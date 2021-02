Christine Koht (53) tilbake på jobb

GOD KVELD NORGE (TV 2): For to år siden stirret hun døden i hvitøyet. I år planlegger hun å stå på scenen for fullsatt sal, slik hun gjorde før hun ble syk.

Helt siden Koht fikk den nærmest uhelbredelige kreftdiagnosen «slimhinnemelano» for drøye to år siden har hun kjempet for livet. Likevel beholdt hun håpet:

– Jeg trodde, hele tiden, tross bekmørke odds, at dagen ville komme. Dagen da jeg returnerte til scenen. Og snart er den her, sier hun.

Høsten 2021 er det nemlig planlagt en liten turné der hun sammen med forfatter Joachim Førsund skal besøke Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Kohts liv

I 2019 lagde Joachim Førsund podkasten «Koht vil leve», som samme året vant årets dokumentarpodkast under Prix Radio.

Forestillingen har fått navnet «Kohts liv», nesten slik som navnet på boka om hennes liv: «Kohts bok». Det er Førsund som har skrevet boka, og det er også han som skal stå på scenen sammen med henne da hun skal fortelle sin historie.

JOACHIM FØRSUND: Det var Christine Koht selv som tok kontakt med forfatteren. Det gjorde hun etter å ha hørt podkasten «Gåten Orderud». Foto: Jil Yngland

Boka inneholder en rekke hemmeligheter Koht aldri trodde hun skulle fortelle noen. Som hun selv sier:

«Søren heller. Fasaden min er borte. Hvis det skal være noen vits med denne boken, nå, etter alt jeg har vært igjennom, og mens jeg ennå lever, så kan jeg like gjerne fortelle alt. Alt jeg har vært redd for, alt jeg har skammet meg over, alt jeg har angret på, alt jeg har villet skjule for andre; det blir så smått i møtet med døden».

I boka får leserne detaljer om Kohts oppvekst i Asker, i en frisinnet familie på 70-tallet. En far som var gøyal, men som plutselig forandret seg. De får lese om Kohts forhold til religion, hennes første lesbiske opplevelse og hvordan hun kapret kona Pernille Rygg. Hun forteller om familiehemmeligheter og hvordan hun fikk jobb i NRK, men også livets mørke sider; møte med rus, bipolar lidelse, utroskap og psykiatrisk.

Blid og positiv

Til tross for at Koht har kjempet mot en av de aller mest aggressive krefttypene har hun tilsynelatende forholdt seg usedvanlig blid og positiv gjennom hele sykdomsforløpet.

På Facebook har hun oppdatert venner, familie og fans med gøyale videoer og oppdateringer. Også Joachim Førsund, som har fulgt henne tett gjennom kampen bekrefter den livsglade holdningen:

– Christine lå i koma tre ganger. Men hun våkna hver gang. Hun sperra opp øynene og var blid. Hun skravla og lo og omfavna livet, selv om det livet var ganske skremmende og vanskelig, forteller Førsund.