Overraskende valg: – Jeg trenger forandring

25-åringen har spilt i Molde i hele sitt liv, og søstrene Sherin og Mona er også i den hardtsatsende klubben.

Overgangen er veldig overraskende.

– Jeg elsker Molde by, og Molde er klubben i mitt hjerte, men nå følte jeg for å prøve noe nytt utenfor Molde, sier Anniken Obaidli til TV 2.

– Jeg har rett og slett behov for andre og nye utfordringer, og et skritt utenfor Molde er et stort skritt for meg. Slik situasjonen er nå, ønsket jeg å være i Norge. Storhamar er veldig spennende med god trener, gode spillere og god kultur så det fristet.

– Dette er en overgang til en rival som virket utenkelig, så hva tenker du selv om det?

– Det er et tøft valg, og jeg har gruet meg veldig for å gi beskjed til klubb, trener og lagvenninner. Søstrene mine er glade på mine vegne, men begge synes det er fryktelig at jeg drar. Det har jo vært Molde for oss bestandig. Men jeg må tørre å ta et skritt vekk fra Molde og den samme bobla hver dag. Jeg trenger forandring.

Skadeplaget

Obaidli fikk fire A-landskamper i 2015 og var spådd en stor håndballfremtid. Men to korsbåndskader har vært krevende for Molde-spilleren.

Etter comebacket har hun spilt seg tilbake på rekruttlandslaget. Og i Storhamar skal hun erstatte en kollega fra det landslaget, Tonje Enkerud, som kommende sesong går fra Storhamar til danske Viborg.

– Vi får en spiller med et skyhøyt potensial, sier Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen, som er superfornøyd med signeringen.

– Og vi håper at vi kan løfte Anniken noen hakk. Hun er en håndballklok, tydelig og god playmaker, som er ekstremt god på gjennombrudd. Før EM-pausen i desember var hun «outstanding» for Molde, så dette blir bra.

Flere forsterkninger

Storhamar mister Enkerud og Elise Skinnehaugen, som går til Molde. Målvakt Tonje Lerstad er også inne i sin siste sesong på Hamar.

Inn kommer Obaidli, Jeanett Kristiansen fra Vipers og målvakt-talentet Sofie Ege Grønlund fra Fana.

– Får Storhamar så bra spillerstall at de kan utfordre Vipers?

– Jeg er fornøyd med den stallen vi får kommende sesong. Skal vi opp et nivå må vi ha både topp og bredde. Men jeg tenker ikke Vipers ennå, sier den tidligere Vipers-treneren.

– Det viktigste er at vi gjør en bra jobb. Og det å få Anniken til klubben er godt jobba.