). Han var tydelig på hva han mente om et eventuelt underlagsbytte.

– Brann er i ferd med å bli en A4-klubb uten sjel.

Der skulle de stemme for om det skulle legges om til kunstgress før sesongstart.

Det tok ikke lang tid før det begynte å koke i Branns møtelokale. Et fåtall hadde fått møte opp personlig, mens resten av medlemmene var med digitalt.

Krevde avstemming om å utsette møtet

Medlem Harald Johannesen var først opp på talerstolen. Han krevde avstemming om å utsette hele avstemmingen til høsten. Dette fikk han godkjent.

FOR GRESS: Brann-trener Kåre Ingebrigtsen har uttalt til Bergens Tidende at Brann må ha kunstgress for å kunne levere toppresultater. Foto: Marit Hommedal

Dermed måtte dette stemmes på før man stemte for kunstgress eller naturgress.

Møtet hadde vart i over én time, men fortsatt var det ikke bestemt om det skulle stemmes for kunstgress eller naturgress. Etter litt tid kom resultatet fra stemmingen. For utsettelse var det 79 stemmer, mens det var 156 som stemte mot. Dermed var det 49 som ikke avga stemme.

Da var det iallfall klart at man ville få en avgjørelse i løpet av tirsdag kveld.

Etter dette fulgte innlegg fra medlemmene i Brann. Mange av dem hadde forberedt seg godt.

– Branns ledelse og administrasjon kles nakne av medlemmene i debatten så langt. De som har tatt ordet har vært godt forberedte og har god innsikt, meldte BT-kommentator Anders Pamer underveis i Bergens Tidendes livechat.

MØTE: Et fåtall av Branns medlemmer var tilstede på Brann Stadion tirsdag. De resterende måtte delta digitalt. Foto: Lars Christian Økland/TV 2

Brann-helt tok ordet

Tidligere Brann-spiller Arne Møller var blant dem som la frem hva han mente om et eventuelt underlagsbytte.

– Da jeg spilte på Brann for 35 år siden trente vi på Stadion hver dag, sa Møller.

Møller spilte for Brann i ni år. Han har også vært sportssjef og medlem av Brann-styret.

– Da jeg var sportssjef angret jeg på at jeg ikke sto beinhardt på for å lage treningsarealer i stadion-anlegget. Det kommer til å kreve andre ryper anlegg i den fotballen som kommer fremover.

Kun ett av medlemmene talte kunstgressets sak. Det var Joel Ystebø (19).

– Jeg har tillit til administrasjonen og styret som sier dette er nødvendig, sa 19-åringen.

Han uttrykket også bekymring for yngre generasjoners interesse for Brann.

ERFAREN: Arne Møller i 2014 da han ledet Toppserie-laget Avaldsnes. Foto: Jan Kåre Ness

– Uansett utfall må vi kunne stå sammen

Nestleder i Brann, Birger Grevstad, ba alle holde sammen uavhengig av hva resultatet ble.

– Jeg håper at vi kan stå sammen fremover for at Brann går fra å være en storklubb til en toppklubb. Uansett utfall må vi kunne stå sammen, var hans bønn.

Styremedlem i Bataljonen og talsmann i Norsk Supporterallianse (NSA), Gjert Moldestad, møtte TV 2 før årsmøtet startet.

Han var skuffet over hemmelighetsholdet Brann har hatt rundt saken.

– Det har vært en veldig spesiell sak. Mange har brukt mye tid på dette disse tre ukene. Jeg håper at vi som medlemmer ser på dette annerledes enn Brann har gjort. Jeg håper vi bestemmer oss for å beholde det som er en av landets flotteste og viktigste gressmatter.