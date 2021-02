Vil slutte fred med Kasper Junker: – Tror han forstår når han hører vår side av saken

Det har stormet rundt Bodø/Glimt og Kasper Junker de siste dagene.

Søndag forlot dansken Bodø uten at klubben var klar over det. Han reiste til Oslo slik at han skulle være klar til å dra utenlands om en Glimt godkjente et bud på ham.

Lokalavisen BodøNu skrev at Oslo-turen var for å tvinge gjennom en overgang.

– Han kommer tilbake til Bodø i dag. Da skal vi ta en prat. Vi er helt sikre på at vi skal finne gode måter å jobbe videre på etter dette. Vi er også nødt til å kjenne litt på hvordan Kasper har opplevd dette.

Det sier Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen til TV 2. Han har vært vanskelig å få tak i de siste dagene, men setter av ti minutter til TV 2 tirsdag.

– Det kjennes jo ikke bra. Likevel når de tingene har skjedd, så må vi møtes og finne en løsning. Jeg tror dette kommer til å ende godt. Det går fint an å komme styrket ut av en slik situasjon, sier Thomassen.

– Vi kjenner veldig godt til Kaspers drømmer, men akkurat nå kom ikke de tilbudene på bordet som gjør de drømmene mulig. Jeg tror han forstår det når han hører vår side av saken.

Agenten mener han aldri har opplevd lignende

Mandag måtte Thomassen svare på krass kritikk fra Junkers agent, Christian Bysted etter et intervju agenten gjorde i VG.

– Jeg synes det er en helt vanvittig sak. Jeg har aldri i mitt liv opplevd noe lignende, sa Bysted til VG.

Thomassen på sin side reagerte på lojaliteten som ble vist. Junker er tross alt under kontrakt med Glimt.

– Jeg tror de fleste vil observere at lojaliteten overfor egen klubb, og de avtaler som er gjeldende, er nesten direkte fraværende i dette tilfellet, svarte daglig leder Frode Thomassen til VG.

RETTER BLIKKET FREMOVER: – Kasper er levende opptatt av å levere gode prestasjoner og vi er veldig glad i ham. Dette skal vi finne ut av, sier Frode Thomassen til TV 2. Foto: Mats Torbergsen

Til TV 2 forteller Glimt-sjefen at ikke alle budene det er skrevet om lå på klubbens bord. Og at de tidlig mandag skjønte at det ikke kom til å bli noen overgang for Junker.

– Vi satt ikke lenge mandag. Det gjorde vi ikke. Vi satt jo heller ikke med noe bud, men vi satt og kjente på om det fantes en løsning. Det gjorde det ikke og det ble klart ganske tidlig på ettermiddagen. Det var aldri noe grunn til å finne frem avtalepapirene, sier Thomassen.

– Noen ganger det konkrete bud fra konkrete klubber. Mens det noen ganger bare er en henvendelse som skisseres. Det er viktig å være klar over at alt som skrives om overganger ikke er bud klubben har mottatt.

Fikk aldri budet på bordet

Bodø/Glimt avslo tidligere i overgangsvinduet et bud fra den italienske klubben Crotone. I løpet av de siste dagene avslo de også et bud fra tyrkiske Kayserispor, mens VG skrev at nok en italiensk klubb hadde fått et bud avslått.

Budene skal ha vært kompliserte og inneholdt mange klausuler som til slutt kunne gitt Glimt de pengene de ønsket. Men etter å ha brent seg på tidligere avtaler med lignende struktur, valgte de å takke nei.

– I mange tilfeller har det handlet om at både innhold og struktur i avtalene har gjort at vi har måtte risikovurdere tilbudene. Dette handler om hvordan vi skal få pengene utbetalt. Det har aldri vært snakk om å ikke gjøre noe salg, men å finne et juridisk grunnlag som klubben føler seg trygg på, sier Thomassen til TV 2.

FRYKTET DUP: Kasper Junker og Philip Zinckernagel herjet i Eliteserien forrige sesong. Nå er sistnevnte i Watford, mens Junker trolig må gjøre seg klar for en ny sesong med gultrøyene. Foto: Mats Torbergsen

– Jeg tror det er viktig å tenke på hva et bud er for noe. Mange ganger formidles disse såkalte budene gjennom agenter, som skisser. Det er veldig viktig at det er klubbene som forhandler i en slik førstefase og at klubbenes frie forhandlingsrett er tilstede.

Thomassen sier til TV 2 at ikke alle budene kom på bordet til klubben. Noe som gjorde at de ikke fikk muligheten til å forhandle slik de ønsket.

– Det skal jo alltid være slik at klubbene blir enig først. I dette tilfellet har vi ikke følt at det har vært situasjonen. Vi har ikke følt at budene har kommet på bordet slik at vi har kunnet forhandlet frem en god avtale for klubben.